Samsung потвърди премиерната дата на Gаlaxy S26

11 Февруари, 2026 15:45 621 1

Смартфоните ще дебютират на 25 февруари

Samsung потвърди премиерната дата на Gаlaxy S26 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Очакването за флагманската серия на Samsung за 2026 година наближава своя край. Samsung официално потвърди, че следващото събитие Galaxy Unpacked ще се състои на 25 февруари 2026 година в Сан Франциско.

След седмици на спекулации относно забавяния в производството, технологичният гигант е готов да представи Galaxy S26, S26+ и най-високия клас S26 Ultra. За тези, които гледат от дома си, събитието ще бъде излъчвано на живо на официалния уебсайт на Samsung и канала на компанията в YouTube, като започва в 10:00 ч. PT (19:00 CET / 13:00 ET) или 20:00 ч. българско време.

Въпреки, че повечето спецификации на устройствата вече бяха разкрити от изтичания на информацията, както и по-голямата част от цветовете и конфигурациите, също бяха разпространени, компанията вероятно пази още някои от спецификациите на крайните вариации за премиерата на 25 февруари.


Оценка 3 от 2 гласа.
