Google Translate ще учи потребителите на правилно произношение

23 Март, 2026 13:00 539 7

Това ще става с помощта на изкуствен интелект

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Едва ли има човек, който поне веднъж да не е изпадал в конфузна ситуация, опитвайки се да произнесе чуждоезична фраза пред местните. Е, изглежда, че тези времена скоро ще останат в историята. Технологичният гигант Google подготвя сериозен ъпгрейд за своето приложение Google Translate, който ще превърне смартфона ви в персонален езиков инструктор, задвижван от последното поколение изкуствен интелект.

Според последните данни, изровени от софтуерните ентусиасти в Android Authority, в кода на последната версия на приложението за Android (10.10.37.885563132.3) е скрито изцяло ново меню, наречено „Практика“. Тази функционалност няма просто да превежда думите в сух текст, а ще следи под лупа как точно ги изговаряте. Идеята е проста, но гениална: чувате правилната интонация, натискате бутона за говорене и се опитвате да повторите чутото максимално точно.

Тук идва и истинската магия на алгоритмите. Google Translate няма просто да кима одобрително, а ще анализира всяка ваша сричка. Ако се „оплетете“ в произношението или гласът ви е неясен, софтуерът веднага ще ви предложи подробна фонетична транскрипция, за да разберете къде точно грешите. Накрая ще получите и обща оценка за старанието си – нещо като дигитален изпит, който можете да полагате отново и отново, докато не зазвучите като носител на езика.

Разбира се, техниката има своите капризи. Ако се опитвате да тренирате в шумно кафене или по средата на натоварено кръстовище, приложението учтиво ще ви помоли да намерите по-тихо място, за да ви „чуе“ добре. Към момента иновацията е в тестов период и се фокусира върху най-популярните езикови двойки, като английски и испански, но е само въпрос на време списъкът да се разрасне значително.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Кауза пердута

    2 1 Отговор
    Да научи софиянци на правоговор най-накрая - едно ударение не могат да уцелят правилно. Едно променливо я не знаят как да използват, и за капак само мекат (различно от миекането).

    Коментиран от #3, #4

    13:05 23.03.2026

  • 2 езиковед

    0 0 Отговор
    Слушах диалектните брътвежи на Бойко при Мондьо. Казаното звучеше отвратително, пошло, бандитско, като за тулупи. Като българин се почувствах омерзен от тази гавра с хубавия ни език.

    13:09 23.03.2026

  • 3 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кауза пердута":

    Кирчо не е софиянец, ама и той ме-ка като шоп, в глсголната форма 3-о лице, мн.ч. Това се прави от неграмотност, не толкова заради местния диалект.

    13:12 23.03.2026

  • 4 Име

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кауза пердута":

    Що требва да говориме като вас, вие по-истински българи ли сте? Правописната реформа от 1945г. е болшевишка ;)

    13:15 23.03.2026

  • 5 Некой

    1 0 Отговор
    Харесвам как говорят в Западна България. На Изток говорят на турски диалект. Там турското присъствие е било по-силно, българският език е бил екзотичен.

    13:16 23.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.