Започна разпространението на Android 17

Google стартира разпространението на Android 17 Beta 1, като бележи фундаментална промяна в начина, по който Google изгражда своята операционна система. Традиционната фаза „Developer Preview“ беше премахната в полза на канала Android Canary, който е постоянно активен и позволява функциите да се пускат веднага след като преминат вътрешното тестване.

Като се отказва от строгия тримесечен график за ранните версии, Google обещава по-бърза обратна връзка и по-изпипани публични бета версии. Каналът Canary предлага три основни предимства за общността на разработчиците.

Новите API и функции се пускат в реално време, без да се задържат за „големите“ тримесечни етапи, а тъй като версиите на Canary преминават през непрекъснати „тестове в реални условия“, Beta 1 достига ниво на стабилност, което преди беше запазено за много по-късен етап от цикъла. Краят на ръчното флашване също е тук, като Canary поддържа пълни актуализации Over-the-Air (OTA), което улеснява интегрирането в процесите по разработка.

Android 17, с кодово име „Cinnamon Bun“, е силно фокусиран върху растящия свят на сгъваемите устройства и таблетите. За първи път приложенията, насочени към API 37, вече не могат да „откажат“ промяна на размера. Това означава край на „черната лента“ на Pixel 10 или Galaxy Z Fold 8, която принуждава приложенията да запълват всеки сантиметър от тези големи екрани.

Медийните и камерните двигатели също са претърпели „професионални“ промени. Нов Dynamic Camera Session API позволява на телефона ви да превключва между режимите за снимки и видео – или да сменя обективи – мигновено, без „прекъсването“ за част от секундата или черния кадър, които тормозеха Android в продължение на години. Освен това, системата вече поддържа Versatile Video Coding (VVC/H.266), което обещава значително по-високо качество на видеото при по-малки размери на файловете.

Google вече е поставила цел за март 2026 година за постигане на стабилност на платформата, като до този момент всички API и системни поведения ще бъдат фиксирани. Този бърз график предполага, че окончателната, стабилна версия може да излезе още през юни 2026 година, което е в перфектно съответствие с очаквания годишен хардуерен цикъл.

Ако имате Pixel 6 или по-нов модел, можете да изпробвате операционната система още сега. Подходящите устройства включват още цялото семейство Pixel 9 и Pixel 10, Pixel Fold и Pixel Tablet.