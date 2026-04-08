Лунният апарат Firefly Aerospace Blue Ghost успешно кацна на Луната, разкривайки нещо неочаквано

Когато става въпрос за Луната, изненадите са част от пейзажа, но последната находка на мисията Blue Ghost буквално „нажежи“ страстите в научните среди. Спускаемият апарат на Firefly Aerospace, който миналата година кацна в Mare Crisium (Морето на кризите), изпрати данни, които изправиха косите на геофизиците. Оказа се, че вулканичната равнина, смятана досега за по-хладно и спокойно място спрямо зоните на легендарните мисии Apollo, всъщност крие неочаквано горещо сърце.
От десетилетия в лунната наука битува тезата, че видимата страна на нашия спътник е по-топла заради висока концентрация на радиоактивни елементи в кората. Учените заложиха на Морето на кризите като на контролна точка – район с по-малко следи от древна вулканична активност, където се очакваше „термичен покой“. Уви, природата отново показа, че не обича да влиза в предварително начертани рамки.
Пробиви през скали и предразсъдъци
Мисията не мина без адреналин. Термичната сонда LISTER трябваше да се пребори с изключително плътна и инатлива лунна почва, за да проникне на близо метър дълбочина. Усилията обаче си заслужаваха – извършените измервания на топлинния поток показаха стойности, почти идентични с тези от Apollo 15 и 17. Ей богу, това е истински шамар за досегашните теории!
Паралелно с това инструментът LMS (магнитотелурична сонда) откри, че генериращите топлина елементи като торий може би са концентрирани много по-близо до повърхността, отколкото сочеха математическите модели. Това означава, че „топлата почва“ не е локален феномен, а вероятно е масово явление по цялата лунна кора, независимо от вулканичното минало на конкретния регион.
Нова глава в лунната еволюция
Ключовият извод от одисеята на Blue Ghost е ясен: познанията ни за вътрешната енергия на Луната са меко казано ограничени. Хипотезата за неравномерното разпределение на топлината се пропуква под натиска на новите доказателства. Оказва се, че дебелината на кората и разположението на радиоактивните ресурси играят много по-сложна роля в термичната еволюция на земния спътник.
Този неочакван обрат е само началото. Учените са категорични, че са ни нужни десетки нови точки на измерване, за да разберем истинската природа на Луната. С напредването на програмата Artemis и изпращането на все по-съвършени роботизирани сонди, ние тепърва ще разгръщаме страниците на този космически детективски роман. Засега обаче Blue Ghost ни напомня едно – Луната е много по-жива и мистериозна, отколкото прашните учебници се опитват да ни убедят.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
17:19 08.04.2026
2 Ахаа
Коментиран от #12
17:20 08.04.2026
3 Последния Марсианец
17:20 08.04.2026
4 Гост
ПС
Шъ замоля някой спец да обясни, как 1969 година на миналия век кацнаха на Луната, а почти 60 години по късно дарадонки...
Коментиран от #6
17:21 08.04.2026
5 Република Северна Македония
17:29 08.04.2026
6 Без да съм спец
До коментар #4 от "Гост":Колумб не е знаел колко е зле с неговите три кораба. И въпреки това е стигнал до Новата земя.
Та, така и през 1969 г.
Сега никой не би се навил да им повтори полета с тогавашните ламарини.
Коментиран от #8, #23, #24
17:31 08.04.2026
7 Мюмю
17:41 08.04.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Без да съм спец":И аз не съм спец, ама що не заснеха веещото се знаме с пеесе петолъчки, та да не спорим в кръчмата❗
Коментиран от #10
17:48 08.04.2026
9 МП4
17:51 08.04.2026
10 Може да са забравили
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":в калъбълъка.
Нали, ако беше постановка, 300 знамена щяха да снимат, та да ти е хубаво.
17:53 08.04.2026
11 Нема как да се вее
А иначе, байряк имаше, ама ти не си го видел.
Коментиран от #13
18:00 08.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Нема как да се вее":Знам, че нема ветер, а и байряка го видях как се вее гордо❗
Знам и това ,че с допотопна за днес техника ходеха и се връщаха
от 400 000км,
а след половин век научни открития ПОЛОВИН година не можаха да си приберат двама души
от .... 400км❗
18:12 08.04.2026
14 Аполо амнайсе
Но сега, след като техниката е толкова много напреднала, щели да снимат Луната, ама и от тъмната страна...
Ха ха ха...
Ма то и язе, дет съм толко боз в космическите технологии, сал кат помоля изкуственият интелект и ша ма истипоса не на Луната, ами и на Марс биля...
Ха ха ха ....
Удри...
Таз мачка ней нашта....
Ха ха ха ....3748
18:13 08.04.2026
15 демократ
Сащ кацат на Луната и от там ще бухат Рашия Гйеропа и Чайна с ракети
Коментиран от #18, #21, #22
18:22 08.04.2026
16 Брифинг
18:34 08.04.2026
17 1111
Била топла почвата - ами много ясно, извънземните лунатици се топлят на дърва и въглища вътре в Луната...
18:37 08.04.2026
18 1111
До коментар #15 от "демократ":Аве, нищо не ти се разбира, много яки вещества си глътнал, не знаеш на кои ора си...
18:44 08.04.2026
19 Нищо
19:16 08.04.2026
20 Изключителна
19:43 08.04.2026
21 Глеб Жиглов
До коментар #15 от "демократ":Абе , ти грамотен ли си ?
21:01 08.04.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Гост
До коментар #6 от "Без да съм спец":Не си спец, определено! Колумб не е бил инженер от НАСА, а и по това време математиката и физиката не са били развити достатъчно!
ПС
Моля за ентелигентен атлантически отговор! Тука ми се смеят някои в кръчмата..., викат че Каубойте Лъжели..
21:12 08.04.2026
24 Пилотът Гошу
До коментар #6 от "Без да съм спец":Той Колумб затуй пропуснал целия континент и се нахендрил в Испаньола (Хаити/Дом. република)....
22:47 08.04.2026