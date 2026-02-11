Mercedes W126 ще бъде върнат в производство

Светът на класическите автомобили току-що бе разтърсен от новина, която звучи едновременно като носталгичен сън и чиста проба адреналинова инжекция. Легендарното купе Mercedes-Benz W126, символ на абсолютния престиж от 80-те и 90-те години, се завръща под светлините на прожекторите. Но не става дума за обикновена реставрация, а за радикално „възраждане“, което ще съчетае вечната аристократична осанка със зловещата мощ на съвременна суперкола.

Зад този амбициозен проект стои не друг, а прочутото американско ателие Renntech. Техният нов шедьовър носи красноречивото име SEC V12 Sledgehammer – директна и дълбока почит към митичния „чук“ Mercedes-Benz 560 SEC 6.0 AMG Widebody. Плановете са повече от ексклузивни: производството ще стартира през 2027 година, като от конвейера ще слязат едва 12 бройки. Да, правилно прочетохте – само дузина щастливци по целия свят ще имат привилегията да притежават това технологично бижу.

Визуално Renntech SEC V12 Sledgehammer е истинско пиршество за окото на ценителя. Каросерията е получила агресивна доза мускули благодарение на разширените калници и специфичния бодикит, които напомнят за най-добрите години на тунинга. Предната част е доминирана от нови въздухозаборници върху предния капак, а отзад погледът спира върху дискретен спойлер и масивен дифузьор. За да бъде сцеплението на нивото на очакванията, автомобилът е „обут“ в последно поколение нископрофилни гуми Michelin, които подчертават модерния характер на класиката.

Истинската магия обаче се случва там, където тупти сърцето на тази машина. Името Sledgehammer не е избрано случайно – под капака ще ръмжи чудовищен V12 двигател. Става дума за легендарния агрегат Mercedes-Benz M120, който познаваме от икони като Pagani Zonda и пистовия звяр CLK-GTR. Инженерите от Renntech са решили да стигнат до краен предел, като са „разточили“ обема му до главозамайващите 7,5 литра. Резултатът? Бруталните 660 конски сили и въртящ момент от 880 Nm, които обещават да превърнат всяко натискане на педала в преживяване, граничещо с физическото оцеляване.

Въпреки че интериорът все още се пази в тайна, от Renntech загатват, че всеки клиент ще има свободата да персонализира своя автомобил до най-малкия детайл. Очаква се съчетание от най-фина кожа, карбонови детайли и ексклузивно оборудване, което да отговаря на цената и статуса на този уникат. А когато класиката се среща с технологиите, резултатът винаги е впечатляващ. Този проект е доказателство, че някои легенди просто отказват да умрат, а се завръщат по-силни от всякога.