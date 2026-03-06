Ракетата Kairos се взриви за трети пореден път (ВИДЕО)

Сякаш проклятие тежи над японските амбиции за завладяване на орбита, след като пореден опит за пробив в космоса завърши с огнено зрелище. На 4 март 2026 г. малката ракета-носител Kairos на частната компания Space One се превърна в пепел малко след старта си от космодрума Кий. Това е третото поредно фиаско за проекта, което поставя под сериозен въпрос надеждността на разработката.

Стартът в 9:10 ч. местно време изглеждаше обещаващ, но идилията продължи по-малко от минута. Ракетата започна да се разпада в полет, което принуди автоматичната система за самоунищожение да сложи край на мисията. С нея потънаха в историята и шест малки спътника – пет на японски организации и един на Тайванската космическа агенция.

Черната серия на Space One, започнала още през 2024 година, изглежда е резултат от „болестите на растежа“ на младата компания и липсата на опит в търговския сектор. Проблемите обаче не са само при частниците. Държавният сектор в Япония също е в турбуленция. Достатъчно е да си припомним сюрреалистичния инцидент от декември 2025 г., когато тежката ракета H3 на JAXA буквално изгуби своя 5-тонен полезен товар по средата на пътя – събитие, което мнозина определиха като най-странния гаф в историята на космонавтиката.

Към това добавяме и несгодите с ултралеката ракета Epsilon, чиито двигатели редовно се самовзривяват по време на изпитания. Немощта на местната програма дори принуди Япония да потърси спасение при външни партньори, като Rocket Lab предостави свои ракети Electron, за да бъдат изпълнени вече подписани договори за изстрелване. Япония определено се намира в технологичен нокдаун и пътят обратно към звездите изглежда по-трънлив от всякога.