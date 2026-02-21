Google Maps ограничава достъпа на някои потребители

В ход, който предизвиква нова вълна от дебати за поверителността, Google започна да въвежда режим „Ограничен достъп“ за потребителите на Google Maps, които не са влезли в профилите си. От февруари, ако сърфирате анонимно или без активен вход, най-популярният навигационен инструмент в света изведнъж изглежда много по-празен. Докато официалната помощ на Google посочва като причина „необичаен трафик“, „проблеми с мрежата“ или „пречи на разширенията на браузъра“, анализаторите от бранша го виждат като ясен „натиск“ към автентично използване.

„Ограниченият изглед“ не засяга основните механизми за придвижване от точка А до Б – имената на градовете, магистралите и основните маршрути все още функционират – но слоевете „открития“, които правят приложението живо, се премахват за потребителите, които не са влезли в профила си.

Вече няма да виждате потребителски рецензии, подробни фотогалерии или диаграми с „популярни часове“. Дори менютата на ресторантите и „близките бизнеси“ се премахват от картата, за да се създаде опростено, минималистично преживяване.

Може би най-голямата загуба е достъпът до новите функции, задвижвани от Gemini. Вписаните потребители вече могат да използват сложни, многокомпонентни гласови заявки като „Намери тихо кафене с места на открито и вегански опции по маршрута ми“, докато гост-потребителите са ограничени до основни търсения по ключови думи.

Засега Google не коментира дали тази „ограничена видимост“ е постоянна политика или дългосрочен тест, но посланието към потребителите е, че пълното преживяване вече изисква въвеждане на данните си в профила.