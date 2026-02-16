Новини
В земното ядро ​​е открит водород, който се равнява на 45 океана

16 Февруари, 2026

Това поставя под въпрос хипотезата за кометния произход на водата

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Океаните, които виждаме на повърхността, са само „капка в морето“ в сравнение с онова, което се крие под краката ни. Революционно научно изследване буквално преобърна представите ни за произхода на живота и еволюцията на планетата, разкривайки, че земното ядро е същински космически склад за водород. И ако изчисленията са верни, там долу е „заключена“ вода, чиято маса се равнява на невероятните 45 световни океана.

Учените отдавна си блъскат главите над мистерията защо ядрото на Земята е по-леко, отколкото би трябвало да бъде, ако беше изградено само от чисто желязо. Водородът винаги е бил главният заподозрян, но едва сега експериментално доказателство потвърждава тази хипотеза. Чрез използването на лазерно нагрявани диамантени наковални, изследователите успяха да пресъздадат адските условия в центъра на планетата – налягане от 111 гигапаскала и температури, достигащи главозамайващите 4800 градуса по Целзий.

Резултатите са меко казано стряскащи. Изследвайки пробите с нанотехнологии, екипът открива, че ядрото може да съдържа между 0,07% и 0,36% водород от общата си маса. На пръв поглед това звучи малко, но в мащабите на планетата това означава резервоар, който е между 9 и 45 пъти по-голям от цялата водна маса на повърхността.

Това откритие нанася тежък удар върху популярната теория, че водата на Земята е дошла „отвън“, донесена от ледени комети и астероиди милиони години след раждането на планетата. Напротив – изглежда, че Земята си е „родила“ водата сама, улавяйки водорода още в ранния етап на своето формиране. Този първичен запас е бил погълнат от магмения океан и се е утаил дълбоко в недрата, докато планетата все още е била в течно състояние.

Освен че пренаписва историята на нашия произход, водородът в ядрото е ключът към разбирането на магнитното поле, което ни пази от космическата радиация. Той влияе на циркулацията на материалите дълбоко под мантлията и помага за обяснението на редица геофизични аномалии. Макар учените вероятно никога да не достигнат до тези дълбини физически, тези нови данни ни дават най-ясния поглед към „двигателя“ на Земята.


  • 1 Слънчасалия

    3 5 Отговор
    Бъдещето е на електромобилите.Водородът е пълна глупост.Статистически е доказано.

    11:38 16.02.2026

  • 2 1488

    6 0 Отговор
    много хубава статия
    най много ми хареса изречението

    "докато планетата все още е била в течно състояние"

    Коментиран от #4

    11:39 16.02.2026

  • 3 Земята е ПЛОСКА

    2 2 Отговор
    Стига с вашите глупотевини, не живеем върху топка!

    11:42 16.02.2026

  • 4 Трай

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Са, като на разбираш! И ти произлизаш от течно състояние!

    11:43 16.02.2026

  • 5 ти да видиш

    0 0 Отговор
    Открили са ми дедовеца!

    11:47 16.02.2026

  • 6 Спрете се , бре !

    2 0 Отговор
    Учените и бизнеса вече орезилиха атмосферата , сега ще посягат и на земното ядро .

    11:55 16.02.2026

  • 7 123

    0 1 Отговор
    Нали ядроро беше 6000 градуса горещо. Тая вода не се ли изпарява? Нещо се омотахте май? След 10 км надолу температурата е над 100 градуса.

    12:02 16.02.2026

  • 8 Обяснете ми

    0 1 Отговор
    Земния магнетизъм с возородно ядро.Хипотезата противоречи на реалноста, че първо "изстиват" химическите вещества с най висок температуренпредел - волфрамът, а поледни са газовете. Според ващата теория, в предвид на теорията, че химическите елементи с най-висок антигравитационен коефициянт е водородът и според вашата хипотеза, Земята битрябвало да бъде не третата, а най-крайната атпланета в Слънчевата система.или извън нея.

    12:04 16.02.2026