Новата станция на BYD изравнява времето за зареждане на електромобил с това за зареждане на бензиностанция

BYD обещава да представи изключително бързо зареждане на електромобилите, като според последните данни, гигантът от Шенжен финализира второ поколение мегават станция, способна на зашеметяваща мощност от 1500 kW. Това представлява 1,5-кратно увеличение спрямо първото поколение 1000 kW система, представена едва миналата година. Като разширява границите на настоящата батерийна химия, новата система е проектирана да поддържа зареждане 10C+, което ефективно позволява на флагмански модели като Han L и Tang L да възстановят 400 км пробег само за пет минути.

За да се справи с огромната топлина, генерирана от 1500 ампера ток, новият T-образен терминал използва ултралеки, течно охлаждани кабели, които тежат само 2 кг всеки. Инфраструктурата е проектирана за интензивна ротация, с вградени буфери за съхранение на енергия, които позволяват на повече от 20 автомобила да се зареждат последователно, без да претоварват местната електропреносна мрежа. Тази „буферна“ логистика означава, че станцията се нуждае само от 200 kW от електропреносната мрежа, за да достигне пиковите си нива, като използва вградените си батерии, за да осигури необходимото „усилване“. За потребителя това означава постоянна висока скорост дори по време на пиковите часове, когато електропреносната мрежа е под най-голямо натоварване.

Компанията се стреми да изгради мрежа от 15 000 станции до края на годината, организирани в три различни категории. „Основните станции“ ще служат като високомощни центрове с терминали от 1500 kW за бърз транзит по магистралите. „Сателитните станции“ ще осигуряват поддръжка на средни разстояния, а „общностните станции“ ще разполагат с компактни станции с мощност от 200 kW до 600 kW, предназначени за градски жилищни райони.

Глобалните последици вече се отразяват в индустрията, като оказват огромен натиск върху конкуренти като Tesla (500 kW) и Xpeng (800 kW) да актуализират хардуера си. BYD вече потвърди, че инфраструктурата си за мегават флаш зареждане ще започне да се разгръща в Европа през тази година, като Германия и Великобритания ще служат като първоначални тестови площадки. Макар че малко европейски електромобили могат да се справят с 1000 V архитектури, BYD първо изгражда високоскоростната инфраструктура, уверена, че следващото поколение електрически автомобили с висока производителност ще бъде принудено да последва примера ѝ.