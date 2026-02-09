Samsung затяга производството си заради iPhone Fold

Последните данни от света на смартфоните потвърждават, че Samsung Display е започнала масивно увеличаване на производството на OLED панели за „iPhone Fold“. След огромния успех на Galaxy Z Fold 7, който отбеляза рекордни продажби в края на 2025 година, Samsung пренасочва фокуса си, за да стане единственият доставчик на компоненти на първия сгъваем телефон на Apple. Докато LG Display и BOE са изключени от надпреварата поради екстремните инженерни изисквания за конструкция, Samsung според информациите използва нова LTPO+ OLED технология, която интегрира сензори под дисплея и метална усилваща пластина, за да елиминира напълно видимата линия на пантата.

iPhone Fold се очертава да бъде устройство от най-висок клас, като ключови изтекли информации от MacRumors и анализатора Марк Гурман сочат дизайн, който по същество е съставен от два iPhone Air, с вътрешен дисплей от 7,6 до 7,8 инча и външен екран от 5,3 инча. За да постигне слуховете за дебелина от само 4,5 мм в разгънато състояние, Apple се отказва от обемистия Face ID масив в полза на Touch ID бутон за включване, нещо, което не се е случвало от години при флагманските iPhone модели. Под капака устройството ще се захранва от 2nm A20 Pro чип и вътрешен C2 5G модем на Apple, поддържан от силициево-въглеродни батерии с висока плътност, за да управлява огромното потребление на енергия от двата екрана с висока честота на опресняване.

Тази стратегия от страна на Apple предизвика надпревара в производството на хардуер в Южна Корея. Недоволна от факта, че Apple ѝ отнема вниманието, Samsung според слуховете е финализирала Galaxy Z Fold 8 за пускане на пазара през юли 2026 година. Очаква се Fold 8 да достигне рекордно ниско тегло от 200 грама и да разполага с 200-мегапикселова основна камера, което създава рязък контраст с двойната 48-мегапикселова камера на iPhone Fold.

Цената на iPhone Fold се очаква да бъде във висока територията, с прогнози между 2000 и 2500 долара. Това е в съответствие със стратегията на Apple за „разделено пускане“ през 2026 година. Докато iPhone 18 Pro и Pro Max ще се появят през септември заедно с Fold, стандартните (и по-достъпни) iPhone 18 и 18e са отложени за пролетта на 2027 година.