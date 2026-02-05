Новата станция на BYD изравнява времето за зареждане на електромобил с това за зареждане на бензиностанция

BYD обещава да представи изключително бързо зареждане на електромобилите, като според последните данни, гигантът от Шенжен финализира второ поколение мегават станция, способна на зашеметяваща мощност от 1500 kW. Това представлява 1,5-кратно увеличение спрямо първото поколение 1000 kW система, представена едва миналата година. Като разширява границите на настоящата батерийна химия, новата система е проектирана да поддържа зареждане 10C+, което ефективно позволява на флагмански модели като Han L и Tang L да възстановят 400 км пробег само за пет минути.
За да се справи с огромната топлина, генерирана от 1500 ампера ток, новият T-образен терминал използва ултралеки, течно охлаждани кабели, които тежат само 2 кг всеки. Инфраструктурата е проектирана за интензивна ротация, с вградени буфери за съхранение на енергия, които позволяват на повече от 20 автомобила да се зареждат последователно, без да претоварват местната електропреносна мрежа. Тази „буферна“ логистика означава, че станцията се нуждае само от 200 kW от електропреносната мрежа, за да достигне пиковите си нива, като използва вградените си батерии, за да осигури необходимото „усилване“. За потребителя това означава постоянна висока скорост дори по време на пиковите часове, когато електропреносната мрежа е под най-голямо натоварване.
Компанията се стреми да изгради мрежа от 15 000 станции до края на годината, организирани в три различни категории. „Основните станции“ ще служат като високомощни центрове с терминали от 1500 kW за бърз транзит по магистралите. „Сателитните станции“ ще осигуряват поддръжка на средни разстояния, а „общностните станции“ ще разполагат с компактни станции с мощност от 200 kW до 600 kW, предназначени за градски жилищни райони.
Глобалните последици вече се отразяват в индустрията, като оказват огромен натиск върху конкуренти като Tesla (500 kW) и Xpeng (800 kW) да актуализират хардуера си. BYD вече потвърди, че инфраструктурата си за мегават флаш зареждане ще започне да се разгръща в Европа през тази година, като Германия и Великобритания ще служат като първоначални тестови площадки. Макар че малко европейски електромобили могат да се справят с 1000 V архитектури, BYD първо изгражда високоскоростната инфраструктура, уверена, че следващото поколение електрически автомобили с висока производителност ще бъде принудено да последва примера ѝ.
16:50 05.02.2026
16:57 05.02.2026
17:29 05.02.2026
Иначе, нищо не пречи да се удвои капацитета на резервоара и да се постигне 2000-3000км
17:37 05.02.2026
17:40 05.02.2026
17:45 05.02.2026
До коментар #3 от "Тити":благодарим ти за мнението разбирачо, ама хайде няма нужда ;)
17:46 05.02.2026
17:57 05.02.2026
18:25 05.02.2026
До коментар #9 от "Хашмокар на вилица":Не прочете ли че пише и за 1500 ампера и за 1000 v В статията. Даже са Ти написали и теглото на кабелите - ултралеки кабели с водно охлаждане които тежат само два килограма
19:26 05.02.2026
Понеже няма смисъл да мъкнеш батерия за 1000 км, два пъти по-малка батерия 75kWh се зарежда за 3 минути - по-бързо отколкото ще минеш само на опашката на бензиностанцията, дори без да броим времето за зареждане.
19:45 05.02.2026
До коментар #11 от "Малко сметки":Въпроса е тази батерия колко време ще издържи на тези kw. Ako една батерия я пресилваш постоянно не очаквай да изкара много дълго време. Ама те производители смятат, че батерията е консуматив така че всичко е наред.
09:22 06.02.2026
09:39 06.02.2026
Има една стара поговорка - Голям залък лапни, голяма дума не казвай.
Нещо тия на изток с дръпнатите очи от Русия до С. Корея така и не го разбраха това
09:46 06.02.2026
До коментар #12 от "ддд":Батериите не обичат да бъдат прегрявани затова не обичат бързото зареждане. Но погледнато от друга гледна точка, за да позволят бързо зареждане без да прегреят, значи е подобрено вътрешното им съпротивление и просто не загряват. А животът на батерията не се съкращава от големия ток, а от температурата.
Все пак на живота на батериите па да приблизително наполовина при бързо зареждане.
NMC батериите имат 3000 цикъла живот и при бързо зареждане пада на 1500
LFP имат 6 - 8000 цикъла живот и при бързо зареждане падат на 3-4000. Математически погледното, означава че дори при бързо зареждане имат по дълъг живот от NMC, каквито са батериите на повечето електромобили днес.
Сега започна и производството на натриево йонни батерии, които имат 10 000 цикъла живот и не е проблем че при бързото зареждане ще паднат на 5000
При 400 км пробег с един цикъл, животът им ще падне от 4 милиона на 2 милиона километра..
10:30 06.02.2026
До коментар #13 от "Браво!":Обикновено не се плаща на киловат, а на киловатчас.
В статията ясно е написано, че зареждането не става директно от мрежата, А през буферни батерии които се зареждат бавно, а след това отдават цялата мощност за кратко време.
Колко оскъпява услугата това? Цената на натриево-йонните батерии е около 80 долара за киловатчас и се очаква да падне до 50 долара при масово производство. При 10 000 цикъла живот, един цикъл струва по-малко от един цент. Тоест услугата се оскъпява с 2 стотинки за киловатчас.
При разход 20 kWh на 100 това оскъпява услугата с 40 стотинки на 100 км.
Производството на електрическа енергия от фотоволтаици струва на собственика на зарядната станция още 4 ст на киловатчас - 80 стотинки на 100 км.
Тоест себестойността за производство и съхранение на енергия в зарядната с Франция струва около 1 левче за 100 км. Оттам нататък зависи дали собственика на зарядната станция ще реши да си сложи само 1000% надценка за да ти го продаде 10 пъти по-скъпо на 10 лв за 100 км или няма да е чак толкова лаком и ще умножи само по 5
10:41 06.02.2026
На една бензиностанция има средно 6 колонки за зареждане. Аналогично за електрическа зарядна 6 х 1500 кВ излиза че ще е необходимо присъединяване към електропреносната мрежа на обект с мощност малко над 9 000 кВ = 9 МВ.
Някой въобще дава ли си сметка каква пикова мощност е 9 MW и каква инфраструктура е необходима за нейното осигуряване.
Простата сметка показва че ако всички минем на електрически коли и примерно си ги зареждаме в къщи, сметката ни за ток ще се увелии ДВА ПЪТИ.
Масовото използване на електрички поне в следващите 15-20 години е НЕВЪЗМОЖНО. Техния дял ще си остане
12:06 06.02.2026
12:08 06.02.2026
До коментар #5 от "Абсолютни глупости!":Само във вашите кухи български глави няма да стане 😉😘
13:55 06.02.2026
20 Някакви сметки?
До коментар #17 от "Антиелектрика":Можеш ли да направиш или просто така ти е спуснато да пропагандираш? Даже допускам, че ВЯРВАШ.
Нека направим най-простия експеримент - докажи как сметката ти за ток ще се увеличи два пъти от електромобила, след като за денонощие един електромобил харчи 4 пъти по-малко от климатик през зимата?
Математиката ти винаги е куцала!
Вече съм правил сметката за Гост, който като 80% от шофьорите изминава средно 150 км на седмица. Това е и моя пробег.
Това са 30kWh на седмица. Годината има 52 седмици - 1560kWh
На нощна тарифа 234 лв за годината
На дневна тарифа 437 лв
Наистина ли ни караш да вярваме, че средната ти месечна сметка за ток е 30 лв и при закупуване на електромобил Ще се вдигне двойно на 60 лв на месец?
13:56 06.02.2026
Да закръглим По 2000kWh на електромобил годишно
За 3 милиона Ще са необходими 6TWh допълнително енергия годишно.
Само миналата година само от слънцето са били произведени 6,36TWh, което означава че още тази година само слънцето ще произвежда повече енергия отколкото е необходимо да зареждане на 3 милиона електромобила.
Сега да сметнем колко зарядни станции са необходими? За ден трябва да бъдат доставени 16,5GWh енергия. Ако всички ще зареждат само от батерии, това е необходимия инсталиран капацитет - изненада, изненада, очаква се още тази година да бъдат изградени толкова батерии.
Тоест нито енергета нито мощността ще са проблем след кой знае колко години. В момента електромобилите са само 1%, което значи че вече имаме 100 пъти повече мощности от необходимите. Както и нямаме технически проблеми за осигуряване на енергия и мощност за зареждане на 100% електромобили - 3 милиона броя.
14:11 06.02.2026
14:12 06.02.2026
До коментар #20 от "Някакви сметки?":Сметките са елементарни, но ти не искаш да си извадиш флавата от пясъка.
Аз лично пътувам всеки ден по 80 км. Има служебни автомоблили с дневен пробег 200-300 км, разбира се има лични автомобили с 20-30 км на ден. Средно 80 км на ден са 18-20кВч, на месец 600 кВч. Точно толкова ми е в момента месечната сметка за ток 600 кВч, не се топля на ток, живея в къща. И след 6-12 месеца като изкарат и частните потребители на свободния пазар ще глеаш "нощната" тарифа през крив макарон. През деня когато си на работа и не можеш да зареждаш тока ще ти е ДВА пъти по-евтин отколото през ноща. Капиш!?
15:23 06.02.2026
До коментар #23 от "Антиелектрика":И ползвал.600kWh на месец - 120 лв на месец. Като не се отопляваш на ток, на дърва ли се охлаждаш?
Тази къща в покрив няма ли?
Елементарни сметки 7200kWh годишно за зареждане ще ти струват 1080 лв които при 20 на 100 разход са 36 000 км.
За 36 000 км при разход 8 на 100, защото се хвалиш че я караш мощна класика от миналия век която няма как да харчи дори толкова малко, са 2880 л бензин за 7000 лв.
Това е 6 000 лв разлика годишно. 60 000 лв за 10 години.
Иначе казано всяка година за бензин даваш толкова колкото ти струва тока за пет години.
16:45 06.02.2026
Тези фотоволтаици произвеждат годишно около 10 000kWh електрическа енергия. Средно по 850kWh месечно
16:50 06.02.2026