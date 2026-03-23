Google Translate ще учи потребителите на правилно произношение

Едва ли има човек, който поне веднъж да не е изпадал в конфузна ситуация, опитвайки се да произнесе чуждоезична фраза пред местните. Е, изглежда, че тези времена скоро ще останат в историята. Технологичният гигант Google подготвя сериозен ъпгрейд за своето приложение Google Translate, който ще превърне смартфона ви в персонален езиков инструктор, задвижван от последното поколение изкуствен интелект.

Според последните данни, изровени от софтуерните ентусиасти в Android Authority, в кода на последната версия на приложението за Android (10.10.37.885563132.3) е скрито изцяло ново меню, наречено „Практика“. Тази функционалност няма просто да превежда думите в сух текст, а ще следи под лупа как точно ги изговаряте. Идеята е проста, но гениална: чувате правилната интонация, натискате бутона за говорене и се опитвате да повторите чутото максимално точно.

Тук идва и истинската магия на алгоритмите. Google Translate няма просто да кима одобрително, а ще анализира всяка ваша сричка. Ако се „оплетете“ в произношението или гласът ви е неясен, софтуерът веднага ще ви предложи подробна фонетична транскрипция, за да разберете къде точно грешите. Накрая ще получите и обща оценка за старанието си – нещо като дигитален изпит, който можете да полагате отново и отново, докато не зазвучите като носител на езика.

Разбира се, техниката има своите капризи. Ако се опитвате да тренирате в шумно кафене или по средата на натоварено кръстовище, приложението учтиво ще ви помоли да намерите по-тихо място, за да ви „чуе“ добре. Към момента иновацията е в тестов период и се фокусира върху най-популярните езикови двойки, като английски и испански, но е само въпрос на време списъкът да се разрасне значително.