Как кондензът в резервоара може да „удави“ двигателя ви

Докато повечето шофьори се притесняват от цената на горивата, един далеч по-коварен враг тихомълком се трупа на дъното на резервоарите. Става дума за конденза – физичен процес, който може да превърне модерния ви автомобил в скъпа купчина желязо, ако не бъде уловен навреме.

Според експерти от бранша, влагата прониква в горивната система не само чрез некачествено гориво, но и през микропукнатини, вентилационни тръби или просто от въздуха при температурни амплитуди. Резултатът? Вода, която „плува“ под горивото, чакайки своя момент да нанесе удар.

Защо водата не изчезва?

Мнозина вярват, че през горещото лято водата просто ще се изпари. Уви, природата има други планове. Тъй като бензинът и дизелът са по-леки, те образуват плътен слой над водата, който буквално я блокира на дъното. Там тя започва своята тиха работа:

Корозия: Металните стени на резервоара (при по-старите коли) и горивните тръби започват да ръждясват отвътре навън.

Погром над инжекторите: Ръждата и фините водни капки са смъртоносни за прецизните дюзи и горивната помпа.

Зимният блокаж: Влагата замръзва при много по-високи температури от самото гориво, превръщайки се в ледени тапи, които напълно парализират системата.

Симптомите

Ако автомобилът ви започне да „кашля“ при стартиране, работи нестабилно на празен ход или внезапно губи мощност, причината може да не е в свещите, а в „порция“ вода, попаднала в горивната камера. Тези признаци често водят до спиране на двигателя в най-неподходящия момент, а последващите ремонти на горивната апаратура могат да изпразнят банковата ви сметка за броени часове.

Как да „изсушите“ колата си?

Експертите са категорични – превенцията е много по-евтина от ремонта.

Изсушаващи добавки: Преди настъпването на студовете се препоръчва използването на специални химически препарати, които се свързват с водата и позволяват тя да бъде безопасно „изгорена“ в цилиндрите.

Пълен резервоар: Старото правило „винаги до горе“ през зимата е златно. Колкото по-малко въздух има в резервоара, толкова по-малко влага може да се отложи по стените му.

Радикални мерки: В тежки случаи се налага демонтаж на резервоара, пълното му източване и подсушаване с горещ въздух в специализиран сервиз – процедура, която е трудоемка, но понякога единствено спасителна.

В крайна сметка, влагата в горивото е като бомба със закъснител. Тя може да не е критична днес, но утрешният студен сутрешен старт може да се окаже последен за вашата помпа.