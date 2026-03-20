Google направи по-трудно инсталирането на приложения на Android от източници на трети страни

20 Март, 2026 12:00 617 3

Новият механизъм е проектиран като сложен лабиринт

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Google затяга примката около инсталирането на приложения от външни източници, превръщайки досегашната свобода в истинско изпитание за търпението на потребителите. Технологичният гигант обяви радикална промяна в правилата за работа с Android, която ще добави поредица от задължителни стъпки и времеви бариери преди активирането на всеки APK файл от непроверен разработчик.

Макар компанията да не забранява директно софтуера извън официалния магазин, тя де факто издига „цифрова стена“. Основната цел на тези рестрикции е да се пресекат пътищата на зловредния код и да се защитят потребителите от все по-изобретателните измамни схеми. Процесът обаче вече няма да бъде въпрос на няколко клика, а на дълго чакане.

Новият механизъм е проектиран като сложен лабиринт. Първоначалното активиране на режима за разработчици е само началото. Системата ще изисква потвърждение дали действате под чужда инструкция, последвано от задължително рестартиране на устройството, за да се прекъснат евентуални отдалечени сесии. Най-голямата промяна обаче е въвеждането на 24-часова принудителна пауза. Едва след изтичането на денонощието потребителят ще трябва отново да удостовери самоличността си чрез биометрия или ПИН код, за да завърши инсталацията.

Тези настройки за доверие към външни източници ще могат да се запазват за период от седем дни или за неопределено време, но операционната система ще продължи досадно да напомня за рисковете при всеки опит за работа с неизвестни създатели на софтуер. Успоредно с това Google въвежда и облекчения за съвсем малки проекти, позволявайки разпространение до 20 устройства без тежки проверки.

Голямото пренастройване на екосистемата започва през август 2026 година. Месец по-късно в редица държави ще стане задължителна и пълната регистрация на разработчиците с проверка на лични данни, което окончателно ще сложи край на анонимното разпространение на приложения за сертифицирани устройства.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Българин

    Ааа, тая игра сме я играли вече. Навремето и НОКИЯ направиха така и изчезнаха от пазара на мобилни телефони, а бяха номер едно.

    Коментиран от #3

    12:25 20.03.2026

  • 2 Петроханска лама

    "Най-голямата промяна обаче е въвеждането на 24-часова принудителна пауза. Едва след изтичането на денонощието потребителят ще трябва отново да удостовери самоличността си чрез биометрия или ПИН код, за да завърши инсталацията."
    Ще се намери начин да се заобиколи и това безумие дори и с цената на това да се разделим с Андроид. Веднъж си плащаш за устройството, втори път ти прилагат рестрикции и ти утежняват живота. Е, няма как да стане.

    12:41 20.03.2026

  • 3 БеГеТо

    До коментар #1 от "Българин":

    Да, НОКИЯ изчезнаха, но причините бяха други. Казвам го със съжаление. Дано телефонните производители премахнат тези гугълски ограничения.

    12:58 20.03.2026