Telegram премина през най-голямото обновяване в историята си

Telegram официално пусна своята актуализация за 2026-та, предоставяйки това, което компанията нарича най-цялостната промяна на интерфейса за Android от създаването на приложението. Вдъхновен от естетиката на Apple „Liquid Glass“, новият вид дава приоритет на прозрачността, движението и удобството при използване с една ръка. Най-голямата промяна за дългогодишните потребители е пълното премахване на традиционното странично меню. На негово място има постоянна долна лента за навигация с четири раздела - Чатове, Контакти, Настройки и Профил, което позволява незабавно превключване, без да се налага да се достига до горната част на екрана.

Екипът за разработка е преработил изцяло кода на интерфейса, за да максимизира честотата на кадрите и отзивчивостта. За тези, които използват по-стар хардуер или искат да извлекат повече издръжливост от устройството си, новото меню за пестене на енергия позволява на потребителите да деактивират конкретни анимации „Liquid Glass“ и замъглени фонове, като ефективно заменят висококачествените визуални ефекти с удължен живот на батерията.

Актуализацията променя фундаментално и начина, по който се управлява динамиката в групите. За да се предотврати „изключване“ на общността, когато основателят ѝ изчезне, Telegram вече автоматично прехвърля собствеността на групата на активен администратор точно седем дни след като първоначалният собственик напусне чата. Сега собствениците се сблъскват със специален прозорец за потвърждение при излизане, който им дава възможност да изберат наследник или да прехвърлят правата незабавно на всеки член, без да напускат групата.

За разрастващата се дигитална икономика на платформата е въведена нова система „Crafting“. Потребителите вече могат да комбинират до четири колекционерски подаръка, за да създадат версии от по-високо ниво – Uncommon, Rare, Epic или Legendary – с ексклузивни графики и уникални визуални ефекти. Тези колекционерски предмети могат да се търгуват свободно на вътрешния пазар на Telegram, където вече са регистрирани транзакции, достигащи рекордни стойности през тази година.

Разработчиците на ботове също получават значително подобрение в тази версия. За първи път ботовете могат да използват емоджита и персонализирани цветове за своите интерактивни бутони, което позволява по-интуитивни интерфейси и възможност за визуално подчертаване на конкретни действия като „Купи“ или „Изтрий“. Тази актуализация в момента се разпространява в световен мащаб чрез Google Play Store и App Store, като въвежда единен дизайн за двете основни мобилни платформи.