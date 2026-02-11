Google потвърди появата на Android 17

Google потвърди, че първата публична бета версия на Android 17 ще излезе няколко седмици по-рано от традиционния график. След пускането на Android 16 QPR3 Beta 2.1 на 10 февруари, Google официално обяви, че фазата „Developer Preview“ ще бъде напълно пропусната тази година. Този стратегически преход към модела на разработка „Canary“ означава, че операционната система преминава директно към фазата Android 17 Beta 1, която може да стартира още на 18 февруари.

С вътрешно кодово име „Cinnamon Bun“, Android 17 се позиционира като усъвършенствана, високопроизводителна актуализация, която се основава директно на Android 16. Докато официалният списък с функции остава в тайна до излизането на първата версия, ранните изтекли информации от вътрешни версии на „Canary“ сочат значителна визуална промяна. Очаква се системата да се ориентира силно към естетиката на „Frosted Glass“, като замени непрозрачните менюта с полупрозрачни, замъглени наслагвания за панела с известия, плъзгачите за силата на звука и менютата.

За тези, които в момента тестват бета версията на Android 16 QPR3, преходът ще бъде автоматичен. Google предупреди, че след като устройството ви премине към Android 17 Beta 1, единственият начин да излезете от програмата без пълно изтриване на данните ще бъде да изчакате стабилната версия през юни 2026 година. Ако предпочитате да останете със стабилна версия на Android 16, Google съветва да се откажете веднага от бета програмата и да игнорирате всички OTA известия. По този начин ще получите окончателната публична стабилна версия на Android 16 QPR3 – наричана вътрешно „March Pixel Drop” – без да загубите файловете си.

Освен визуалните промени, слуховете гласят, че Android 17 ще въведе поддръжка на Vulkan 1.4 и задължителна поддръжка на ANGLE, за да подобри производителността на мобилните игри като цяло. Актуализацията вероятно ще включва и Intrusion Logging, нов слой за сигурност, предназначен да предупреждава потребителите за неоторизиран достъп до системата на заден план. Докато устройствата Pixel (включително новоизлезлите серии Pixel 9a и Pixel 10) ще получат първата версия на „Cinnamon Bun“, се очаква партньори като Samsung да последват скоро след това, като One UI 9.0 вероятно ще влезе в своя бета фаза до средата на лятото на 2026 година.