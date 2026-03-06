Новини
Не е шега: Има нова дата за Луната - Artemis II се прицелва в 1 април

6 Март, 2026

НАСА оправи хелиевия теч на ракетата SLS и подготвя екипажа за историческия 10-дневен полет около Луната

Радослав Славчев

След техническо премеждие, което попари надеждите за старт през март, американската космическа агенция официално насочи поглед към 1 април 2026 година за историческото изстрелване на мисията Artemis II.

Причината за това принудително отлагане се крие в капризите на хелия. По време на финалните подготовки през февруари, инженерите откриха дефектно уплътнение в една от бързоосвобождаващите се връзки на ракетата SLS. Тъй като проблемният възел се намира в горната степен на гигантската машина, достъпът до него на стартовата площадка се оказа невъзможен. Това наложи зрелищното „прибиране“ на ракетата и кораба „Орион“ обратно в гигантския хангар (VAB), където екипите работиха денонощно, за да отстранят повредата.

Добрата новина е, че ремонтът вече е приключен! Техниците са сменили уплътнението и са потвърдили успеха на операцията чрез тестове с намален поток. Докато ракетата е в „бокса“, НАСА използва времето и за превантивна подмяна на батериите и щателни проверки на всички бордови системи, за да гарантира, че нищо няма да попречи на мисията.

Artemis II е критичен крайъгълен камък в новата лунна одисея на човечеството. На борда на „Орион“ ще се качат четирима смелчаци – трима американци и един канадец, които ще се превърнат в първите хора от над половин век, достигнали околностите на нашия естествен спътник. Техният 10-дневен полет ще тества границите на технологиите за оцеляване в дълбокия космос и ще подготви почвата за следващата голяма цел – кацането на хора на повърхността на Луната.

Ако всичко върви по план, огромната ракета SLS ще се завърне на стартовата площадка 39B още този месец. И макар датата 1 април често да се свързва с шеги, за НАСА това е момент на върховна сериозност. В случай че времето или техниката решат отново да проявят характер, резервните прозорци за изстрелване са отворени между 3-ти и 6-ти април.


