Навлизаме в нова ера в тестовете за автомобилна безопасност

От десетилетия, автомобилната безопасност се определяше от манекенът Hybrid III – здрав, надежден, но все по-аналогов инструмент, който поема хиляди удари, за да потвърди строгите нива за безопасност в модерните автомобили. Сега, обаче, Euro NCAP разкри своя план за постепенно извеждане от употреба на тези ветерани в полза на технологично по-усъвършенствано поколение, известно като THOR 05 (Test Device for Human Occupant Restraint). Този преход, който се очаква да бъде напълно реализиран до 2029 година, представлява количествен скок в биологичната точност и събирането на данни, като се преминава от 60 сензора на Hybrid III към 150 сензора за новия модел.

Основният двигател за тази промяна е ангажиментът към равнопоставеност в безопасността. Докато манекените Hybrid III бяха до голяма степен базирани на средните показатели за мъже от средата на 20-ти век, семейството THOR 05 включва специализирани модели като THOR-05F, който представлява жена, например. Тези усъвършенствани модели са проектирани да представят по-разнообразни типове телосложение, като конкретно разглеждат защо определени пътници са статистически по-склонни да претърпят наранявания на долните крайници или увреждания на прешлените при челни сблъсъци.

Сложността на THOR 05 се разкрива и от цената му, която е приблизително 1,3 милиона евро, цена, оправдана от неговата сложност и специализираните условия, в които трябва да оцелее. За разлика от твърдите стоманени „гръбнаци“ от миналото, манекенът THOR разполага с гъвкав гръбнак и врат, които имитират човешката кинематика. Това позволява на инженерите да видят точно как тялото се държи при сблъсък със скорост от 60 км/ч например. Всеки сензор подава данни към укрепен вътрешен твърд диск, разположен в торса на манекена, който е проектиран да издържа на удари до 100 G, гарантирайки, че ценните данни се запазват дори при катастрофални структурни повреди.

Докато манекените THOR се занимават с пасивната страна на сблъсъка, друг вид манекени патрулира тестови писти за активна безопасност. Те се използват за оценка на усъвършенствани системи за подпомагане на водача (ADAS), като представляват деца или велосипедисти, пресичащи пътя на превозни средства. Тези устройства са много по-прости, често се състоят от човешка фигура от пяна, монтирана върху моторизирана бягаща пътека или самоходна платформа. С цена от около 6000 до 7000 евро, те разполагат с анимирани крака, за да гарантират, че радарът и камерите на автомобила ги разпознават като живи същества.

До края на това десетилетие интегрирането на THOR-05F и THOR-50M ще се превърне в световен стандарт за тестове за челен удар. Целта е да се премине от простото оцеляване при катастрофа към предотвратяване на конкретни, променящи живота наранявания, които понастоящем варират в зависимост от размера на пътника и позицията му на седалката.