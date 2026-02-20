Renault разработи двигател с рекордно нисък разход на гориво, който може да работи и с олио

Horse Powertrain – съвместното предприятие между Renault и Geely – току-що представи това, което може да се окаже „Свещеният Граал” за любителите на двигателите с вътрешно горене. Новият двигател Horse H12 Concept е шедьовър в термичната ефективност, обещаващ да измине над 30 километра с един литър гориво. Това не е просто лабораторен експеримент, а високотехнологична еволюция на 1,2-литровия трицилиндров двигател, който в момента задвижва Dacia Duster и Renault Clio, преработен за бъдеще, в което бензинът не трябва да се добива от земята.
Разработен в сътрудничество с испанския енергиен гигант Repsol, H12 постига максимална термична ефективност (BTE) от 44,2%. За сравнение, повечето съвременни бензинови двигатели се движат около 35–38%. Инженерите са постигнали това, като са увеличили степента на сгъстяване до 17:1 и са внедрили усъвършенствана система за рециркулация на отработените газове (EGR) и специализирана хибридна трансмисия. Резултатът е комбиниран разход на гориво от само 3,3 литра на 100 км, което е с 40% по-малко в сравнение със средния разход на европейския автомобилен парк от 2023 година.
Най-интригуващият аспект на проекта H12 е партньорството му с Repsol за възобновяемия бензин Nexa 95. За разлика от традиционните горива, Nexa 95 се произвежда в промишлен мащаб от органични отпадъци, като използвано готварско олио и селскостопански остатъци.
Horse твърди, че средно голям автомобил, оборудван с двигател H12, работещ с Nexa 95, би излъчвал с 1,77 тона CO₂ по-малко на година в сравнение с традиционен двигател с вътрешно горене, като потенциално предлага „нулева нетна“ алтернатива на чистата електрификация.
Horse Powertrain – която е разделена 45/45 между Renault и Geely, а Aramco притежава останалите 10% – вече е потвърдила производителността на първите си два прототипа. Очаква се демонстрационен автомобил да излезе на пътя по-късно тази година, като технологията вероятно ще намери приложение в следващото поколение модели на Renault Group и Geely до 2027 година.
Като се фокусира върху „технологичната неутралност“, Horse залага на това, че най-бързият път към декарбонизация не е просто да се принудят всички да преминат към електромобили, а да се направят милиардите съществуващи и бъдещи автомобили с вътрешно горене значително по-чисти.
1 от село
Коментиран от #6, #9
15:01 20.02.2026
2 Трол
Какво ново в това,че ще работи на олио.
Първите дизели са били измислени да работят с олио
/Мазнина/
15:03 20.02.2026
3 Слънчасалия
15:04 20.02.2026
4 Зевс
15:04 20.02.2026
5 Луди ли сте
15:05 20.02.2026
6 антрашпиц
До коментар #1 от "от село":Карам си тураня 1.9 тди и ич не ме бръсне кво още ще измислят. Нафта от ТУБАТА....Ама кат се замисля то ако не е използвано олио ,тогаз ще е скъпо ....
15:05 20.02.2026
7 Пич
15:06 20.02.2026
8 Гориил
15:06 20.02.2026
9 къде си ти, къде сме ние
До коментар #1 от "от село":ас си карам голфа с овча лой че ми идва по-евтино
Коментиран от #13
15:08 20.02.2026
10 таксиджия 🚖
Коментиран от #14
15:11 20.02.2026
11 Гориил
15:18 20.02.2026
12 Алеко
15:20 20.02.2026
13 Ами той
До коментар #9 от "къде си ти, къде сме ние":...и дедото на автора на статията бая ти Ганя си кара каручката с магарето на село само с...камшика ...
15:24 20.02.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "таксиджия 🚖":А как това мАторчи ще спира кола с пет човека на слизане от Шипка 🤔❗
15:27 20.02.2026
15 Гост
15:32 20.02.2026
16 Пурко
Коментиран от #17, #19
15:33 20.02.2026
17 Гост
До коментар #16 от "Пурко":Каквото е превел софтуерът, това е.
15:40 20.02.2026
18 Евроскептик
Коментиран от #20
15:40 20.02.2026
19 ПЦпцдц
До коментар #16 от "Пурко":При компресия 17:1, няма как да не е дизел.
И както казаха други преждекоментиращи, 1,2л дизелов мотор харчи под 4/100 от десетилетия насам. Вероятно това творение наистина ще има по-нисък разход от тях, но ще е в някакви проценти и за сметка на невоъобразимо усложняване и липса на ремонтнопригодност.
Точно ХОРС май правеха някакво незнамсикакво покритие на цилиндрите (тип осъвременен Никасил) и сглобяваха с незнамсикаква точност чарколяците по буталната и клапанната група, така че като стане нещо, просто няма шанс да бъде ремонтирано. Каже ли нещо по двигателя, "Бау!" направо трябва да си купиш нов, фабричен.
15:47 20.02.2026
20 Не само
До коментар #18 от "Евроскептик":Ами и с такива ,,експерти" ,като...автора...
15:52 20.02.2026
21 Мнение
Като ви натрапят нещо шорошите и епщайновците (че дизелът бил по-вреден) и вие автоматично и от рапично масло тръгвате бензин да правите?!
ЦЯЛАТА КОНЦЕПЦИЯ НА СЪВРЕМЕННИЯ КАПИТАЛИЗЪМ Е МЪРТВО РОДЕНА!
НЯМА НИЩО ЕКОЛОГИЧНО В АВТОМОБИЛИ ДЕТО ТРАЯТ 150-250ХИЛ КМ И СЛЕД ТОВА СА В КОФАТА, ПОРАДИ ДЕСЕТКИТЕ "ЕКО" ПРОСТОТИИ РАЗВАЛЯЩИ ДВИГАТЕЛЯ, МОНТИРАНИ ЗА ДА ОБСЛУЖВАТ УРСУЛИТЕ И ТЕХНИТЕ ЕПЩАЙНОВИ НАЧАЛНИЦИ!!!
ЕДИН ПРОДУКТ Е ТОЛКОВА ПО-ЕКОЛОГИЧЕН КОЛКОТО ВИЕ НЯМАТЕ НУЖДА ДА ГО КУПУВАТЕ ОТНОВО И ОТНОВО (Т.Е. КОЛКОТО ПО-ДЪЛГО ВИ ИЗДЪРЖИ ДАДЕН ПРОДУКТ ТОЛКОВА ПО-ЕКОЛОГИЧЕН Е ТОЙ)!!!
САМО, ЧЕ ТОВА ПРОТИВОРЕЧИ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКАТА КОНЦЕПЦИЯ:
ВСЯКО ТРИМЕСЕЧИЕ ТРЯБВА ДА ИМАТЕ РЪСТ НА ПЕЧАЛБИТЕ ИНАЧЕ ФАЛИРАТЕ!
НЯМА КАК ВСЯКО ТРИМЕСЕЧИЕ ДА ИМАТЕ РЪСТ НА ПЕЧАЛБИТЕ ДО БЕЗКРАЙ , ЗАЩОТО СЕ НАМИРАМЕ НА ПЛАНЕТА С ОГРАНИЧЕНИ РЕСУРСИ!
ЗАТОВА КОГАТО НЯКОЙ ТИ КАЖЕ, ЧЕ СЪВРЕМЕННИТЕ ЕЛЕКТРИЧКИ (ЗА ЧИИТО БАТЕРИИ СЕ КОПАТ ТОНОВЕ ЗЕМНА МАСА С ДИЗЕЛОВА ТЕХНИКА, КОИТО БАТЕРИИ ПОСЛЕ ПОЧТИ НЕ СЕ РЕЦИКЛИРАТ, ЩОТО БИЛО НЕРЕНТАБИЛНО) СА ЕКОЛОГИЧНИ, ЗНАЙТЕ, ЧЕ ИЛИ ВЪПРОСНИЯТ ЧОВЕК ОБСЛУЖВА ИНТЕРЕСИТЕ НА СВЕТОВНАТА МАФИЯ, ИЛИ НЯМА 2 ГРАМА МОЗЪК В ГЛАВАТА СИ!
ДИЗЕЛОВИЯТ Е НАЙ-ЕФЕКТИВНИЯТ ОТ ДВГ!
ПРОСТО ДИЗЕЛОВАТА ФРАКЦИЯ Е ДОСТА ПО-МАЛКО ОТ БЕНЗИНОВАТА ПРИ РАФИНИРАНЕТО НА ПЕТРОЛА И ЗАТОВА ГЛОБАЛЯГИТЕ РЕШИХА ДА СПРАТ РАЗВИТИЕТО НА ДИЗЕЛИТЕ ПРИ ЛЕКИТЕ АВТОМОБИЛИ, ЗА ДА СЕ ПОЛЗВА И БЕНЗИНЪТ!
ИЗОБЩО НЕ ИМ ДРЕМЕ ЗА ЕКОЛОГИЯТА!
15:54 20.02.2026
22 Това са мотори за косачки
16:03 20.02.2026