Обявиха късметлията, спечелил апартамент в Пловдив от томболата на Митко Калайджиев

6 Март, 2026 15:31 1 122 5

Брокерът се прочу с участието си във "Фермата", а томболата му набра над един милион участия

Обявиха късметлията, спечелил апартамент в Пловдив от томболата на Митко Калайджиев - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Учителката Румяна Кирчева е щастливият победител в голямата Instagram томбола на известния брокер Димитър Калайджиев. Тя ще получи апартамент в новострояща се сграда в Пловдив с прогнозна пазарна стойност около 90 000 евро. Румяна е треньорка по таекуондо и учител по физическо възпитание, като в момента следва специалност "Педагогика“ в Софийския университет.

Риалити героят обяви най-мащабния гивауей, както е модерно да се нарича сега, като участниците в него минаха 1 милион от цялата страна.

"Не мога да повярвам! Не бях в лайфа, мой приятел ми се обади и ми каза, че печеля. Помислих, че се шегува“, заяви Румяна, след като научи за късмета си.

Самият Митко Калайджиев коментира: "Много се радвам, че апартаментът отиде при младо, готино и умно момиче“. Той нашумя много като един от най-атрактивните участници в петия сезон на "Фермата" през 2019 г., където срещна и половинката си Красимира. Димитър Калайджиев поддържа популярен YouTube канал и профили в социалните мрежи, където споделя съвети за бизнес, инвестиции в имоти и личностно развитие. В момента има над 200 хиляди последователи. Той описа своя професионален път в книгите „Да правиш сделки като луд“ и „Забогатей с 8333 лв. на час“.


