Защо е вредно дистанционното палене на автомобила?

Няма нищо по-приятно от това да се качиш в предварително затоплен автомобил, докато навън е люта зима. Дистанционното запалване се превърна в истинска благодат за съвременния шофьор, но според експертите тази екстра далеч не е безплатна за здравето на вашия автомобил. Сега, повдигаме завесата над скритите опасности, които дебнат под капака, докато вие спокойно пиете кафето си у дома.

Основният проблем се крие в работата на двигателя „на място“. Когато моторът работи на празен ход със студено масло, цилиндрово-буталната група е подложена на изпитание. Гъстото смазочно вещество не достига веднага до всички елементи, а ниските обороти забавят процеса на загряване. Това води до по-бързо износване и натрупване на нагари по запалителните свещи и изпускателната система. На практика, опитвайки се да „щадите“ колата, вие съкращавате жизнения ѝ цикъл по-ефективно, отколкото ако просто потеглите внимателно минута след стартирането.

Батерията също е сред големите губещи. Самият процес на стартиране консумира огромно количество енергия, а при работа на празен ход алтернаторът не може да възстанови този заряд. Резултатът е прогресивно изтощаване на акумулатора, което в един студен ден може да ви остави пред неподвижен автомобил. Към това добавяме и риска от „майсторска“ намеса в електрониката – всяко некачествено инсталиране на модул за дистанционно палене може да доведе до късо съединение или пожар.

Не на последно място е въпросът със сигурността. Дистанционното стартиране е като „отворена покана“ за автокрадците. Прехващането на сигнала между дистанционното и автомобила позволява на опитни престъпници лесно да клонират вашия ключ. Така колата не само е загрята за вас, но и е напълно готова за неправомерно отнемане. В крайна сметка, балансът между комфорта и здравия разум е тънък, а цената на топлината през зимата може да се окаже солен ремонт през пролетта.