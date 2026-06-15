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Тръмп след сделката: Кораби, пуснете двигателите си! Нека петролът потече!

Тръмп след сделката: Кораби, пуснете двигателите си! Нека петролът потече!

15 Юни, 2026 04:09, обновена 15 Юни, 2026 04:28 857 7

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  • реакции

Как замесените страни и светът реагираха на новината за мирното споразумение

Тръмп след сделката: Кораби, пуснете двигателите си! Нека петролът потече! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Обявяването на мирното споразумение предизвика вълна от бързи и поляризирани реакции, като и САЩ, и Иран веднага обявиха дипломатическа победа, докато световните лидери изразиха силно облекчение заради икономическата стабилност, предаде БНТ

В своята социална мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп, цитиран от БНР, написа: „Споразумението с Ислямска република Иран е завършено. Кораби на Света, пуснете двигателите си. Нека петролът потече!“. Той подчерта, че сделката поставя „стена“ пред ядрените амбиции на Иран.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви в интервю за Fox News, че сделката е „страхотно нещо за американския народ“, тъй като директно ще свали високите цени на горивата и ще облекчи инфлационния натиск в дългосрочен план, предаде CNBC.

Заместник-външният министър на Иран Казем Гарибабади потвърди по държавната телевизия незабавното спиране на огъня, но запази по-прагматичен тон, като предупреди, че Техеран има готовност за мерки, ако САЩ нарушат договореното в следващите 60 дни.

Иранската държавна телевизия излезе с официален информационен банер: „Съединените щати бяха принудени да подпишат споразумение за край на войната“. Медиите в страната масово внушават, че Вашингтон е приел иранските ултиматуми.

Ситуацията в страната обаче е напрегната. Докато в Техеран привърженици на върховния лидер излязоха да празнуват, протести обхванаха Иран от страна на хардлайнери и радикални фигури, които твърдят, че преминаването на урана под американски контрол е национално предателство.

Премиерът на посредника в преговорите Пакистан Шехбаз Шариф изрази огромно задоволство от успеха на водената от Исламабад дипломация и обяви, че следващата стъпка са техническите преговори и официалната церемония в Швейцария.

Британският премиер Киър Стармър и европейските лидери приветстваха сделката. Обединеното кралство, Франция, Германия и Италия веднага обявиха готовност да вдигнат своите санкции срещу Иран. Те обаче поставиха твърдо условие, че свободата на корабоплаването в Ормузкия проток трябва незабавно да се възстанови на практика.

Русия запази по-дистанцирана, но активна позиция, тъй като по време на конфликта осъждаше американските удари, но категорично отказа да се ангажира военно в подкрепа на Иран. Руският външен министър Сергей Лавров проведе спешен разговор с иранския си колега Абас Арагчи. Москва официално призова за „стриктно запазване на примирието“ и продължаване на дипломатическите усилия. Руската страна изрази задоволство, че конфликтът не е ескалирал до пълномащабна регионална война, но руските държавни медии коментират споразумението с известна доза предпазливост, изтъквайки вътрешните протести в Иран срещу отстъпките, които Техеран е направил на Доналд Тръмп

Правителствата на Австралия и Нова Зеландия дефинираха споразумението като „жизненоважна стъпка“ за глобалната икономическа сигурност, която ще предотврати по-нататъшна ескалация в Ливан.

Премиерът на Япония Санае Такаичи излезе с официална позиция, че Токио „силно се надява“ на реално гарантиране на сигурността на танкерите, тъй като регионът е критичен за японските енергийни доставки.

Египет призова двете страни да се възползват максимално от „наличната възможност“, за да започне нова фаза на регионална стабилност в Близкия изток.

Финансовият свят реагира мигновено на новината. Цените на петрола на международните борси отбелязаха значителен спад, достигайки най-ниското си ниво от два месеца насам, след като рискът от блокиране на световните енергийни доставки отпадна.

На пазарите се отчете спад от около 4% в рамките на броени часове след официалното потвърждение на сделката. На борсите в Азия и САЩ сорт Брент (Brent) поевтиня с 3,8% до 4% (спад с около 3,50 долара) и се търгува на нива около 83,82 – 84,02 долара за барел. Това са най-ниските му стойности от над три месеца насам. Американски лек суров петрол (WTI): Отбеляза още по-голям спад от 4,1% до 4,6% (спад с близо 4 долара), спускайки се до нива около 80,95 – 81,40 долара за барел.

Министерството на външните работи на България приветства дипломатическия пробив и временното 60-дневно примирие. Българската дипломация подчерта важната роля на споразумението за стабилността на Черноморския регион и Югоизточна Европа. Българските икономически анализатори веднага отбелязаха, че рязкото поевтиняване на петрола сорт Брент с около 4% ще окаже силно позитивно влияние върху българския пазар, като се очаква да спре инфлационния натиск и ръста на цените по бензиностанциите у нас.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бате Коце

    0 7 Отговор
    Най -великият Президент на всички времена .
    Президента Тръмп е най -доброто което се е случвало на света за последните 100 години.

    Коментиран от #3

    04:29 15.06.2026

  • 2 Споко,

    7 0 Отговор
    утре циркът продължава.
    С нова серия.

    04:32 15.06.2026

  • 3 Д-р Гугутков

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бате Коце":

    Абе приберете я тази рижа деменция в някое здравно заведение ,където на пациентите им нахлузват ризи с...дълги ръкави!

    04:36 15.06.2026

  • 4 Всичко е

    6 0 Отговор
    постановка. Още кораби от американския флот отиват към Иран. Много скоро ще започне война.

    04:36 15.06.2026

  • 5 Утре лудият

    6 0 Отговор
    Биби, като удари отново Ливан, пак ще говорим...

    04:37 15.06.2026

  • 6 Няма никакъв сделка

    4 0 Отговор
    рижавият знае, че ще яде дървото и му пари под краката да обяви победа на всяка цена.
    Хвалипръцко няма нищо

    05:06 15.06.2026

  • 7 Дано

    0 0 Отговор
    не е вярно само това,че Иран ще им предаде урана си.Защото не се знае какво ще направят с него.Може и на Биби да го подарят,че да си направи още ядрени бомби.И като казва-кораби пуснете двигатели да каже и на самолетите им тук да запускат мотори и да се омитат!

    05:38 15.06.2026

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