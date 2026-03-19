Балабанов към журналист в НС: После индивидуално ще се разправям с Вас!

19 Март, 2026 14:36 2 091 61

Причина за напрежението стана брифинг на ИТН относно приетата на второ четене мярка за отпускане на финансова помощ за всички деца до 18-годишна възраст

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Балабанов предупреди журналистът Лъчезар Лисицов, че „инвидидуално ще се разправи“ с него.

Причина за напрежението стана брифинг на ИТН относно приетата на второ четене мярка за отпускане на финансова помощ за всички деца до 18-годишна възраст, съобщи novini.bg.

Тогава част от медиите в кулоарите споделиха, че подобна мярка, предложена и внесена от формацията на Слави Трифонов, изглежда крайно популистка в навечерието на предизборната кампания.

Балабанов: Лицемерите ПП-ДБ не подкрепиха българските деца

Депутатът от ИТН Александър Рашев, който разясняваше за целевата помощ, бе помолен от Балабанов да се отдръпне и, взимайки думата, той започна да се държи арогантно с представителите на медиите.

„Как наричате нещо подобно популизъм?! Всички български деца заслужават подкрепа, а ние сме консеративна партия, чиято цел е да пази нашите деца“, отговори Балабанов.

Той поясни, че мярката ще струва на държавата около 25 млн. евро, а на последващ въпрос откъде ще дойдат тези пари, Балабанов отговори, че е работа на служебното правителство да ги намери, защото „нали са добрите сили“.

След това той се обърна към журналистите и каза, че сред тях има „зависими колеги, които защитават интересите на конкретна политическа формация“.

После, на въпрос от Лисицов, Балабанов се обърна към него с думите: „Не ме прекъсвай! Това интервю ли е?“.

„Да, интервю е“, отвърна му журналистът, при което Балабанов директно го заплаши с думите: „Тогава ще Ви дам индивидуално после и ще се разправям с Вас...“

Накрая Балабанов подчерта, че мярката за децата не е популистка, а е „нещо хубаво, с което изпращаме настоящия парламент“.

„За ваше нещастие ще бъдем в 52-ия парламент“, увери той медиите, макар социологическите агенции да показват друга реалност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    71 1 Отговор
    избръмчалото и изтъкано от злоба , отвори ли уста , само гнусотии бълва !

    14:39 19.03.2026

  • 2 Дедо

    58 1 Отговор
    Пипонестата тлъста глава с цирея се самозабрави вече. Малко му остава да бие журналисти вече. Алооо Пипонеста ИТН глава не сме в 90 те години , както иска шефа ти с голата кратуна на дивана

    14:40 19.03.2026

  • 3 прокопи

    56 1 Отговор
    Не ще бъдете "в", а "около" 52 парламент. Мух льо изчагъртан.

    14:40 19.03.2026

  • 4 Скоро

    53 1 Отговор
    Балабанов Без-Ра-Бо-Тен !!!

    14:41 19.03.2026

  • 5 Това недоразумение бабанката

    52 0 Отговор
    Как може от всички сперм@тозоиди най-фалшивия да го направи.......

    14:41 19.03.2026

  • 6 Ама

    44 0 Отговор
    защо изобщо го питат тоя, какво може изобщо да им каже ?

    14:41 19.03.2026

  • 7 Тръгнал

    37 1 Отговор
    да бяга преди вятъра ?!

    14:41 19.03.2026

  • 8 Зрител

    51 0 Отговор
    Дай на някого власт и ще видиш точно какво представлява като човек.

    14:42 19.03.2026

  • 9 Този гнусния мазен селянджос

    47 0 Отговор
    нещо много взе, че си повярва.

    14:43 19.03.2026

  • 10 Тервел

    42 1 Отговор
    Тоя иска като Бойко , да раздава народните пари все едно са му бащиния . Иначе как бързо техния министър даде на актьорчето Ивчо едни бързо 400 хиляди евро за ала бала проект .

    Коментиран от #14, #15

    14:43 19.03.2026

  • 11 Ддд

    5 13 Отговор
    АЕЖ пак в истерия, всяко нещо казано по остро, се приема като заплаха за тях.

    14:44 19.03.2026

  • 12 Цецко

    50 0 Отговор
    Тия предлагат за българските деца по 20 евро , а за детето на Тошко ....енергийна фирма с лиценз.

    14:45 19.03.2026

  • 13 Очарован

    14 0 Отговор
    Балабана намерил с кого да иска ,,индивидуална среща" ,като пренебрегва стоящата непосредствено до него ...ПРЕКРАСНАТА ...Анелия Дулева...

    Коментиран от #18

    14:47 19.03.2026

  • 14 Ддд

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тервел":

    Не че нещо, но вие какво мислите че правят правителство и НС, какви пари раздават?
    Сега за пенсионерите великденските, откъде ще ги вземе правителството да ги раздава????

    14:47 19.03.2026

  • 15 Той

    20 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тервел":

    тоя селяндур вечно около пари се повърта ! Иначе щеше да си седи в Белослав като куче без история !

    14:48 19.03.2026

  • 16 Никой

    13 1 Отговор
    Да са живи и здрави чаветата на бат Сали ! Да си жив и здрав батко Балабан . Дай малко повече , бе батко , дет са 20 ЕUR там са и 50 ЕUR .

    14:48 19.03.2026

  • 17 баджанака

    26 1 Отговор
    СМЕШКОТО С ОГРОМНИТЕ РОГА ,Е НЕРВАК ЯВНО Е РАЗБРАЛ НЕЩО НОВО ЗА ПОЖАРА КОЙТО МУ НАБУТАХА ЗА ЖЕНА. ЩЕ ВЛЯЗАТ АКО ШИШИ ИМ ПРИЛЕЕ КРЪВ ИНАЧЕ ТЕ НЯМАТ ПОВЕЧЕ ОТ 1000 ГЛАСА ОТ РОДНИНИ

    14:50 19.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Прасчо

    21 0 Отговор
    харчи чужди пари, колко типично за чалгарите. Не било популизъм...

    14:50 19.03.2026

  • 20 Шенко

    23 0 Отговор
    Най-хубавото е, че след изборите през месец април, ИТН, ЩЕ СА ПРОСТО:ИМАШЕ ТАКЪВ НАРОД! ЗАСЛУЖЕНО!

    14:52 19.03.2026

  • 21 Мисира

    20 0 Отговор
    Е ти сега ли се сети че в България има деца!Вчера де бяхте?Ама знам утре къде ще сте.

    14:52 19.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Никой

    22 0 Отговор
    ИТН се надяват Празчо да им купи 4% . Така че не бързайте да ги чегъртате . Ние сме държава на абсурдите ако не сте забелязали все още .

    14:53 19.03.2026

  • 24 Женя

    29 0 Отговор
    ИТН са еталон за най долните и мръсни практики в политиката. .Просто тия са дъното на дъното.
    Даже ограничиха заради желанието на Пеефски гласуващите в Англия и САЩ ,които хора бяха основните техни избиратели

    14:54 19.03.2026

  • 25 Ззз

    21 0 Отговор
    Дебeлото чалгаpче вече може да се разправя само с тлъстите трътки на шефа си Cвинята.

    14:55 19.03.2026

  • 26 Нелс

    19 0 Отговор
    Ако ви купят вот двата шопара,чието подлоги сте,може да сте в парламента.Но ако зависи от нас гражданите ще ви газим като най-голямо хлебарки.Зсхлебиха яко и им поникнаха крила.На кого се перчеш бе ,шопар?Искаш ли да дойдем с камъни и допи и да ви приземим,бродяги продажни,че и важни.

    14:55 19.03.2026

  • 27 Най-гнусния

    20 0 Отговор
    Зулус на света. Боже слез и си прибери версиите.

    14:57 19.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Гост

    16 0 Отговор
    Главният чалгар много мрази българите и иска да ги занули, каквото и да му струва това, и това го предал и надолу по веригата, на нисшите си слуги - джуджето тошко африкански и злобният под"човек балабанов

    15:02 19.03.2026

  • 30 Санта Барбара

    20 1 Отговор
    Тоя дундьо трудовия му стаж е няколко годинки като репортерче и водещ на шоуто по кабеларката и това в нищо друго не е работил. Но с лека ръка иска да харчи и разпределя народните пари ,които хората изкарват с тежък и кървав труд. Не го е срам . Отвратителен индивид

    15:03 19.03.2026

  • 31 гост

    11 0 Отговор
    Прилапанов ,бегай на село!Ама и там не ти вече мястото!

    15:05 19.03.2026

  • 32 Казуар

    18 0 Отговор
    Балабанов, измитай се от парламента и повече не стъпвай там.

    15:06 19.03.2026

  • 33 Щяло

    12 0 Отговор
    да влиза в 52 - то Народно събрание ? Да бе....... На теслата дръжката !

    15:06 19.03.2026

  • 34 Венета дъщеря на Бойко

    16 0 Отговор
    Тоя си изпуска нервите Ами къде ще взима 20 Хил лева в кабеларката на мумията Слави ще взима 100/ лева. До тук сте боклуци.

    Коментиран от #35

    15:07 19.03.2026

  • 35 Скоро

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "Венета дъщеря на Бойко":

    не само нервите !

    15:08 19.03.2026

  • 36 Дориана

    17 0 Отговор
    Балабанов, Тошо Йорданов и Слави Трифонов са напълно наясно, че мразещият ги български народ ще ги изхвърли от Парламента Завинаги Нещо повече ще си получат и Възмездието за това, че очерниха Будизма като религия и я забъркаха с педофилия и секти, вгорчиха живота на близки и роднини на убитите и всичко това с политическа цел. За това агресията им ескалира и те вече не могат да се контролират . Показаха истинското си лице с начина си на говорене и с действията си . Каква Неземна радост повече никога няма да ги видим в Парламента да защитават Борисов и Пеевски.

    15:09 19.03.2026

  • 37 наблюдател

    15 0 Отговор
    Самозабравилите се винаги си тръгват от политиката.

    15:12 19.03.2026

  • 38 Павел Пенев

    14 0 Отговор
    Балабанов е просто един надут пуяк,който ще работи като портиер в следващото НС.

    15:12 19.03.2026

  • 39 Когато си отчаян

    13 0 Отговор
    Изпадаш в крайности

    И не нямате никакъв шанс да влезете в следващия и по следващия и попопо следващият парламент

    С вас ще се разправят лично българските гласоподаватели

    15:13 19.03.2026

  • 40 Ти да видиш

    10 1 Отговор
    И тоя, като Пе-Пе-нцата, седя в скута на Шиши, па се почувства Мъж и почна да се репчи и подскача.

    15:14 19.03.2026

  • 41 Стефан

    11 0 Отговор
    Господина има точно 6 години трудов стаж в предаването по кабеларката , а е на 38 години .

    15:16 19.03.2026

  • 42 БОК. Лу. Ко

    8 0 Отговор
    0.2%. И субсидията чао чао

    15:17 19.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Георги Илиев Митев

    6 0 Отговор
    Така ги пазите "нашите" деца, че излизат след 12-ти клас неграмотни и полу грамотни. Да не споменавам, че вашата пропаганда за отпадането на сексуални задръжки допълнително допринася за липсата на елементарна ценностна система и демократични разбирания и норми на поведение в подрастващите. Това сте вие другарки и другари с лидерът ви , който беше бивш активист от ДКМС и изявен комунист по времето на социализма и тоталитаризма на другаря Тодор Живков.

    Коментиран от #47

    15:19 19.03.2026

  • 45 тц, тц, тц

    7 0 Отговор
    Какво мижаво нещастно репортерче беше, а каква надута гайда стана. Какво не правят парите, които напомпват самочувствието на комплексарите, които идея нямат кои са най-важните неща в този живот. Че и заплашва, гайдата му, с гайда. На мъж се прави, щото си е стъпил на портфейла и рязко е станал умен, красив и мъжествен. Любопитно ми е да видя колко българи ще гласуват за Славчо, Тошко, Стънчо и Павелка. Изборите могат да служат като маркер за психиатрите, за да направят безплатно проучване колко психичноболни хора има в България.

    Коментиран от #51

    15:20 19.03.2026

  • 46 Батман

    7 0 Отговор
    Пеефски има таланта даде обгражда с най токсичните и неприятни индивиди около себе си. Ето този дундьо, Тошко с жълтите зъби, Чалгаря, Стефка Ботокса, Калин Полицайчето, Данчо Ментата, Байрям Мръшляка, Дебелата Станка.....все такива

    15:21 19.03.2026

  • 47 Дориана

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Георги Илиев Митев":

    И нещо повече Слави Трифонов с чалга песните, които са съчетание на Ориенталски ритми с Български интонации провокира учениците да играят Кючек на неговите песни.

    15:23 19.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 В заключение

    4 0 Отговор
    Цървула никога не може да стане трандафор. Големи напъни на ц-те от ИТН поне малко да откраднат от далаверата на Гроздан с БДЖ.

    15:27 19.03.2026

  • 51 Колега

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "тц, тц, тц":

    Гайдата е инструмент този е един надут с въздух мях.

    15:31 19.03.2026

  • 52 Анонимен

    1 0 Отговор
    После няма да имаш имунитет и може да ядеш дървото

    15:33 19.03.2026

  • 53 Историк

    1 0 Отговор
    Ч А О !!!!

    15:34 19.03.2026

  • 54 Някой

    1 0 Отговор
    Див пополизъм и недомислеца. Децата под 10-12 годишна възраст не мотат да се оправят с по-големи суми пари. На малките деца не трябва да се дават пари.

    Друг пример един и същи последен клас, двама съученици приятели, едивия роден на 3 януари, другия на 3 октомври. Според този законопроект, март-април месиц единият ученик ще е на 19 години и няма да получи тези 25 евро, а другият ще е на 18 години и ще получи 25 евро. Как ще се чувства този, който няма да получи Великденска помощ, а приятелите му ще палучат. Само защото е роден явуари.

    15:36 19.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Чочо

    0 0 Отговор
    „Как наричате нещо подобно популизъм?! Всички български деца заслужават подкрепа, а ние сме консеративна партия, чиято цел е да пази нашите деца“, отговори Балабанов.

    А, аз знам, че подкрепата ви беше за МАКЕДОНИЯЯЯЯЯЯЯ.....

    Коментиран от #60

    15:38 19.03.2026

  • 57 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Чалгарите нещо изнервени ми се струват...И е малко странно след изцепките на Тошко по адрес на жалките пари за младите лекари сега така горещо да се юрват в харчене на един порядък повече мъни за любимите деца на България, които иначе те ежедневно и старателно трансформират в чалгопитеци...
    Надеждата ми за изход от ситуацията е в Лисицов. Той е кадрови офицер и в един частен акт на общуване с Балабанов би обяснил отлично позицията си по въпроса за харченето без кръчмар, мисля. След което балабанлията може да се окаже силно отслабнал без въобще да е скачал😉😂

    15:38 19.03.2026

  • 58 Знайко

    1 0 Отговор
    ИТН изпадат от парламента, змията хапе най-ожесточено когато я пребиват с камъни.

    15:38 19.03.2026

  • 59 Журналиста

    2 0 Отговор
    Пази се,че може да те опикае като Каракачанов

    15:48 19.03.2026

  • 60 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Чочо":

    Дай 50 евро на едно-двугодишно дете и гледай как ще ги глътне.

    Аз когато бях на 10 годишна възраст всичките си пари харчех за дъвки с картинки на коли и животни. Не ми трябваха дъзки, понякога ги изхвърлях, исках само картинките. Не закусвах, не си купувах баничка или сандвич. Сега си мисля, че родителите ми добре са правили кото ми даваха по 50 стотинки всеки ден, вместо 10 лева веднъж в месеца. Защото наведнъж щях да си купя 20 дъвки и цял месец да ходя без стотинки.

    15:48 19.03.2026

  • 61 За КОИ деца бе, Балабане?

    0 0 Отговор
    За КОИ деца искаш помощи бе, Джебчия Балабане, дето пребъркваш джобовете на околните?! За "детето" на простак Хаджи Африкнаски с циничния и мръсен език, което "дете" получи лиценз да продава ток, или за "детето" на адвоката на супер престъпника Таки, което "дете", ти да видиш "съвпадение, е чалгарски депутат? Дръж си гнусния и отвратителен език зад зъбите бе, нищожество чалгарско с грозната брадавица на мутрата, дръж си мръсния език зад зъбите и не го изваждай, защото от него се носи ужасна воня на чалгарска простащина и на несменените памперси на учиндолския ти сакат главатар! Нещо много си нервен бе, Джебчията, защо ли?! Ако онзи дето тежи 190 кг. и е санкциониран по "Магнитски" ти е обещал отново да ви вкара в парламевна, те е излъгал бе, Балабане, излъгал те е! И неговите проценти стремително падат, та чалгарската ви сбирщина в момента му е последна грижа!

    15:51 19.03.2026

