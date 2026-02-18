Дебют за Pixel 10a: Какво ново в евтиния смартфон на Google?

Google официално представи Pixel 10a днес, позиционирайки го като най-екологичния модел в историята на компанията. Докато „а-серията“ винаги е била насочена към предлагане на флагмански смартфони на средна цена, 10a се придържа силно към философията „ако не е счупено, не го поправяй“. С познатата цена от 499 долара (499 лири / 549 евро), 10a е по-скоро устойчиво усъвършенстване на успешния модел 9a от миналата година, отколкото огромен скок.

Основната новина тук не е суровата мощност, а по-скоро „зелените характеристики“ на телефона. Pixel 10a е първият в своята линия, който включва рециклиран кобалт, мед, злато и волфрам, с алуминиева рамка, изработена от 100% рециклиран материал. Google също така е преработил вътрешната архитектура, за да го направи най-лесно ремонтируемия модел от серията A до момента, опакован в 100% безпластмасова кутия.

Под капака 10a ефективно „рециклира“ чипсета Tensor G4 от Pixel 9 и 9a. Макар че някои се надяваха на новия 3nm Tensor G5, който се намира във флагмана Pixel 10 Pro, Google вместо това е избрал „подобрен“ G4, за да намали разходите. Производителността остава непроменена с 8 GB RAM и опции за съхранение от 128 GB или 256 GB. Телефонът се доставя с Android 16 и носи златния стандарт на Google за 7-годишна актуализация, което гарантира, че този бюджетен конкурент ще остане актуален до 2033 година.

Макар силуетите да са идентични, Google е подобрила хардуера в няколко ключови области. 6,3-инчовият Actua дисплей вече достига 3000 нита, което е с 11% повече от 9a, което го прави значително по-разбираем при пряка слънчева светлина. Старото Gorilla Glass 3 най-накрая е заменено с Gorilla Glass 7i, което предлага по-добра устойчивост на надраскване и защита при падане от 1 метър.

Скоростта на зареждане е получила дългоочаквано подобрение до 30 W с кабел и 10 W безжично, което спестява ценни минути от времето за презареждане на 5100 mAh батерията. Хардуерът за снимки остава 48 MP основна и 13 MP ултраширока камера, но новите функции, задвижвани от Gemini, като Camera Coach и Auto Best Take, имат за цел да улеснят любителите фотографи.

Pixel 10a се предлага в четири цвята: Obsidian (черно), Fog (ново светлозелено), Berry (ярко розово) и Lavender (лилаво). Въпреки че няма магнитната технология за аксесоари „Pixelsnap“, която се намира в по-скъпите му събратя, 10a остава най-логичният избор за ентусиастите на „чистия Android“ с ограничен бюджет. Предварителните поръчки са активни от днес, а общата наличност започва от 5 март 2026 година.