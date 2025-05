DJI представи Mavic 4 Pro с множество подобрения

DJI Mavic 4 Pro официално се появи на пазара, като се отличава с подобрения в сравнение с предшественика си, най-вече с уникалния 360° Infinity Gimbal. Този иновативен гимбал позволява пълно завъртане на 360 градуса, което дава възможност за заснемане на всякакви ъгли и вертикално видео, и може да се накланя нагоре със 70° за още по-драматични перспективи.

Дронът разполага с тройка камери: основна 100-мегапикселова широкоъгълна камера Hasselblad с голям 3/4 сензор и 28-милиметров обектив (подобрен от 20-мегапикселов сензор), разполагащ с регулируема бленда от f/2,0 до f/11. Тя се допълва от 48МР 1/1,3„ средна телефото камера със 70 мм обектив (подобно на Mavic 3 Pro) и значително подобрен 50МР 1/1,5“ дълъг телефото модул със 168 мм обектив (бленда f/2,8), което е значителен скок спрямо 12МР 1/2“ сензор на Mavic 3 Pro.

DJI набляга на последователното възпроизвеждане на цветовете във всичките три камери, което улеснява безпроблемните преходи по време на редактиране. И трите поддържат 10-битови цветови профили D-Log, D-Log M и HLG и могат да заснемат 4K/60fps HDR видео с поне 13 стопа динамичен обхват. Основната камера на Hasselblad може да достигне дори до 6K/60fps с до 16 стопа динамичен обхват. За любителите на бавните кадри основната и средната телекамера предлагат режими 4K/120 кадъра в секунда, а дългата телекамера достига до 4K/100 кадъра в секунда.

Mavic 4 Pro се захранва от по-голяма 95Wh батерия, която удължава времето за полет до максимум 51 минути и позволява максимална скорост от 90 км/ч, което е значително подобрение в сравнение с 43-минутния полет на Mavic 3 Pro. Усъвършенстваната система за предаване на данни DJI O4+ разширява обхвата на управление до забележителните 41 км, а 10-битовото предаване на HDR видео е достъпно на разстояние до 30 км.

За по-добра безопасност и навигация новият модел включва шест камери тип Fish Eye с възможности за работа при слаба светлина и два процесора за многопосочно избягване на препятствия при скорост до 65 км/ч при слаба светлина. В добре осветени условия дронът може да картографира околната среда и автономно да се върне у дома дори без GPS. Системата ActiveTrack 360° вече може да проследява обекти, дори когато са частично затъмнени, и може да открива и проследява превозни средства от разстояние до 200 м.

DJI представя и ново дистанционно управление - DJI RC Pro 2, което разполага със 7-инчов мини-LED дисплей и 128 GB вградена памет, а батерията издържа до 4 часа. Той позволява запис на звук чрез вградения микрофон или чрез сдвояване с DJI Mic.

Mavic 4 Pro е съвместим с новия хъб за паралелно зареждане, който може да зарежда до три батерии едновременно, като дава приоритет на батерията с най-ниско ниво на заряд. Една батерия може да бъде заредена за 50 минути, докато зареждането на трите батерии отнема 90 минути. Този хъб може да функционира и като 100W захранваща банка за зареждане на други устройства.

Забележително е, че DJI Mavic 4 Pro няма да се предлага на американския пазар, но се предлага в Европа. Цената на базовия пакет, включващ дрона (с 64 GB памет), една батерия и дистанционното управление DJI RC 2, е 2100 евро. Комбинацията Fly More Combo, на цена от 2700 евро, добавя две допълнителни батерии, 100W USB-C захранващ адаптер, хъб за зареждане и чанта за рамо. Най-високото ниво Creator Combo, на цена от 3540 евро, включва дрон с 512 GB памет, новото дистанционно управление DJI RC Pro 2, 240W захранващ адаптер и кабел за данни от USB C към C.