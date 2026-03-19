Fortnite се завърна в Google Play Store в целия свят

19 Март, 2026 17:15

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Fortnite официално се завръща в Google Play Store по целия свят. Тази стъпка бележи края на една ера, белязана от „страничното инсталиране“ и стартиращите програми на трети страни за потребителите на Android извън САЩ, като отново позволява играта да се изтегля и актуализира директно чрез официалния магазин на Google.

Моментът далеч не е случаен, повторното пускане в продажба съвпада перфектно с пускането на Fortnite Глава 7, Сезон 2: Showdown, което стартира днес. Докато завръщането само в САЩ се състоя през декември 2025-та след решение на Върховния съд, пускането тази седмица бележи окончателното възстановяване на играта за играчите в Индия, Европа и останалата част от света.

Връщането следва историческо споразумение между Epic Games и Google, което фундаментално промени икономиката на мобилните игри. Съгласно новото глобално споразумение, „фиксираният 30% данък“ на практика вече не съществува. Google намали стандартната си комисионна за покупки в приложението (IAP) до 20% за заглавията на Epic, като някои нива падат до 9% в зависимост от типа на транзакцията.

Играчите вече могат да избират между Google Play Billing и системата за директно плащане на Epic, без да се сблъскват с „плашещите екрани“ или предупредителните съобщения, които предизвикаха първоначалното изваждане от списъка през 2020 година. За да стимулира използването на собствените си системи, Epic предлага 20% кешбек чрез програмата Epic Rewards за V-Bucks, закупени чрез директно плащане.

Макар че Apple също върна Fortnite в App Store през май 2025 година, версията в Google Play остава по-„отвореното“ преживяване, тъй като актуализираните политики на Android вече позволяват по-безпроблемна интеграция на системи за плащане от трети страни в сравнение с iOS.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 кой мy дpeмe

    3 1 Отговор
    какво е Fortnite ?

    17:17 19.03.2026

  • 2 Борисов

    1 1 Отговор
    40% от продажбите са за партията иначе пращам ДАНС, НАП, ХЕИ, БАБХ, Митници 🎃

    17:22 19.03.2026