Шокираща специална версия на Mercedes-Benz G-класа

27 Януари, 2026 10:15 497 6

Творението се нарича Mastodon и е създадено от дизайнерското студио Venuum

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато легендарното "кубче" на Mercedes-Benz попадне в ръцете на тунери с неограничено въображение, резултатът рядко е умерен. Новият проект на дизайнерското студио Venuum със седалище в Дубай, кръстен подобаващо Mastodon, буквално взриви представите за това колко далеч може да стигне модифицирането на един Mercedes-AMG G 63. Макар брандът да претендира за европейски корени, премиерата на това лилаво чудовище в сърцето на ОАЕ подсказва точно към коя клиентска група е насочено – хората, за които стандартният лукс е просто скучна отправна точка.

Забравете за класическите кръгли фарове, които са запазена марка на G-класата от десетилетия. Venuum са предприели дързостта да ги заменят с правоъгълни осветителни тела, вградени в масивни корпуси около напълно преобразената радиаторна решетка. Предната част излъчва почти плашеща агресия, благодарение на огромните въздухозаборници в бронята, докато емблемата на тунера гордо заема централно място. Цялостният силует е станал още по-респектиращ заради драстично разширените арки на калниците и новите прагове с ефектно осветление, които превръщат качването в кабината в истинско светлинно шоу.

Екстериорът е решен в провокативен лилав мат, гарниран с гланцирани детайли в същия спектър, които подчертават мускулестите линии на купето

Отзад промените са не по-малко радикални – стоповете са изтънени до неузнаваемост, а над багажната врата се издига масивен спойлер. Дифузьорът с четири вертикални ребра и огромните многолъчеви двуцветни джанти завършват визията на този суров Mastodon, който изглежда готов да погълне асфалта. Над предното стъкло пък е монтиран допълнителен панел с LED светлини, сякаш за да напомни, че в основата си това все още е всъдеход, макар и облечен в "дизайнерски костюм".

Вътрешността на автомобила посреща пътниците с ослепително бяла кожена тапицерия, която контрастира с множество лилави акценти и карбонови елементи по волана и централната конзола

Логото на Venuum е прецизно избродирано върху подглавниците и предпазните колани, подчертавайки ексклузивността на серията, която ще бъде ограничена до едва 50 екземпляра. Под капака обаче изненади липсват – там продължава да боботи познатият 4.0-литров V8 битурбо двигател с мощност от 585 конски сили. Въпреки че заводската версия ускорява до 100 км/ч за около 4.5 секунди, при Mastodon динамиката може да е идея по-тромава заради натрупаното тегло от масивния бодикит, но едва ли някой от бъдещите собственици ще се вълнува от стотните от секундата, докато събира погледите по булевардите.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
  • 1 ООрана държава

    2 2 Отговор
    Лилавите ще се побъркат по лилав мерджан

    10:19 27.01.2026

  • 2 ЕвроАтнатически безродник

    3 1 Отговор
    по татово време и ние сглобявахме коли/ловеч/ и камиони/мадара/ , сега само лежим иПЪРДИМ и зяпаме кои какво право

    Коментиран от #4

    10:19 27.01.2026

  • 3 Нквдце

    3 0 Отговор
    В русия не ги карат, предпочитат конски и еленски впряг, когато трябва да посетят външната тойлетъна

    10:22 27.01.2026

  • 4 Родник

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЕвроАтнатически безродник":

    Епа като си родник, строй, кой те е спрял да правиш и произвеждаш? Направи си завод, проект, инжинери и строй. Ама само с писане по форуми за евроцентове, да центове ви плащат блaтнитe господарчета, не става.

    10:24 27.01.2026

  • 5 повръщам

    0 0 Отговор
    G като джипси

    10:28 27.01.2026

  • 6 Очевидно....

    0 0 Отговор
    Гейска кола...видно от Луната!

    10:29 27.01.2026