Британски учени създадоха батерия за електрически автомобили с рекорден капацитет

Изследователи от Университета в Съри представиха иновативна архитектура за литиево-йонни батерии, която обещава не просто еволюция, а истински скок в капацитета на енергийните клетки. Технологията, получила наименованието VISiCNT, залага на вертикално интегрирани въглеродни нанотръби и силиций, за да пренапише правилата на играта.
В основата на разработката стои виртуозна инженерна хрумка: създаването на гъсти „наногори“ от тръбички директно върху медно фолио, което и в момента е стандарт в индустрията. Тези структури са облечени в свръхтънък слой силиций, формирайки еластична и високопроводима рамка. Именно тази гъвкавост решава най-големия проблем на силициевите аноди – тяхната склонност да се раздуват и саморазрушават по време на зареждане. Докато традиционните решения деградират бързо, новата „дишаща“ структура запазва пълна стабилност дори след стотици цикли.
Резултатите от лабораторните изпитания са меко казано впечатляващи. Новият анод демонстрира капацитет от над 3500 mAh/g, което е близо до теоретичния таван на силиция като материал. За сравнение, масово използваните днес графитни аноди достигат едва около 370 mAh/g. Това означава, че батериите на бъдещето ще могат да съхраняват почти десет пъти повече енергия в същия обем, без да жертват своята дълговечност – критичен фактор за всеки собственик на електрическо превозно средство.
Най-добрата новина за автомобилните производители обаче е свързана с практическото приложение. Тъй като нанотръбите се отглеждат върху стандартни медни субстрати, технологията може да се интегрира в съществуващите заводи без нужда от колосални инвестиции в нови поточни линии. Това значително скъсява пътя от научната лаборатория до крайния потребител.
Потенциалът на това откритие се простира далеч отвъд калниците на колите. Освен за по-издръжливи електромобили, технологията е приложима в стационарни системи за съхранение на зелена енергия и в следващото поколение смартфони и лаптопи. Светът на мобилността е на прага на нова ера, в която батерията вече няма да бъде тясното място, а мощният двигател на прогреса.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце ЕООД
Коментиран от #2, #9
11:04 30.03.2026
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
До коментар #1 от "Баце ЕООД":Тези са "британски" учени от Индия, Пакистан и т.н...
11:07 30.03.2026
3 незнайко
11:16 30.03.2026
4 А съвсем скоро
Коментиран от #6
11:20 30.03.2026
5 Хейт
11:26 30.03.2026
6 Невежеството убива
До коментар #4 от "А съвсем скоро":Китай започна масово производство на ядрени батерии
„Декларираният експлоатационен живот е 50 години без презареждане. Батерията не излъчва радиация и в края на експлоатационния си живот се превръща в обикновена мед.
Създаването на ядрена батерия от китайската компания Betavolt Technology беше обявено за първи път в началото на 2024г., както съобщава Hi-Tech Mail.
Радионуклидната батерия вече влиза в масово производство.
Да припомним, че ядрената батерия BV100 е създадена на базата на радиоактивния изотоп никел-63. Той е абсолютно безопасен, тъй като не отделя топлина при разлагане (не е експлозивен) и се превръща в стабилна мед. Декларираният експлоатационен живот без поддръжка и презареждане е повече от 50 години.
Нека отбележим, че РУСКИТЕ учени за първи път обявиха изобретяването на миниатюрни ядрени батерии с променливо напрежение, използващи изотопа никел-63 като енергиен материал преди 10 години, но серийното пускане на тяхното производство не заинтересува руските корпорации, включително поради високата цена на батериите. През 2018г. Минно-химическият комбинат (МХК) и Електрохимическият завод (ЕХЗ), предприятия на държавната корпорация „Росатом“ в Красноярския край, сертифицираха изотопа никел-63 (Ni-63) като продукт, „който ще се използва за производството на ядрени батерии“.
След това към темата за такива батерии вече по-рентабилни, се върнаха в МИЯУ МИФИ преди две години. Съдейки по последните новини от МИФИ и Росатом, Русия може да стан
Коментиран от #14
11:35 30.03.2026
7 Пламен
Въглеводородите са минало
11:37 30.03.2026
8 Изумително!!!
11:54 30.03.2026
9 Факти
До коментар #1 от "Баце ЕООД":Британците започнаха индустриалната революция и извадиха целия свят от средновековието. Модерният си и комфортен живот дължим на тях. Те имат вековни традиции в науката и винаги са били сред световните лидери. Не съм изненадан, че са направили такава иновация.
11:55 30.03.2026
10 Гост
12:19 30.03.2026
11 Журналисты
12:23 30.03.2026
12 сотко
Коментиран от #13
12:28 30.03.2026
13 Така е
До коментар #12 от "сотко":Всички тези новини имат лошия навик да се случват чак след десетина години. За батериите които се зареждат за 5-10 минути четем десетина години, докато накрая не се случиха чак този месец.
Вероятно и за батериите с 5000 км пробег с едно зареждане за 5 минути ще трябва да чакаме до 2036.
12:46 30.03.2026
14 Знаех си аз
До коментар #6 от "Невежеството убива":за съветските учени.
13:14 30.03.2026