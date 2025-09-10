Революция в безопасността на електромобилите: Неочаквано откритие може да предотврати пожари

Електрическите автомобили (ЕА) са безспорно бъдещето на автомобилната индустрия, като обещават по-чист и устойчив транспорт. Въпреки това, един от основните проблеми, които стоят пред тяхното масово навлизане, е безопасността на техните батерии. За съжаление, в редки случаи, при силен удар или повреда, литиево-йонните батерии могат да се запалят, което води до сериозни инциденти. Но сега, едно напълно случайно откритие, вдъхновено от детска игра, може да промени това завинаги.

От царевично нишесте до силициев диоксид

Историята започва в Националната лаборатория "Оук Ридж" към Министерството на енергетиката на САЩ. Изследователят Габриел Уейт, докато си играе със своите деца, използва смес от царевично нишесте и вода, известна още като ненютонова течност. Тази субстанция е уникална с това, че се държи като течност в покой, но при прилагане на сила или натиск, тя мигновено се втвърдява. Уейт моментално съзира потенциала на това свойство и му хрумва гениалната идея да го приложи в конструкцията на батериите.

В основата на проблема с батериите е тънкият пластмасов сепаратор, който разделя анода и катода. Ако този слой се повреди при удар, двата електрода могат да се допрат, което да доведе до късо съединение и възпламеняване на течния електролит. За да се справят с това, Уейт и екипът му решават да създадат защитен слой, който действа на същия принцип като ненютоновата течност.

Как работи новата технология?

Вместо да използват нишесте и вода, учените се насочват към силициев диоксид. Те откриват, че ако използват сферични наночастици от силициев диоксид с еднакъв размер (около 200 нанометра), те могат да постигнат желания ефект. Когато батерията е подложена на силен механичен стрес, като например при катастрофа, тези малки частици мигновено се слепват, образувайки твърда и здрава бариера. Тази бариера ефективно предотвратява допира между електродите и минимизира риска от пожар.

Тази технология представлява истински пробив в безопасността на електромобилите. Тя не само ще направи батериите по-устойчиви, но и ще намали опасенията на потребителите относно потенциалните рискове. Вече няма да е нужно да се разчита само на външните защитни структури на автомобила, а самата батерия ще притежава вградена защита, която реагира мигновено на опасността.