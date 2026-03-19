Балабанов към журналист в НС: После индивидуално ще се разправям с Вас!

Депутатът от „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Балабанов предупреди журналистът Лъчезар Лисицов, че „инвидидуално ще се разправи“ с него.

Причина за напрежението стана брифинг на ИТН относно приетата на второ четене мярка за отпускане на финансова помощ за всички деца до 18-годишна възраст, съобщи novini.bg.

Тогава част от медиите в кулоарите споделиха, че подобна мярка, предложена и внесена от формацията на Слави Трифонов, изглежда крайно популистка в навечерието на предизборната кампания.

Балабанов: Лицемерите ПП-ДБ не подкрепиха българските деца

Депутатът от ИТН Александър Рашев, който разясняваше за целевата помощ, бе помолен от Балабанов да се отдръпне и, взимайки думата, той започна да се държи арогантно с представителите на медиите.

„Как наричате нещо подобно популизъм?! Всички български деца заслужават подкрепа, а ние сме консеративна партия, чиято цел е да пази нашите деца“, отговори Балабанов.

Той поясни, че мярката ще струва на държавата около 25 млн. евро, а на последващ въпрос откъде ще дойдат тези пари, Балабанов отговори, че е работа на служебното правителство да ги намери, защото „нали са добрите сили“.

След това той се обърна към журналистите и каза, че сред тях има „зависими колеги, които защитават интересите на конкретна политическа формация“.

После, на въпрос от Лисицов, Балабанов се обърна към него с думите: „Не ме прекъсвай! Това интервю ли е?“.

„Да, интервю е“, отвърна му журналистът, при което Балабанов директно го заплаши с думите: „Тогава ще Ви дам индивидуално после и ще се разправям с Вас...“

Накрая Балабанов подчерта, че мярката за децата не е популистка, а е „нещо хубаво, с което изпращаме настоящия парламент“.

„За ваше нещастие ще бъдем в 52-ия парламент“, увери той медиите, макар социологическите агенции да показват друга реалност.