Ракетата Kairos се взриви за трети пореден път (ВИДЕО)

6 Март, 2026 15:29 1 657 3

  • япония-
  • ракета-
  • космос

Космическата програма на Токио потъва в серия от инциденти и технологични недоразумения

Ракетата Kairos се взриви за трети пореден път (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Сякаш проклятие тежи над японските амбиции за завладяване на орбита, след като пореден опит за пробив в космоса завърши с огнено зрелище. На 4 март 2026 г. малката ракета-носител Kairos на частната компания Space One се превърна в пепел малко след старта си от космодрума Кий. Това е третото поредно фиаско за проекта, което поставя под сериозен въпрос надеждността на разработката.

Стартът в 9:10 ч. местно време изглеждаше обещаващ, но идилията продължи по-малко от минута. Ракетата започна да се разпада в полет, което принуди автоматичната система за самоунищожение да сложи край на мисията. С нея потънаха в историята и шест малки спътника – пет на японски организации и един на Тайванската космическа агенция.

Черната серия на Space One, започнала още през 2024 година, изглежда е резултат от „болестите на растежа“ на младата компания и липсата на опит в търговския сектор. Проблемите обаче не са само при частниците. Държавният сектор в Япония също е в турбуленция. Достатъчно е да си припомним сюрреалистичния инцидент от декември 2025 г., когато тежката ракета H3 на JAXA буквално изгуби своя 5-тонен полезен товар по средата на пътя – събитие, което мнозина определиха като най-странния гаф в историята на космонавтиката.

Към това добавяме и несгодите с ултралеката ракета Epsilon, чиито двигатели редовно се самовзривяват по време на изпитания. Немощта на местната програма дори принуди Япония да потърси спасение при външни партньори, като Rocket Lab предостави свои ракети Electron, за да бъдат изпълнени вече подписани договори за изстрелване. Япония определено се намира в технологичен нокдаун и пътят обратно към звездите изглежда по-трънлив от всякога.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    13 2 Отговор
    Вече и японците не са символ на качество.

    15:31 06.03.2026

  • 2 Симо

    11 1 Отговор
    Възход и падение на една нация! Всяка форма на развитие преживява възход и падение. Наблюдава се в целия "западен" свят. Когато една нация е във възход, то тя стига един апогеи на САМОДОВОЛСТВО, спира да полага усилия и неминуемо идва падението. Вече не само японците НЕ могат да правят качествени неща. Това не го могат и германците, французите, американците. Решиха че ще могат да я карат на стари лаври и .... изтока,бързи от третия свят, тези които полага усилия последните десетилетия ги изпревариха и поеха напред. Това е! Когато стигнат дъното, японците и американците и германците, пак ще започнат да полага усилия, да учат, да работят здраво и ще се отблъснат от дъното. Бавно, но уверено.

    15:41 06.03.2026

  • 3 ДА ПОМОЛЯТ ПУТИН

    10 1 Отговор
    да им прати някой ОРЕШНИК, че да се понаучат как се правят ракети

    15:58 06.03.2026