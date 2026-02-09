Защо е вредно дистанционното палене на автомобила?

Няма нищо по-приятно от това да се качиш в предварително затоплен автомобил, докато навън е люта зима. Дистанционното запалване се превърна в истинска благодат за съвременния шофьор, но според експертите тази екстра далеч не е безплатна за здравето на вашия автомобил. Сега, повдигаме завесата над скритите опасности, които дебнат под капака, докато вие спокойно пиете кафето си у дома.
Основният проблем се крие в работата на двигателя „на място“. Когато моторът работи на празен ход със студено масло, цилиндрово-буталната група е подложена на изпитание. Гъстото смазочно вещество не достига веднага до всички елементи, а ниските обороти забавят процеса на загряване. Това води до по-бързо износване и натрупване на нагари по запалителните свещи и изпускателната система. На практика, опитвайки се да „щадите“ колата, вие съкращавате жизнения ѝ цикъл по-ефективно, отколкото ако просто потеглите внимателно минута след стартирането.
Батерията също е сред големите губещи. Самият процес на стартиране консумира огромно количество енергия, а при работа на празен ход алтернаторът не може да възстанови този заряд. Резултатът е прогресивно изтощаване на акумулатора, което в един студен ден може да ви остави пред неподвижен автомобил. Към това добавяме и риска от „майсторска“ намеса в електрониката – всяко некачествено инсталиране на модул за дистанционно палене може да доведе до късо съединение или пожар.
Не на последно място е въпросът със сигурността. Дистанционното стартиране е като „отворена покана“ за автокрадците. Прехващането на сигнала между дистанционното и автомобила позволява на опитни престъпници лесно да клонират вашия ключ. Така колата не само е загрята за вас, но и е напълно готова за неправомерно отнемане. В крайна сметка, балансът между комфорта и здравия разум е тънък, а цената на топлината през зимата може да се окаже солен ремонт през пролетта.
3 Не сме будали!
11:11 09.02.2026
4 БСТ
11:14 09.02.2026
5 гост
11:14 09.02.2026
6 Зевс
Коментиран от #8
11:15 09.02.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Зевс":Те ЕсеС.офците дори наложиха на производителите да блокират опцията дистанционно палене ❗
Коментиран от #26
11:20 09.02.2026
9 56788
11:23 09.02.2026
10 Георги
Коментиран от #14
11:28 09.02.2026
11 Ха ха ха ха
11:33 09.02.2026
13 Правилно
Но три основни ремонта с едни накладки.
11:36 09.02.2026
14 Тоя Радослав
До коментар #10 от "Георги":сигурно е от секцията "Вицове" и замества временно.
Коментиран от #23
11:37 09.02.2026
15 Дааааа
11:39 09.02.2026
21 Жавелин
12:42 09.02.2026
22 Герп боклуци
Коментиран от #25, #29
12:43 09.02.2026
23 Точно
До коментар #14 от "Тоя Радослав":В главата му е "гъстото смазочно вещество".....
15:48 09.02.2026
24 Трудно
15:51 09.02.2026
25 ои8уйхътгрф
До коментар #22 от "Герп боклуци":Ей ти оферта:
Аз осигурявам 15-годишен дизел на 400 000км. и поради липсата на такива студове ще намеря хладилна камера където да сложим дъртия дизел за 3 денонощия на -20 градуса
Ако НЕ успее да запали (максимум 3 опита) получаваш 50 бона у кеш...
Когато успешно запали (максимум на вторият опит) ти режа по 2 пръста от всяка ръка...
Кога ти е удобно да останеш инвалид?
17:55 09.02.2026
26 ои8уйхътгрф
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не е хубаво да ЛЪЖЕШ... Гнусният есес не е нареждал нищо да се блокира- само е напомнил на едни хора за наличието на закони по темата... Да обясня, че да схванеш и ти, и другата паплъч:
- в не една държава от есес Е ЗАБРАНЕНО двигателя да работи на място без пряка необходимост
- в същите тези държави глобите по въпроса не са никак символични
- когато глобиш маймуната тя може да реши да съди производителя затова, че понеже тази иначе "стандартна възможност" не е ограничена в държавата му е довело до това маймуната да бъде глобена
- а когато една маймуна осъди производителя става лошо за производителя
Тоест производителя сам и "по свое усмотрение" е решил да блокира опцията...
18:05 09.02.2026
27 Нокпла
18:54 09.02.2026
28 Аааааа
Не трябвало да се подгрява автомобила.....Аланколу, само мотика за теб, па ако щеш я подгрявай.
19:16 09.02.2026
29 Отговор
До коментар #22 от "Герп боклуци":Абе той да запали пък тръгването, лесна работа
22:37 09.02.2026
30 Боклук до боклука
А за автомобилите с турбо е изключително вредно да се тръгва без предварително подгрят двигател. И тук не става дума до оптимално загряване на двигателя а за поне 45-50 С. При това състояние още не е отворен външният кръг на охладителната система и маслото на автоматика си е напълно студено. В градски условия оптимално подгряване е почти невъзможно. При -20С изисква бавно каране на ниска предавка с километри докато се отвори напълно термостата и маслото на автоматичната скоростна кутия се затопли от радиатора за маслото вграден в радиатора за охлаждане на двигателя при някои модели.
Времето за подгряване варира значително от модел до модел но дизела изисква повечко време. Турбото Х 2.
Коментиран от #38
01:34 10.02.2026
31 Вандим
06:54 10.02.2026
32 Авторът е прав
Смисъла на статията е, че не е добре да оставиш двигателя да работи на място половин един час, каквато е основната идея на дистанционното палене.
Идеята не е да запалиш дистанционно за да си остържеш леда или да бутнеш снега от автомобила. Идеята е да го запалиш още като се събудиш за да може леда и снега да се разтопят без да ги пипаш.
07:30 10.02.2026
33 Цървул
Коментиран от #34
09:19 10.02.2026
34 Няма нужда
До коментар #33 от "Цървул":Електромобили те нямат нужда от палене, за да ти загреят или охладят автомобилът почти безшумно и с нулеви емисии, ако не броим онези от комина на теца, които се отделят и за захранването на климатиците по сградите.
Климатикът на автомобила работи на абсолютно същия принцип. Докато не забранят използването на климатици в градовете, няма да има логика да забранят и да си пуснеш климатика на автомобила дистанционно.
09:34 10.02.2026
36 Българин
студеното масло няма да се разнесе по-бързо ако колата е в движение.
На място е много по-добре от колкото да тръгнете веднага.
Това с алтернатора и батерията също са пълни бла бла бла. Всеки уважаващ себе си авто журналист би трябвало да му е ясно. Ако вие се имате за такъв помислете добре и за дистанционното палене. Крадец може да ви засече дистанционното още когато излизате от автомобила. За да не се краде колата се правят съвсем други работи ( при обд портовете но няма да ви разказвам) и се слагат алармени системи със сателитна връзка и 24/7 поддръжка. Когато колата се пали с дистанциооно се заключва и няма да стигне далеч без него ама никога 10 метра и гасне. Пробвано е.
Тези про-шаренознаменни глупости може да не ги пишете!
Факти е медия с проверена информация нали?
12:50 10.02.2026
37 Алоооо Радко ли си
17:04 10.02.2026
38 ои8уйхътгр
До коментар #30 от "Боклук до боклука":Боклучарский, къде да ти докарам дърт френски дизел за проби? Палим го сутринта, отиваме да пием кафе и ако след 15 минути тоя мотор е прескочил 45 градуса ти давам 50 бона- като стои още на 30-35 градуса ти режа по 2 пръста от всяка ръка...
Вие зима нямате, палиш сутринта и спокойно си тръгваш... 2 минути работа на обороти под 1500 са достатъчни маслото да загрее до разумни градуси... Кога и до колко градуса ще загрее антифриза не е важно
18:57 10.02.2026
39 Мунчо юмручето
22:32 10.02.2026
40 123
Ако двигателя ви е с турбина, проблемите при загряване на място ей така, ще дойдат 5 пъти по-скоро от при атмосферния. Но при всички типове няма нищо по-лошо от това да работи 5-10минути пред у вас на празен ход! При натоварване двигателя загрява по-бързо! Значи палейки и тръгвайки всъщност намаляте загубата от живота му (която е неизбежна при редовно палене на 0, и под нула температури, но я ограничаваш до минимум). Ако си с турбо - абсурд да подгряваш на място. Даже на дълго червено е хубаво да изгасиш двигател с турбо! На празен ход даже загрял двигател не смазва достатъчно двигателя (отново, защото двигателя яде от живота си най-малко, когато е в движение под натоварване), плюс факта, че турбото има къс живот независимо как експлоатираш двигателя, и последното което искаш е по 10минути сутрин
12:37 11.02.2026
41 А50
20:00 11.02.2026