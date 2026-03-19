Мариян Карагьозов пред ФАКТИ: Целият свят ще търпи последиците от тези действия в Иран (ВИДЕО)

Иран произвежда много газ, но 85% от него отива в електроцентралите, за да се произвежда електричество. Това е разликата между Иран и други страни, в които подобен процент може да се постигне благодарение на ядрената енергетика и енергетиката с природен газ. Ударът срещу находището „Парс“ е опит да се блокира Иран, изобщо да се блокира функционирането на държавата чрез сериозен удар по електрогенерацията. Проблемът обаче е, че това находище е в морето. То е разделено между Катар и Иран. Катар използваше през последните години възможността да извлича по-големи количества газ, тъй като Иран е под санкции и технологиите му бяха ограничени. Но сега Иран нанесе ответен удар по важни катарски обекти, свързани с енергетиката. Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът Мариян Карагьозов.
„Всичко това е следствие от тези крайно безотговорни удари срещу цивилна инфраструктура – както израелски, така и американски, както и ирански. Проблемът е, че целият свят ще търпи последиците от тези действия. Започва увеличение на цените. В света има три държави с най-големи запаси от газ – Русия, Иран и Катар. Русия беше изключена от международния газов пазар след началото на войната в Украйна, след като ЕС се отказа да купува руски газ и наложи санкции. Иран също има огромно вътрешно потребление – около 250–270 милиарда кубически метра годишно, докато България потребява около 3 милиарда – само за сравнение. Така Иран също остава извън големите пазари, а третият голям доставчик остава Катар, но вече и това е проблем“, добави гостът.
„Ограничената и разрушена газова инфраструктура означава, че през следващите месеци ще има по-малко газ. Това означава, че ние – като потребители – ще трябва да се конкурираме за тези намалени обеми. Това означава, че цените ще се покачват. В момента това е проблем за Европа, защото Европа плаща цената на една война, започната от други. САЩ са основен съюзник на Европа, но всъщност Европа е по-големият потърпевш от този конфликт“, сподели още Карагьозов.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
