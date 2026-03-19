Балабанов към журналист в НС: После индивидуално ще се разправям с Вас!

Депутатът от „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Балабанов предупреди журналистът Лъчезар Лисицов, че „инвидидуално ще се разправи“ с него.
Причина за напрежението стана брифинг на ИТН относно приетата на второ четене мярка за отпускане на финансова помощ за всички деца до 18-годишна възраст, съобщи novini.bg.
Тогава част от медиите в кулоарите споделиха, че подобна мярка, предложена и внесена от формацията на Слави Трифонов, изглежда крайно популистка в навечерието на предизборната кампания.
Балабанов: Лицемерите ПП-ДБ не подкрепиха българските деца
Депутатът от ИТН Александър Рашев, който разясняваше за целевата помощ, бе помолен от Балабанов да се отдръпне и, взимайки думата, той започна да се държи арогантно с представителите на медиите.
„Как наричате нещо подобно популизъм?! Всички български деца заслужават подкрепа, а ние сме консеративна партия, чиято цел е да пази нашите деца“, отговори Балабанов.
Той поясни, че мярката ще струва на държавата около 25 млн. евро, а на последващ въпрос откъде ще дойдат тези пари, Балабанов отговори, че е работа на служебното правителство да ги намери, защото „нали са добрите сили“.
След това той се обърна към журналистите и каза, че сред тях има „зависими колеги, които защитават интересите на конкретна политическа формация“.
После, на въпрос от Лисицов, Балабанов се обърна към него с думите: „Не ме прекъсвай! Това интервю ли е?“.
„Да, интервю е“, отвърна му журналистът, при което Балабанов директно го заплаши с думите: „Тогава ще Ви дам индивидуално после и ще се разправям с Вас...“
Накрая Балабанов подчерта, че мярката за децата не е популистка, а е „нещо хубаво, с което изпращаме настоящия парламент“.
„За ваше нещастие ще бъдем в 52-ия парламент“, увери той медиите, макар социологическите агенции да показват друга реалност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10 Тервел
Коментиран от #14, #15
14:43 19.03.2026
14 Ддд
До коментар #10 от "Тервел":Не че нещо, но вие какво мислите че правят правителство и НС, какви пари раздават?
Сега за пенсионерите великденските, откъде ще ги вземе правителството да ги раздава????
14:47 19.03.2026
15 Той
До коментар #10 от "Тервел":тоя селяндур вечно около пари се повърта ! Иначе щеше да си седи в Белослав като куче без история !
14:48 19.03.2026
17 баджанака
14:50 19.03.2026
19 Прасчо
14:50 19.03.2026
20 Шенко
14:52 19.03.2026
24 Женя
Даже ограничиха заради желанието на Пеефски гласуващите в Англия и САЩ ,които хора бяха основните техни избиратели
14:54 19.03.2026
34 Венета дъщеря на Бойко
Коментиран от #35
15:07 19.03.2026
35 Скоро
До коментар #34 от "Венета дъщеря на Бойко":не само нервите !
15:08 19.03.2026
39 Когато си отчаян
И не нямате никакъв шанс да влезете в следващия и по следващия и попопо следващият парламент
С вас ще се разправят лично българските гласоподаватели
15:13 19.03.2026
44 Георги Илиев Митев
Коментиран от #47
15:19 19.03.2026
47 Дориана
До коментар #44 от "Георги Илиев Митев":И нещо повече Слави Трифонов с чалга песните, които са съчетание на Ориенталски ритми с Български интонации провокира учениците да играят Кючек на неговите песни.
15:23 19.03.2026
51 Колега
До коментар #45 от "тц, тц, тц":Гайдата е инструмент този е един надут с въздух мях.
15:31 19.03.2026
54 Някой
Друг пример един и същи последен клас, двама съученици приятели, едивия роден на 3 януари, другия на 3 октомври. Според този законопроект, март-април месиц единият ученик ще е на 19 години и няма да получи тези 25 евро, а другият ще е на 18 години и ще получи 25 евро. Как ще се чувства този, който няма да получи Великденска помощ, а приятелите му ще палучат. Само защото е роден явуари.
15:36 19.03.2026
56 Чочо
А, аз знам, че подкрепата ви беше за МАКЕДОНИЯЯЯЯЯЯЯ.....
Коментиран от #60
15:38 19.03.2026
57 Тити на Кака
Надеждата ми за изход от ситуацията е в Лисицов. Той е кадрови офицер и в един частен акт на общуване с Балабанов би обяснил отлично позицията си по въпроса за харченето без кръчмар, мисля. След което балабанлията може да се окаже силно отслабнал без въобще да е скачал😉😂
15:38 19.03.2026
60 Някой
До коментар #56 от "Чочо":Дай 50 евро на едно-двугодишно дете и гледай как ще ги глътне.
Аз когато бях на 10 годишна възраст всичките си пари харчех за дъвки с картинки на коли и животни. Не ми трябваха дъзки, понякога ги изхвърлях, исках само картинките. Не закусвах, не си купувах баничка или сандвич. Сега си мисля, че родителите ми добре са правили кото ми даваха по 50 стотинки всеки ден, вместо 10 лева веднъж в месеца. Защото наведнъж щях да си купя 20 дъвки и цял месец да ходя без стотинки.
15:48 19.03.2026
