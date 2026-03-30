Британски учени създадоха батерия за електрически автомобили с рекорден капацитет

Изследователи от Университета в Съри представиха иновативна архитектура за литиево-йонни батерии, която обещава не просто еволюция, а истински скок в капацитета на енергийните клетки. Технологията, получила наименованието VISiCNT, залага на вертикално интегрирани въглеродни нанотръби и силиций, за да пренапише правилата на играта.

В основата на разработката стои виртуозна инженерна хрумка: създаването на гъсти „наногори“ от тръбички директно върху медно фолио, което и в момента е стандарт в индустрията. Тези структури са облечени в свръхтънък слой силиций, формирайки еластична и високопроводима рамка. Именно тази гъвкавост решава най-големия проблем на силициевите аноди – тяхната склонност да се раздуват и саморазрушават по време на зареждане. Докато традиционните решения деградират бързо, новата „дишаща“ структура запазва пълна стабилност дори след стотици цикли.

Резултатите от лабораторните изпитания са меко казано впечатляващи. Новият анод демонстрира капацитет от над 3500 mAh/g, което е близо до теоретичния таван на силиция като материал. За сравнение, масово използваните днес графитни аноди достигат едва около 370 mAh/g. Това означава, че батериите на бъдещето ще могат да съхраняват почти десет пъти повече енергия в същия обем, без да жертват своята дълговечност – критичен фактор за всеки собственик на електрическо превозно средство.

Най-добрата новина за автомобилните производители обаче е свързана с практическото приложение. Тъй като нанотръбите се отглеждат върху стандартни медни субстрати, технологията може да се интегрира в съществуващите заводи без нужда от колосални инвестиции в нови поточни линии. Това значително скъсява пътя от научната лаборатория до крайния потребител.

Потенциалът на това откритие се простира далеч отвъд калниците на колите. Освен за по-издръжливи електромобили, технологията е приложима в стационарни системи за съхранение на зелена енергия и в следващото поколение смартфони и лаптопи. Светът на мобилността е на прага на нова ера, в която батерията вече няма да бъде тясното място, а мощният двигател на прогреса.