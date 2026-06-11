Средният осигурителен доход за страната за април е 1034,85 евро

Средният осигурителен доход за страната за април 2026 г. е 1034,85 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт.
Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от началото на май 2025 г. до края на април 2026 г. е 983,28 евро.
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през май 2026 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, допълниха от института.
Средният осигурителен доход за март беше 1024,31 евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Средно се яде свинско със зеле
Коментиран от #2, #4
11:22 11.06.2026
2 така е
До коментар #1 от "оня с коня":Но на времето ядохме при твоите боб със зеле.
Коментиран от #10
11:23 11.06.2026
3 честен ционист
11:24 11.06.2026
4 Зеле има
До коментар #1 от "оня с коня":И хлорирано свинско на 5 години има евтино. Само шефа яде качествена храна.
11:25 11.06.2026
5 мдаааа
11:29 11.06.2026
6 Кирил
1. Наем - 600 евро (с аверчИ)
2. Храна за изхранване един селянин - 400-600 евро (като си помагаме с бурканите от село)
3. Битови сметки - 150-400 евро (зависи от сезона и дали сме си взели вълнените чорапи)
Това е основен разход, който трябва да сте подготвени да посрещнете.
Коментиран от #7, #9
11:34 11.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 В коя страна това?
11:38 11.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.