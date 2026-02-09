Новини
Защо е вредно дистанционното палене на автомобила?

9 Февруари, 2026 11:02 3 213 41

  • дистанционно палене-
  • двигател-
  • съвети

Основният проблем се крие в работата на двигателя „на място“, но не е само това

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Няма нищо по-приятно от това да се качиш в предварително затоплен автомобил, докато навън е люта зима. Дистанционното запалване се превърна в истинска благодат за съвременния шофьор, но според експертите тази екстра далеч не е безплатна за здравето на вашия автомобил. Сега, повдигаме завесата над скритите опасности, които дебнат под капака, докато вие спокойно пиете кафето си у дома.

Основният проблем се крие в работата на двигателя „на място“. Когато моторът работи на празен ход със студено масло, цилиндрово-буталната група е подложена на изпитание. Гъстото смазочно вещество не достига веднага до всички елементи, а ниските обороти забавят процеса на загряване. Това води до по-бързо износване и натрупване на нагари по запалителните свещи и изпускателната система. На практика, опитвайки се да „щадите“ колата, вие съкращавате жизнения ѝ цикъл по-ефективно, отколкото ако просто потеглите внимателно минута след стартирането.

Батерията също е сред големите губещи. Самият процес на стартиране консумира огромно количество енергия, а при работа на празен ход алтернаторът не може да възстанови този заряд. Резултатът е прогресивно изтощаване на акумулатора, което в един студен ден може да ви остави пред неподвижен автомобил. Към това добавяме и риска от „майсторска“ намеса в електрониката – всяко некачествено инсталиране на модул за дистанционно палене може да доведе до късо съединение или пожар.

Не на последно място е въпросът със сигурността. Дистанционното стартиране е като „отворена покана“ за автокрадците. Прехващането на сигнала между дистанционното и автомобила позволява на опитни престъпници лесно да клонират вашия ключ. Така колата не само е загрята за вас, но и е напълно готова за неправомерно отнемане. В крайна сметка, балансът между комфорта и здравия разум е тънък, а цената на топлината през зимата може да се окаже солен ремонт през пролетта.


Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 39 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 Не сме будали!

    9 33 Отговор
    Сега ще додат майсторите да ви обяснят на вас че от край време са си загрявали на място ладата и това че е по-добре да се загрее в движение е конспирация. Ще видити вий кон боб яде ли.

    11:11 09.02.2026

  • 4 БСТ

    39 2 Отговор
    Всички коли като ги запалиш в студено време държат високи обороти точно с цел загряване на маслото и двигателя. Тихите обороти са най щадящите за двигателите .

    11:14 09.02.2026

  • 5 гост

    45 4 Отговор
    Пълни глупости. ако седиш вътре и колата работи на място каква е разликата - по-малко ли се износва двигателя, или ако стържеш лед наоколо за 10 минути. Когато се запали студен двигател той винаги работи на по-високи обороти в началото докато загрее а не веднага да тръгва на празен ход. Има обаче голямо замърсяване на въздуха около колата защото катализаторите не са загрели. Да, като се движиш се изгаря повече гориво и по-бързо згарява двигателя, но ако маслото е студено или се е оттекло означава и силно износване в този момент - така че не много ясно кое е по доброто за двигателя.

    11:14 09.02.2026

  • 6 Зевс

    66 3 Отговор
    Вредно е понеже от ЕС така казаха. Я да попитам автора ако запаля колата и веднага тръгна с гъстото студено масло и натоваря двигателя, по-безвредно ли е от работата на място?

    Коментиран от #8

    11:15 09.02.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    30 2 Отговор

    До коментар #6 от "Зевс":

    Те ЕсеС.офците дори наложиха на производителите да блокират опцията дистанционно палене ❗

    Коментиран от #26

    11:20 09.02.2026

  • 9 56788

    13 1 Отговор
    Ти нормален ли си?

    11:23 09.02.2026

  • 10 Георги

    35 1 Отговор
    викаш като работи на място не се зарежда акумулатора. Май ще трябва да ида да кажа на джипа, че той явно не знае.

    Коментиран от #14

    11:28 09.02.2026

  • 11 Ха ха ха ха

    47 1 Отговор
    Значи като ти стартираш сутрин студен двигател не носи същите рискове а само като го запалиш дистанционно. Алоууууу? Има ли някой тука?

    11:33 09.02.2026

  • 13 Правилно

    27 1 Отговор
    В момента в който колата запали, натискаш педала на газта до 3000 оборота и колата загрява бРъже.
    Но три основни ремонта с едни накладки.

    11:36 09.02.2026

  • 14 Тоя Радослав

    32 1 Отговор

    До коментар #10 от "Георги":

    сигурно е от секцията "Вицове" и замества временно.

    Коментиран от #23

    11:37 09.02.2026

  • 15 Дааааа

    42 2 Отговор
    Дистанционното палене поврежда двигателя и акумулатора ама недестанционното не уврежда. И забележете, само защото водача е там и хоп…всичко точно? Няма такъв смях просто

    11:39 09.02.2026

  • 21 Жавелин

    2 1 Отговор
    Никак не е вредно даже, изгаря за секунди.

    12:42 09.02.2026

  • 22 Герп боклуци

    11 4 Отговор
    На -20 с дизел да запалиш и да тръгнеш веднага... успех

    Коментиран от #25, #29

    12:43 09.02.2026

  • 23 Точно

    15 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тоя Радослав":

    В главата му е "гъстото смазочно вещество".....

    15:48 09.02.2026

  • 24 Трудно

    14 1 Отговор
    се четат такива измислици

    15:51 09.02.2026

  • 25 ои8уйхътгрф

    8 1 Отговор

    До коментар #22 от "Герп боклуци":

    Ей ти оферта:

    Аз осигурявам 15-годишен дизел на 400 000км. и поради липсата на такива студове ще намеря хладилна камера където да сложим дъртия дизел за 3 денонощия на -20 градуса
    Ако НЕ успее да запали (максимум 3 опита) получаваш 50 бона у кеш...
    Когато успешно запали (максимум на вторият опит) ти режа по 2 пръста от всяка ръка...
    Кога ти е удобно да останеш инвалид?

    17:55 09.02.2026

  • 26 ои8уйхътгрф

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не е хубаво да ЛЪЖЕШ... Гнусният есес не е нареждал нищо да се блокира- само е напомнил на едни хора за наличието на закони по темата... Да обясня, че да схванеш и ти, и другата паплъч:

    - в не една държава от есес Е ЗАБРАНЕНО двигателя да работи на място без пряка необходимост
    - в същите тези държави глобите по въпроса не са никак символични
    - когато глобиш маймуната тя може да реши да съди производителя затова, че понеже тази иначе "стандартна възможност" не е ограничена в държавата му е довело до това маймуната да бъде глобена
    - а когато една маймуна осъди производителя става лошо за производителя
    Тоест производителя сам и "по свое усмотрение" е решил да блокира опцията...

    18:05 09.02.2026

  • 27 Нокпла

    9 2 Отговор
    От печката на Мерцедес по-хубаво няма

    18:54 09.02.2026

  • 28 Аааааа

    11 4 Отговор
    Моля, хора без инженерно или техническо образование да не се изказват, или да пишат статии!
    Не трябвало да се подгрява автомобила.....Аланколу, само мотика за теб, па ако щеш я подгрявай.

    19:16 09.02.2026

  • 29 Отговор

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Герп боклуци":

    Абе той да запали пък тръгването, лесна работа

    22:37 09.02.2026

  • 30 Боклук до боклука

    11 2 Отговор
    Къде го намират такива експерти? На двигателя му е все едно как се стартира. Дали от контактния ключ или от дистанционно. Глупостите как се износвал двигателя и акумулатора ще добавя в графата анекдоти.
    А за автомобилите с турбо е изключително вредно да се тръгва без предварително подгрят двигател. И тук не става дума до оптимално загряване на двигателя а за поне 45-50 С. При това състояние още не е отворен външният кръг на охладителната система и маслото на автоматика си е напълно студено. В градски условия оптимално подгряване е почти невъзможно. При -20С изисква бавно каране на ниска предавка с километри докато се отвори напълно термостата и маслото на автоматичната скоростна кутия се затопли от радиатора за маслото вграден в радиатора за охлаждане на двигателя при някои модели.
    Времето за подгряване варира значително от модел до модел но дизела изисква повечко време. Турбото Х 2.

    Коментиран от #38

    01:34 10.02.2026

  • 31 Вандим

    4 1 Отговор
    АФтурЪ, да си чувал за Webasto и Eberspecher?

    06:54 10.02.2026

  • 32 Авторът е прав

    4 2 Отговор
    Но малко непълно е написал статията. Няма абсолютно никакво значение дали ще си запалиш двигателя дистанционно Или ще слезеш да го запалиш ръчно.

    Смисъла на статията е, че не е добре да оставиш двигателя да работи на място половин един час, каквато е основната идея на дистанционното палене.

    Идеята не е да запалиш дистанционно за да си остържеш леда или да бутнеш снега от автомобила. Идеята е да го запалиш още като се събудиш за да може леда и снега да се разтопят без да ги пипаш.

    07:30 10.02.2026

  • 33 Цървул

    6 1 Отговор
    Спокойно , скоро ще ви обясняват че е по-правилно и ЕКО , да си бутате колите , без да ги стартирате . Тип - Флинтстоун . И това ви го обясняват хора , които не слизат от самолетите и колите .

    Коментиран от #34

    09:19 10.02.2026

  • 34 Няма нужда

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Цървул":

    Електромобили те нямат нужда от палене, за да ти загреят или охладят автомобилът почти безшумно и с нулеви емисии, ако не броим онези от комина на теца, които се отделят и за захранването на климатиците по сградите.

    Климатикът на автомобила работи на абсолютно същия принцип. Докато не забранят използването на климатици в градовете, няма да има логика да забранят и да си пуснеш климатика на автомобила дистанционно.

    09:34 10.02.2026

  • 36 Българин

    3 1 Отговор
    Така, господин Радослав Славчев, моля Ви не копирайте Европейските пед и във факти.
    студеното масло няма да се разнесе по-бързо ако колата е в движение.
    На място е много по-добре от колкото да тръгнете веднага.
    Това с алтернатора и батерията също са пълни бла бла бла. Всеки уважаващ себе си авто журналист би трябвало да му е ясно. Ако вие се имате за такъв помислете добре и за дистанционното палене. Крадец може да ви засече дистанционното още когато излизате от автомобила. За да не се краде колата се правят съвсем други работи ( при обд портовете но няма да ви разказвам) и се слагат алармени системи със сателитна връзка и 24/7 поддръжка. Когато колата се пали с дистанциооно се заключва и няма да стигне далеч без него ама никога 10 метра и гасне. Пробвано е.
    Тези про-шаренознаменни глупости може да не ги пишете!
    Факти е медия с проверена информация нали?

    12:50 10.02.2026

  • 37 Алоооо Радко ли си

    2 0 Отговор
    Радуууу ли си, вземи малко се образовай, прочети… и после статийки…. Мисирка недна

    17:04 10.02.2026

  • 38 ои8уйхътгр

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Боклук до боклука":

    Боклучарский, къде да ти докарам дърт френски дизел за проби? Палим го сутринта, отиваме да пием кафе и ако след 15 минути тоя мотор е прескочил 45 градуса ти давам 50 бона- като стои още на 30-35 градуса ти режа по 2 пръста от всяка ръка...

    Вие зима нямате, палиш сутринта и спокойно си тръгваш... 2 минути работа на обороти под 1500 са достатъчни маслото да загрее до разумни градуси... Кога и до колко градуса ще загрее антифриза не е важно

    18:57 10.02.2026

  • 39 Мунчо юмручето

    4 2 Отговор
    Палиш и тръгваш веднага и газ до дупка така се стимулира купуването на нови коли

    22:32 10.02.2026

  • 40 123

    0 0 Отговор
    АБсолютно вярно е! Палиш и потегляш много бавно и внимателно, караш на ниски обороти, това е най-доброто! Защо? Работата на място на двигателя е в пъти по-неефективна спрямо при шофиране (накратко натоварен от скоростната кутия по естествен начин). Така на място двигателя загрява по-бавно! Отделно, че тези минути работа вместо да ви закарт до работа/училище, са на вятъра - а те се умножават по 10 000 в живота на двигателя. Няма нищо по-хубаво няма от палене на студен двигател и потегляне и каране с 1100-1200оборота без резки движения, то и без това това се случва 99.9% в градът, където и без това не ти трябват високи обороти и скорости и основно е лазещ трафик.

    Ако двигателя ви е с турбина, проблемите при загряване на място ей така, ще дойдат 5 пъти по-скоро от при атмосферния. Но при всички типове няма нищо по-лошо от това да работи 5-10минути пред у вас на празен ход! При натоварване двигателя загрява по-бързо! Значи палейки и тръгвайки всъщност намаляте загубата от живота му (която е неизбежна при редовно палене на 0, и под нула температури, но я ограничаваш до минимум). Ако си с турбо - абсурд да подгряваш на място. Даже на дълго червено е хубаво да изгасиш двигател с турбо! На празен ход даже загрял двигател не смазва достатъчно двигателя (отново, защото двигателя яде от живота си най-малко, когато е в движение под натоварване), плюс факта, че турбото има къс живот независимо как експлоатираш двигателя, и последното което искаш е по 10минути сутрин

    12:37 11.02.2026

  • 41 А50

    0 0 Отговор
    Пълни глупости

    20:00 11.02.2026