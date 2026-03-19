Мариян Карагьозов пред ФАКТИ: Целият свят ще търпи последиците от тези действия в Иран (ВИДЕО)

19 Март, 2026 14:39

  • мариян карагьозов-
  • газ-
  • иран-
  • война-
  • сащ-
  • катар-
  • русия

В света има три държави с най-големи запаси от газ – Русия, Иран и Катар, казва гостът

Иран произвежда много газ, но 85% от него отива в електроцентралите, за да се произвежда електричество. Това е разликата между Иран и други страни, в които подобен процент може да се постигне благодарение на ядрената енергетика и енергетиката с природен газ. Ударът срещу находището „Парс“ е опит да се блокира Иран, изобщо да се блокира функционирането на държавата чрез сериозен удар по електрогенерацията. Проблемът обаче е, че това находище е в морето. То е разделено между Катар и Иран. Катар използваше през последните години възможността да извлича по-големи количества газ, тъй като Иран е под санкции и технологиите му бяха ограничени. Но сега Иран нанесе ответен удар по важни катарски обекти, свързани с енергетиката. Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът Мариян Карагьозов.

„Всичко това е следствие от тези крайно безотговорни удари срещу цивилна инфраструктура – както израелски, така и американски, както и ирански. Проблемът е, че целият свят ще търпи последиците от тези действия. Започва увеличение на цените. В света има три държави с най-големи запаси от газ – Русия, Иран и Катар. Русия беше изключена от международния газов пазар след началото на войната в Украйна, след като ЕС се отказа да купува руски газ и наложи санкции. Иран също има огромно вътрешно потребление – около 250–270 милиарда кубически метра годишно, докато България потребява около 3 милиарда – само за сравнение. Така Иран също остава извън големите пазари, а третият голям доставчик остава Катар, но вече и това е проблем“, добави гостът.

„Ограничената и разрушена газова инфраструктура означава, че през следващите месеци ще има по-малко газ. Това означава, че ние – като потребители – ще трябва да се конкурираме за тези намалени обеми. Това означава, че цените ще се покачват. В момента това е проблем за Европа, защото Европа плаща цената на една война, започната от други. САЩ са основен съюзник на Европа, но всъщност Европа е по-големият потърпевш от този конфликт“, сподели още Карагьозов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Усраула Лайненс

    19 0 Отговор
    ние от Брюксел призоваваме за бойкот на световното първенство по футбол в обора

    Коментиран от #13

    14:43 19.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Поправка

    28 0 Отговор
    Целият свят ще търпи последиците от тези действия на Сащ и Израел в Иран

    14:44 19.03.2026

  • 4 Хегемоните

    12 0 Отговор
    Добре дошли в нашия нов стар световн ред

    14:45 19.03.2026

  • 5 Световния ред

    3 1 Отговор
    Несменяем съм 🥂🐊

    14:46 19.03.2026

  • 6 Панчаревската кметица

    19 0 Отговор
    колко ли трябва да си купен за чужди интереси за да избягваш съседа си най-богат в света на енергийни ресурси и да чаках да ти подхвърлят нещо от другия край на света от някой който изобщо не знае че съществуваш

    14:46 19.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 К00ПЕЙКИте

    1 12 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Са минали яко на фентанил заради това ръсят яко фантазил и ПАК стават за резил 🤩🤡

    Коментиран от #9, #10, #11

    14:48 19.03.2026

  • 9 Мисирката

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "К00ПЕЙКИте":

    не е нужно да се издаваш че
    се молиш на свещената КРАВА по три пъти на ден

    14:52 19.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Щом

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "К00ПЕЙКИте":

    Центаците кръв пикаят значи всичко е наред !

    15:03 19.03.2026

  • 12 Победа 1945 г.

    12 0 Отговор
    Победихме хитлеризма, ще победим и ционизма

    15:04 19.03.2026

  • 13 бою циганина

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Усраула Лайненс":

    аз предлагам бистришките тигри да преставят българия на световното тази година

    15:09 19.03.2026

  • 14 Отново безобразни глупости

    1 5 Отговор
    Проклетите американци все създават проблем на пропадналите компонисти.. Пиздц!
    Милиони кубици газ нашите русофили губят , а това са долари?
    И ниной не се пита...тоя газ , без кислород гори ли? Ако гори е добре, но ако гори милиарди кубици кислород, какво ще дишаме? Един грам газ гори 1000 грама кислород!!! Какво ще дишате днес, утре и в бъдеще?
    На мен газ не ми трябва! Атомни руски бокллуци също!
    Една духалка и им начислиха 1000 kW за месец!!!/Другия месец ще сваля бушона и ще мина на фотосинтеза, но газ и ток не ми трябват! Стига сме им пълнили гушите на тия безобразници...

    15:14 19.03.2026

  • 15 НАЛИ

    5 1 Отговор
    Шефа от САЩ си го каза : всички ще платите сметката заради Израел и САЩ !!!
    Иран си стояха мирни и кротки, ама....

    Коментиран от #18

    15:14 19.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Перо

    4 1 Отговор
    Джендърският унтерменш защо не казва, кой кого нападна и кой е виновен за кризата?

    Коментиран от #19

    15:22 19.03.2026

  • 18 Глупости

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "НАЛИ":

    Ти си плащай сметката с иран или без иран.
    Но сащ си знаят работата! И да бият качествено!

    15:31 19.03.2026

  • 19 Перчо, ти единствен не си разбрал..

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Перо":

    Виновни са ятоласите и ще бъдат бомбени по чалмите...

    15:32 19.03.2026

  • 20 Гост

    0 1 Отговор
    Европа приключи още след края на Студената война, когато помогна на Русия да се опази от пълен колапс и разпад от страх у кого ще попаднат ядрените оръжия. А и САЩ нямаха интерес Европа да играе "разделяй и владей", защото щеше да стане прекалено могъща, съчетавайки най-модерните технологии с ресурси в изобилие...

    15:47 19.03.2026

  • 21 Надявам се сащ да превземат иран

    1 0 Отговор
    Хем няма да има ядрени компонисти, хем газа ще е по-качествен и няма да има болшевишки далавери!

    15:48 19.03.2026

