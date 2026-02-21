Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Google Maps ограничава достъпа на някои потребители

21 Февруари, 2026 11:30 2 411 10

Регистрацията изглежда става задължителна 

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В ход, който предизвиква нова вълна от дебати за поверителността, Google започна да въвежда режим „Ограничен достъп“ за потребителите на Google Maps, които не са влезли в профилите си. От февруари, ако сърфирате анонимно или без активен вход, най-популярният навигационен инструмент в света изведнъж изглежда много по-празен. Докато официалната помощ на Google посочва като причина „необичаен трафик“, „проблеми с мрежата“ или „пречи на разширенията на браузъра“, анализаторите от бранша го виждат като ясен „натиск“ към автентично използване.

„Ограниченият изглед“ не засяга основните механизми за придвижване от точка А до Б – имената на градовете, магистралите и основните маршрути все още функционират – но слоевете „открития“, които правят приложението живо, се премахват за потребителите, които не са влезли в профила си.

Вече няма да виждате потребителски рецензии, подробни фотогалерии или диаграми с „популярни часове“. Дори менютата на ресторантите и „близките бизнеси“ се премахват от картата, за да се създаде опростено, минималистично преживяване.

Може би най-голямата загуба е достъпът до новите функции, задвижвани от Gemini. Вписаните потребители вече могат да използват сложни, многокомпонентни гласови заявки като „Намери тихо кафене с места на открито и вегански опции по маршрута ми“, докато гост-потребителите са ограничени до основни търсения по ключови думи.

Засега Google не коментира дали тази „ограничена видимост“ е постоянна политика или дългосрочен тест, но посланието към потребителите е, че пълното преживяване вече изисква въвеждане на данните си в профила.


  • 1 бляк

    40 0 Отговор
    "Намери тихо кафене с места на открито и вегански опции по маршрута ми“ 🤮
    М ви да Е гнycни джендъpи от Гугъл и ко!

    Коментиран от #6

    11:35 21.02.2026

  • 2 мугъла

    21 2 Отговор
    са дигиталнифашисти

    11:45 21.02.2026

  • 3 Има

    19 2 Отговор
    печеливши - потребилите - няма да им се натрапва инфорамциа, която на първо четене изобщо не им трябва. Но има и много губещи - и това е бизнеса - ресторанти, заведения и т.н.

    11:48 21.02.2026

  • 4 истинските фашисти

    25 1 Отговор
    са евреите

    11:50 21.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 НАПРАВЕТЕ И ВИЕ КАКТО ДРУГИТЕ

    2 11 Отговор
    Защо не направите и сайта Факти така. Само регистрирани да могат да четат и пишат. Както е при другите сайтове

    12:42 21.02.2026

  • 8 Опааа

    12 1 Отговор
    От точка А до точка Б. Това е важното! Другото е плява.

    12:47 21.02.2026

  • 9 бай Онзи

    2 1 Отговор
    Точно пък тези не ги ползвам. Само офлайн навигация.

    13:39 21.02.2026

  • 10 чоко

    0 0 Отговор
    На мен ми звучи като по добър вариант. Не са го доизмислили как да ни цакат..

    14:49 21.02.2026