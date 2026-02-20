Renault разработи двигател с рекордно нисък разход на гориво, който може да работи и с олио

Horse Powertrain – съвместното предприятие между Renault и Geely – току-що представи това, което може да се окаже „Свещеният Граал” за любителите на двигателите с вътрешно горене. Новият двигател Horse H12 Concept е шедьовър в термичната ефективност, обещаващ да измине над 30 километра с един литър гориво. Това не е просто лабораторен експеримент, а високотехнологична еволюция на 1,2-литровия трицилиндров двигател, който в момента задвижва Dacia Duster и Renault Clio, преработен за бъдеще, в което бензинът не трябва да се добива от земята.

Разработен в сътрудничество с испанския енергиен гигант Repsol, H12 постига максимална термична ефективност (BTE) от 44,2%. За сравнение, повечето съвременни бензинови двигатели се движат около 35–38%. Инженерите са постигнали това, като са увеличили степента на сгъстяване до 17:1 и са внедрили усъвършенствана система за рециркулация на отработените газове (EGR) и специализирана хибридна трансмисия. Резултатът е комбиниран разход на гориво от само 3,3 литра на 100 км, което е с 40% по-малко в сравнение със средния разход на европейския автомобилен парк от 2023 година.

Най-интригуващият аспект на проекта H12 е партньорството му с Repsol за възобновяемия бензин Nexa 95. За разлика от традиционните горива, Nexa 95 се произвежда в промишлен мащаб от органични отпадъци, като използвано готварско олио и селскостопански остатъци.

Horse твърди, че средно голям автомобил, оборудван с двигател H12, работещ с Nexa 95, би излъчвал с 1,77 тона CO₂ по-малко на година в сравнение с традиционен двигател с вътрешно горене, като потенциално предлага „нулева нетна“ алтернатива на чистата електрификация.

Horse Powertrain – която е разделена 45/45 между Renault и Geely, а Aramco притежава останалите 10% – вече е потвърдила производителността на първите си два прототипа. Очаква се демонстрационен автомобил да излезе на пътя по-късно тази година, като технологията вероятно ще намери приложение в следващото поколение модели на Renault Group и Geely до 2027 година.

Като се фокусира върху „технологичната неутралност“, Horse залага на това, че най-бързият път към декарбонизация не е просто да се принудят всички да преминат към електромобили, а да се направят милиардите съществуващи и бъдещи автомобили с вътрешно горене значително по-чисти.