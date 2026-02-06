Galaxy S26 Ultra бе разкрит в пълния си блясък

Кратко 10-секундно видео от един от най-известните анализатори в индустрията Еван Блас, разкри Samsung Galaxy S26 Ultra в целия му блясък. Смартфонът дебютира неофициално в нов цвят наречен Cobalt Violet. Този лилав цвят ще замести по-индустриалния Titanium Gray от предишния сезон, което сигнализира за преход към по-изразителна естетика на флагмана. Новите кадри потвърждават, че Samsung се отказва от „Note-стила“ с квадратни ъгли в полза на по-мека, по-ергономична крива. Макар силуетът да остава внушителен, S26 Ultra успешно е „отслабнал“ до профил от едва 7,9 мм, което го прави един от най-тънките „Ultra“ конкуренти в историята на марката.

Цялата глобална гама, включително европейската мрежа, ще работи изключително със Snapdragon 8 Elite Gen 5 за Galaxy. Очаква се този „овърклокнат“ процесор да бъде съчетан със задължителни 12 GB RAM, като високопроизводителните 1 TB SKU потенциално могат да достигнат до 16 GB, за да се приспособят към следващото поколение Galaxy AI и Gemini Live функции на устройството. Докато капацитетът на батерията от 5000 mAh остава непроменен спрямо S25 Ultra, Samsung най-накрая решава проблема със зареждането, като увеличава скоростта на кабелното зареждане до 60 W и въвежда Qi2.2 магнитна съвместимост за 25 W безжично зареждане, което ефективно се равнява на удобството на MagSafe на Apple.

Визуалната характеристика на S26 Ultra се определя от новия му двуслоен камерен модул. Отдалечавайки се от дизайна на последните три поколения, новият модул групира сензорите в по-структуриран овал, вдъхновен от Galaxy Z Fold 7. Хардуерът остава 200-мегапикселов, но с една важна промяна. Според слуховете основният сензор ще разполага с механична променлива бленда, което ще позволи на любителите на фотографията да превключват между f/1.4 и f/2.4 за истински оптичен боке ефект. Това се подкрепя от преработен 50-мегапикселов 5x перископичен телеобектив и 50-мегапикселов ултраширокоъгълен обектив, специално настроен за подобрено представяне при слаба осветеност.

Samsung официално подготвя сцената за събитието Galaxy Unpacked на 25 февруари 2026 година, като първите бройки ще достигнат пазара на 11 март. По отношение на цената информациите са противоречиви. Докато базовите модели с 256 GB се очаква да останат на цена 1469 евро, нарастващите разходи за памет и 2nm силиций могат да доведат до поскъпване на конфигурациите с 512 GB и 1 TB. S Pen остава стандартно включен, с обновен асиметричен капак, проектиран да се вписва в новите заоблени ъгли на телефона, като по този начин гарантира, че въпреки промените в корпуса, „ДНК-то“ на серията остава непроменено.