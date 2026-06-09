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Как летните жеги могат тихомълком да съсипят автомобилните гуми и какво не трябва да правим

Как летните жеги могат тихомълком да съсипят автомобилните гуми и какво не трябва да правим

9 Юни, 2026 10:55 1 166 4

  • гуми-
  • жеги-
  • съвети

Подценяването на налягането в жегата е сигурен катализатор за опасни инциденти на пътя

Как летните жеги могат тихомълком да съсипят автомобилните гуми и какво не трябва да правим - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Летните жеги са истинско изпитание за издръжливостта на автомобила, но един от най-натоварените и същевременно пренебрегвани елементи в горещините си остават гумите. Високите температури на въздуха и нажеженият асфалт могат бързо да превърнат и най-малкия пропуск в поддръжката в сериозна предпоставка за инцидент на пътя.

Основният физичен процес, който се задейства през лятото, е термичното разширение на въздуха. Когато температурите в каучуковата обвивка скочат от умерените 20 до горещите 50 градуса по Целзий, налягането вътре автоматично се покачва с около 10 процента. Сама по себе си тази аномалия не е фатална – съвременните гуми се проектират с огромен запас от безопасност и са подготвени да издържат на подобни температурни амплитуди, стига да са били правилно напомпани първоначално.

Истинската опасност обаче дебне тогава, казват специалистите, когато към жегата се добавят човешки грешки или за занемарено техническо състояние. Първият сериозен риск е пренапомпването. Прекомерно налягане в комбинация с горещия въздух прави централната зона на протектора твърда и уязвима, което драстично увеличава шанса за срязване или експлозия при преминаване през остри дупки и неравности. Обратният сценарий – карането с по-меки гуми в жегата – е не по-малко опасен. То води до засилено триене, вътрешно прегряване на каучука, опасна деформация на борда и в крайна сметка до необратимо структурно разрушаване на гумата по време на движение.

Ситуацията се усложнява допълнително, ако по страничните бордове на гумата вече има скрити пукнатини, порязвания от бордюри или характерните „балони“. Високата скорост по магистралата в горещ летен ден действа като катализатор на напрежението, натоварвайки критично точно тези слаби места в конструкцията.

За да си спестите конфузни и опасни ситуации по време на отпускарския сезон, златната препоръка е налягането да се замерва с прецизен манометър поне веднъж седмично, и то задължително преди колата да е потеглила, докато гумите са все още студени. Редовният визуален преглед за механични дефекти преди дълъг път и стриктното спазване на фабричните предписания са най-добрата застраховка за безпроблемно лятно пътуване.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да бе

    9 0 Отговор
    Най-сигурно и евтино е, ако колата си седи паркирана!

    Коментиран от #2

    11:04 09.06.2026

  • 2 Лопата Орешник

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "да бе":

    Деформира гумите от тежестта!! Трябва да я мърдаш леко!!

    11:09 09.06.2026

  • 3 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️

    7 0 Отговор
    🚗По-опасни от повишеното или понижено с ДВЕ ДЕСЕТИ налягане СА МНОГОТО ДУПКИ по уличните платна🚗

    11:10 09.06.2026

  • 4 Ниско профилни сликове

    0 0 Отговор
    И в никакъв случай не оставяйте еднократните латексови продукти в купето на слънце, дори както са в кутията. Могат да се съхраняват само в жабката на хладно.

    11:55 09.06.2026