Продава се уникален суперавтомобил, базиран на Mercedes от 90-те години на миналия век

На аукционната сцена в САЩ се появи истинско автомобилно чудо от 90-те години на миналия век, което учектява ударите на сърцата на ценителите. Става дума за ултраредкия Isdera Imperator 108i – кола, която формално не носи емблемата с трилъчевата звезда, но в чиито вени тече чистокръвна швабска кръв. Екземплярът, произведен през 1991 година, ще бъде разигран на търг от аукционната къща RM Sotheby's, като прогнозите са, че чукчето ще удари при цена от близо 850 000 долара.

Историята на този клиновиден хищник е достойна за холивудски сценарий. Всичко започва от дръзкия концепт Mercedes CW311, представен през далечната 1978 година. Когато гигантът от Щутгарт решава да не вкарва модела в серийно производство, неговият създател – инженерът и визионер Еберхард Шулц, не се предава. С благословията на Mercedes-Benz той получава правата върху проекта и започва да сглобява колата под собствената си марка Isdera. Така се ражда един от най-ексклузивните суперавтомобили в историята, от който между 1984 и 1993 година са произведени едва 30 бройки.

Визуално Imperator 108i е същинска скулптура на скоростта. Агресивният силует и вдигащите се фарове веднага издават духа на епохата, а вратите тип „крило на чайка“ са директна и емоционална препратка към иконата Mercedes 300SL Gullwing. Под острите форми обаче се крие сериозна мощ. Mercedes-Benz не само позволява на Шулц да довърши делото си, но и доставя своите V8 агрегати за проекта. Конкретната обява предлага автомобил с 5,0-литров атмосферен двигател M119, генериращ 300 конски сили, предавани към пътя чрез 5-степенна механична трансмисия. За времето си динамиката е била впечатляваща – спринт до 100 км/ч за малко над 5 секунди и максимална скорост, достигаща 282 км/ч.

Този конкретен Isdera Imperator 108i е истинска „капсула на времето“. Поръчан нов от японски колекционер, за своите 35 години съществуване автомобилът е изминал едва 2 218 километра. Състоянието му е безупречно, сякаш току-що е напуснал малката манифактура на Шулц. За сериозните инвеститори и почитатели на редките германски инженерингови шедьоври, това е може би единственият шанс да притежават парче история, което съчетава дързостта на бутиковия дизайн с надеждността на златната ера на Mercedes.