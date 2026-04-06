Google стартира превод в реално време директно в слушалките

Границите между езиците официално започват да избледняват, след като Google даде зелена светлина на мащабна актуализация на своята технология за симултанен превод. Функцията Live Translate, която доскоро беше ексклузивна привилегия за шепа потребители, вече излиза на световната сцена, обхващайки 12 държави и – за първи път – потребителите на iOS.

В основата на тази дигитална революция стои изкуственият интелект Gemini AI. Технологията не просто превежда думи, а превръща всяка стандартна слушалка в персонален преводач, който предава гласа на събеседника ви в реално време. Най-впечатляващото тук е „човешкият“ подход: системата успява да запази оригиналната интонация, акцента и темпото на говорещия. Това прави разговорите много по-естествени, позволявайки ви лесно да се ориентирате кой точно говори в момента, дори в шумна среда.

Списъкът на държавите, които вече имат достъп до нововъведението, включва САЩ, Индия, Мексико, Германия, Испания, Франция, Нигерия, Италия, Великобритания, Япония, Бангладеш и Тайланд. Преди това услугата беше ограничена само до Android устройства в първите три държави от списъка. Сега обаче, независимо дали сте на бизнес вечеря в Токио или на семейно събиране с роднини от чужбина, езиковата бариера се преодолява само с няколко докосвания в приложението Google Translate.

Системата е изключително гъвкава – тя поддържа над 70 езика и работи с практически всеки модел слушалки на пазара. Процесът е максимално опростен: отваряте приложението, активирате режима „Live Translation“ и сте готови да разбирате света.

Паралелно с това, технологичният гигант обяви и глобалния дебют на Search Live. Функцията, която ни позволява да „разговаряме“ с околния свят чрез камерата на смартфона си, вече е достъпна в над 200 държави. Независимо дали търсите информация за историческа забележителност или имате нужда от помощ при избора на продукт в магазина, изкуственият интелект анализира визуалния контекст в реално време и отговаря на вашите въпроси на всеки поддържан език. С тези стъпки Google ясно показва, че бъдещето на комуникацията не изисква речници, а само чифт слушалки.