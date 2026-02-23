DJI представя Osmo Pocket 4 съвсем скоро

DJI представи новата си камера за влогъри, след като се появиха нови кадри от оторизиран дистрибутор на DJI в Куала Лумпур, Малайзия, които изглежда потвърждават, че официалното пускане на Osmo Pocket 4 е само на седмици, ако не и на дни разстояние.

Макар че оригиналният Instagram Reel от магазина „DronesKaki“ беше бързо изтрит, подробностите, забелязани от ентусиастите, сочат към усъвършенстван „Standard“ модел и революционен „Pro“ вариант, който може да промени изцяло ерата на влогърите.

Изтеклият в Малайзия модел изглежда е стандартният, който запазва емблематичния въртящ се сензорен екран, но въвежда няколко ергономични подобрения. „По-високата дръжка“ не е само за по-добро захващане, тя съдържа нов специален бутон за зуум и персонализируем бутон „C“, с което се отговаря на дългогодишните оплаквания за ограничения физически интерфейс на Pocket 3.

Едно от най-изненадващите допълнения е вградената LED светлина, монтирана на рамото на стабилизатора. Маркирана с логото „OSMO“, тя изглежда като официален аксесоар, предназначен да елиминира нуждата от обемисти външни светлини при влогове при слаба осветеност.

Слуховете от изтекли информации от склада сочат към подобрена батерия с капацитет 1545 mAh (в сравнение с 1300 mAh) и възможност за запис на 4K при невероятните 240 fps, което удвоява възможностите за забавено движение на предшественика. Докато изтеклата информация от Малайзия показва дизайн с един обектив, множество документи на FCC и доклади от веригата за доставки потвърждават съществуването на Pocket 4 Pro.

Подобно на висококачествените дронове на DJI, моделът Pro се очаква да разполага с двойна сензорна конфигурация, съчетаваща 1-инчов широкоъгълен обектив със специален телеобектив. Това ще осигури истинско оптично качество на зума при 2x и 4x, което е новост за серията. Доклади от вътрешни източници сочат, че моделът Pro ще се възползва от цветната наука на Hasselblad и вероятно от режим на запис 8K, за да се отличи от базовия модел.

Докато стандартният Pocket 4 е получил одобрение от FCC (ID: 2ANDR-OP041) точно преди крайния срок за ограниченията за „чуждестранно произведена технология“ през декември 2025 година, Pro вариантът все още не е появил в публичния регистър.