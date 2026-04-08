Лунният апарат Firefly Aerospace Blue Ghost успешно кацна на Луната, разкривайки нещо неочаквано

Когато става въпрос за Луната, изненадите са част от пейзажа, но последната находка на мисията Blue Ghost буквално „нажежи“ страстите в научните среди. Спускаемият апарат на Firefly Aerospace, който миналата година кацна в Mare Crisium (Морето на кризите), изпрати данни, които изправиха косите на геофизиците. Оказа се, че вулканичната равнина, смятана досега за по-хладно и спокойно място спрямо зоните на легендарните мисии Apollo, всъщност крие неочаквано горещо сърце.

От десетилетия в лунната наука битува тезата, че видимата страна на нашия спътник е по-топла заради висока концентрация на радиоактивни елементи в кората. Учените заложиха на Морето на кризите като на контролна точка – район с по-малко следи от древна вулканична активност, където се очакваше „термичен покой“. Уви, природата отново показа, че не обича да влиза в предварително начертани рамки.

Пробиви през скали и предразсъдъци

Мисията не мина без адреналин. Термичната сонда LISTER трябваше да се пребори с изключително плътна и инатлива лунна почва, за да проникне на близо метър дълбочина. Усилията обаче си заслужаваха – извършените измервания на топлинния поток показаха стойности, почти идентични с тези от Apollo 15 и 17. Ей богу, това е истински шамар за досегашните теории!

Паралелно с това инструментът LMS (магнитотелурична сонда) откри, че генериращите топлина елементи като торий може би са концентрирани много по-близо до повърхността, отколкото сочеха математическите модели. Това означава, че „топлата почва“ не е локален феномен, а вероятно е масово явление по цялата лунна кора, независимо от вулканичното минало на конкретния регион.

Нова глава в лунната еволюция

Ключовият извод от одисеята на Blue Ghost е ясен: познанията ни за вътрешната енергия на Луната са меко казано ограничени. Хипотезата за неравномерното разпределение на топлината се пропуква под натиска на новите доказателства. Оказва се, че дебелината на кората и разположението на радиоактивните ресурси играят много по-сложна роля в термичната еволюция на земния спътник.

Този неочакван обрат е само началото. Учените са категорични, че са ни нужни десетки нови точки на измерване, за да разберем истинската природа на Луната. С напредването на програмата Artemis и изпращането на все по-съвършени роботизирани сонди, ние тепърва ще разгръщаме страниците на този космически детективски роман. Засега обаче Blue Ghost ни напомня едно – Луната е много по-жива и мистериозна, отколкото прашните учебници се опитват да ни убедят.