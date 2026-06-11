Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Средният осигурителен доход за страната за април е 1034,85 евро

Средният осигурителен доход за страната за април е 1034,85 евро

11 Юни, 2026 11:21 577 10

  • осигурителен доход

Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от началото на май 2025 г. до края на април 2026 г. е 983,28 евро

Средният осигурителен доход за страната за април е 1034,85 евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Средният осигурителен доход за страната за април 2026 г. е 1034,85 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от началото на май 2025 г. до края на април 2026 г. е 983,28 евро.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през май 2026 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, допълниха от института.

Средният осигурителен доход за март беше 1024,31 евро.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    8 2 Отговор
    Шефа яде свинско на ода зеле.
    Средно се яде свинско със зеле

    Коментиран от #2, #4

    11:22 11.06.2026

  • 2 така е

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Но на времето ядохме при твоите боб със зеле.

    Коментиран от #10

    11:23 11.06.2026

  • 3 честен ционист

    6 2 Отговор
    Времето в България е почнало да върви наобратно, само цените вървят напред.

    11:24 11.06.2026

  • 4 Зеле има

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    И хлорирано свинско на 5 години има евтино. Само шефа яде качествена храна.

    11:25 11.06.2026

  • 5 мдаааа

    7 0 Отговор
    Виждам тука, че всички 1997ма още сте се клатили на топло в дисагите бащите си. Хабер си нямате що е това ГЛАД малки нежни пискливи джендърчета! За това не оценявате това което имате.

    11:29 11.06.2026

  • 6 Кирил

    3 1 Отговор
    Скъпи новософийци и такиви мислейки ,че "на софията" ще ви е по-добре от колкото на нивата. Ето малка разбивка:
    1. Наем - 600 евро (с аверчИ)
    2. Храна за изхранване един селянин - 400-600 евро (като си помагаме с бурканите от село)
    3. Битови сметки - 150-400 евро (зависи от сезона и дали сме си взели вълнените чорапи)

    Това е основен разход, който трябва да сте подготвени да посрещнете.

    Коментиран от #7, #9

    11:34 11.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 В коя страна това?

    1 1 Отговор
    1034мм е средния значи. А на дебелина, как е?

    11:38 11.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове