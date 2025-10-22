Японското правителство предупреждава Виетнам за последиците от забраната за бензинови мотоциклети

Виетнам, една от страните с най-високо съотношение на мотоциклети спрямо населението в света, е на прага на сериозни икономически и социални сътресения. Плановете на правителството за забрана на бензиновите мотоциклети в централната част на Ханой, стартираща от средата на 2026 година, предизвикаха остра реакция от страна на японското правителство и ключови автомобилни производители, доминиращи на пазара.

Пазарът на двуколесни превозни средства във Виетнам се оценява на внушителните $4,6 милиарда за тази година. Регистрациите на мотоциклети достигнаха почти 80 милиона – феноменална цифра за 100 милиона население. Този пазар е здраво контролиран от японски гиганти, като Honda е безспорен лидер с около 80% пазарен дял.

Внезапното въвеждане на забраната, очаквана да се разшири за цялата столица през 2028 г. и потенциално за други региони след това, предизвика сериозни опасения за икономически „странични ефекти“.

Японското посолство в Ханой изпрати официално писмо, предупреждавайки, че внезапното прилагане на забраната може да „засегне заетостта в свързани индустрии като търговията с мотоциклети и доставчиците на части“. Японската страна настоява за „подходяща пътна карта“ за електрификация, която да включва преходен период и поетапно въвеждане на разпоредбите.

Основната търговска асоциация на чуждестранните производители на двуколесни превозни средства във Виетнам, водена от Honda, Yamaha и Suzuki, също се обърна към правителството. Те предупреждават за възможни „прекъсвания в производството и рискове от фалити“ по веригата за доставки, която обхваща близо 2000 дилъра и около 200 доставчици на компоненти. Производителите настояват за преходен период от „поне две до три години“, за да се осигури време за пренастройка на производствените линии, изграждане на необходимата мрежа от зарядни станции и въвеждане на стандарти за безопасност.

Въпреки че Honda официално не обяви планове за затваряне на фабрики, продажбите на компанията във Виетнам отбелязаха спад от близо 22% през август спрямо юли, непосредствено след обявяването на директивата. Този спад, макар и последван от леко възстановяване през септември, показва непосредственото въздействие върху пазара.

Междувременно, местният виетнамски производител на електрически превозни средства VinFast отчита сериозен ръст. Продажбите на електрически велосипеди и скутери на компанията са скочили с 55% на годишна база през второто тримесечие на 2025 г., достигайки близо 70 000 бройки. Потребителските проучвания също прогнозират скок в търсенето на електрически превозни средства, което позиционира местните играчи като потенциални печеливши от тази регулаторна промяна.

Не само пазарът на двуколесни е засегнат. Според Виетнамската автомобилна асоциация (VAMA), предупрежденията за забраната вече оказват влияние и върху продажбите на леки автомобили. През септември продажбите на бензинови автомобили сред членовете на асоциацията са спаднали с 18% на годишна база.

Виетнамското правителство, от своя страна, защитава решението като необходимо за борба с високите нива на замърсяване на въздуха в Ханой. Въпреки натиска от Япония и индустрията, властите все още не са дали публичен отговор на исканията за отлагане или промяна на графика, а според източници на Ройтерс, временно не са се съгласили с предложенията.

Предварителният график и форматът за този амбициозен преход към електрификация остават въпрос на интензивни преговори и несигурност за милиони потребители и стотици хиляди работници.