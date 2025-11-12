Край на „батерийните кръвопийци“

В ерата на мобилните технологии, животът на батерията се превърна в златен стандарт за потребителите. За да защити устройствата от енергоемки софтуерни "хищници", Google обяви въвеждането на съществена нова функция в Google Play Store. Тази иновация има за цел да маркира и изтласка на заден план приложенията, които демонстрират прекомерна фонова активност, изцеждайки живота на батерията преди време.

Android Vitals: Инструментът за справедливост

В основата на тази промяна стои метриката Android Vitals, разработена в сътрудничество със Samsung. Този специализиран софтуерен инструмент събира данни и идентифицира приложенията, чиято фонова работа надхвърля здравословните граници. От стартирането на бета версията през април, Google активно е събирала обратна връзка от разработчиците, за да гарантира, че алгоритъмът е максимално точен и представителен за реалното потребление.

Прагът на толерантност

Кое приложение ще получи „червен флаг“? Google поставя ясен и строг праг: прекомерна е фоновата активност, която консумира повече от 5% от общия живот на батерията на устройството през последните 28 дни.

Превишаването на този лимит ще доведе до два ключови механизма за защита на потребителя:

Изтласкване от Препоръките: Приложението автоматично ще бъде премахнато от секцията с препоръки на Google Play, което значително ще ограничи видимостта му.

Видимо Предупреждение: В резултатите от търсенето, както и на самата страница на приложението в магазина, ще се появява отчетливо предупреждение за неговата прекомерна фонова активност и консумация на енергия.

Дата на Стартиране

Тази мярка е насочена към създаване на по-добра екосистема за Android устройствата, където разработчиците са мотивирани да оптимизират софтуера си, а потребителите – да изберат енергийно ефективни алтернативи. Очаква се новата функция да бъде официално пусната и активирана за всички потребители на Google Play Store на 1 март 2026 година.