Лунният апарат Firefly Aerospace Blue Ghost успешно кацна на Луната, разкривайки нещо неочаквано

8 Април, 2026 17:15 8 321 24

  • луна-
  • космос-
  • откритие

Blue Ghost на Firefly Aerospace развенча стари митове

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато става въпрос за Луната, изненадите са част от пейзажа, но последната находка на мисията Blue Ghost буквално „нажежи“ страстите в научните среди. Спускаемият апарат на Firefly Aerospace, който миналата година кацна в Mare Crisium (Морето на кризите), изпрати данни, които изправиха косите на геофизиците. Оказа се, че вулканичната равнина, смятана досега за по-хладно и спокойно място спрямо зоните на легендарните мисии Apollo, всъщност крие неочаквано горещо сърце.

От десетилетия в лунната наука битува тезата, че видимата страна на нашия спътник е по-топла заради висока концентрация на радиоактивни елементи в кората. Учените заложиха на Морето на кризите като на контролна точка – район с по-малко следи от древна вулканична активност, където се очакваше „термичен покой“. Уви, природата отново показа, че не обича да влиза в предварително начертани рамки.

Пробиви през скали и предразсъдъци

Мисията не мина без адреналин. Термичната сонда LISTER трябваше да се пребори с изключително плътна и инатлива лунна почва, за да проникне на близо метър дълбочина. Усилията обаче си заслужаваха – извършените измервания на топлинния поток показаха стойности, почти идентични с тези от Apollo 15 и 17. Ей богу, това е истински шамар за досегашните теории!

Паралелно с това инструментът LMS (магнитотелурична сонда) откри, че генериращите топлина елементи като торий може би са концентрирани много по-близо до повърхността, отколкото сочеха математическите модели. Това означава, че „топлата почва“ не е локален феномен, а вероятно е масово явление по цялата лунна кора, независимо от вулканичното минало на конкретния регион.

Нова глава в лунната еволюция

Ключовият извод от одисеята на Blue Ghost е ясен: познанията ни за вътрешната енергия на Луната са меко казано ограничени. Хипотезата за неравномерното разпределение на топлината се пропуква под натиска на новите доказателства. Оказва се, че дебелината на кората и разположението на радиоактивните ресурси играят много по-сложна роля в термичната еволюция на земния спътник.

Този неочакван обрат е само началото. Учените са категорични, че са ни нужни десетки нови точки на измерване, за да разберем истинската природа на Луната. С напредването на програмата Artemis и изпращането на все по-съвършени роботизирани сонди, ние тепърва ще разгръщаме страниците на този космически детективски роман. Засега обаче Blue Ghost ни напомня едно – Луната е много по-жива и мистериозна, отколкото прашните учебници се опитват да ни убедят.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 3 Отговор
    Очаквайте снимка на веещото се знаме с десетки петолъчки❗

    17:19 08.04.2026

  • 2 Ахаа

    20 2 Отговор
    Когато най-накрая успеят да кацнат хора там, ще разберат😅

    Коментиран от #12

    17:20 08.04.2026

  • 3 Последния Марсианец

    24 0 Отговор
    Луно, луно, земьо македонска.

    17:20 08.04.2026

  • 4 Гост

    37 5 Отговор
    Знамето на Северна Македония?
    ПС
    Шъ замоля някой спец да обясни, как 1969 година на миналия век кацнаха на Луната, а почти 60 години по късно дарадонки...

    Коментиран от #6

    17:21 08.04.2026

  • 5 Република Северна Македония

    11 1 Отговор
    вече събира тлъсти такси. Ето затова не им требе ЕУ

    17:29 08.04.2026

  • 6 Без да съм спец

    13 5 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Колумб не е знаел колко е зле с неговите три кораба. И въпреки това е стигнал до Новата земя.
    Та, така и през 1969 г.
    Сега никой не би се навил да им повтори полета с тогавашните ламарини.

    Коментиран от #8, #23, #24

    17:31 08.04.2026

  • 7 Мюмю

    11 0 Отговор
    Да пращат трудоваците да дълбаят и да правят хотели, ний после ще ходим там на топличко после. Консверватория ще има, да не забравят и обсерватория да направят, че да не обсерем цялата Луна.

    17:41 08.04.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 0 Отговор

    До коментар #6 от "Без да съм спец":

    И аз не съм спец, ама що не заснеха веещото се знаме с пеесе петолъчки, та да не спорим в кръчмата❗

    Коментиран от #10

    17:48 08.04.2026

  • 9 МП4

    18 0 Отговор
    Тези са най- големите шарлатани и измамници 😅🤣😅 Вярвате ли ??! 😆🙃😂

    17:51 08.04.2026

  • 10 Може да са забравили

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    в калъбълъка.
    Нали, ако беше постановка, 300 знамена щяха да снимат, та да ти е хубаво.

    17:53 08.04.2026

  • 11 Нема как да се вее

    11 0 Отговор
    щото там нема ветър.
    А иначе, байряк имаше, ама ти не си го видел.

    Коментиран от #13

    18:00 08.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор

    До коментар #11 от "Нема как да се вее":

    Знам, че нема ветер, а и байряка го видях как се вее гордо❗
    Знам и това ,че с допотопна за днес техника ходеха и се връщаха
    от 400 000км,
    а след половин век научни открития ПОЛОВИН година не можаха да си приберат двама души
    от .... 400км❗

    18:12 08.04.2026

  • 14 Аполо амнайсе

    17 0 Отговор
    Преди 57 години кацнаха на Луната и скачаха и се кефеха, знамена вееха.
    Но сега, след като техниката е толкова много напреднала, щели да снимат Луната, ама и от тъмната страна...
    Ха ха ха...
    Ма то и язе, дет съм толко боз в космическите технологии, сал кат помоля изкуственият интелект и ша ма истипоса не на Луната, ами и на Марс биля...

    Ха ха ха ....
    Удри...
    Таз мачка ней нашта....
    Ха ха ха ....3748

    18:13 08.04.2026

  • 15 демократ

    3 10 Отговор
    Хората изстрелват лидер е Сащ Илон Мъск частника изтрелва с пътимповече ракети от Милярд и половинен Китай. Европа я нямва никаква гаражни компании за месец изстрелватбповече ракети отколкото Ариане за цялото си съществуване. Рашия я бяма никъде не еизстрелвала от десетилетия нищо.
    Сащ кацат на Луната и от там ще бухат Рашия Гйеропа и Чайна с ракети

    Коментиран от #18, #21, #22

    18:22 08.04.2026

  • 16 Брифинг

    5 0 Отговор
    Видеото ще бъде с куче и субтитри. Имайте малко търпение.

    18:34 08.04.2026

  • 17 1111

    8 0 Отговор
    "успешно кацна", "миналата година кацна", кога всъщност кацна?
    Била топла почвата - ами много ясно, извънземните лунатици се топлят на дърва и въглища вътре в Луната...

    18:37 08.04.2026

  • 18 1111

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "демократ":

    Аве, нищо не ти се разбира, много яки вещества си глътнал, не знаеш на кои ора си...

    18:44 08.04.2026

  • 19 Нищо

    3 0 Отговор
    конкретно! Барем едни градуси дайте, да знам дали мога да си правя кални бани там бе...

    19:16 08.04.2026

  • 20 Изключителна

    1 0 Отговор
    Новина.....няма да мога да спя....

    19:43 08.04.2026

  • 21 Глеб Жиглов

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "демократ":

    Абе , ти грамотен ли си ?

    21:01 08.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Без да съм спец":

    Не си спец, определено! Колумб не е бил инженер от НАСА, а и по това време математиката и физиката не са били развити достатъчно!
    ПС
    Моля за ентелигентен атлантически отговор! Тука ми се смеят някои в кръчмата..., викат че Каубойте Лъжели..

    21:12 08.04.2026

  • 24 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Без да съм спец":

    Той Колумб затуй пропуснал целия континент и се нахендрил в Испаньола (Хаити/Дом. република)....

    22:47 08.04.2026