Първият MacBook със сензорен екран пристига тази година

В продължение на повече от десетилетие ръководството на Apple строго пазеше границата между Mac и iPad, но въпреки, че прочутата декларация на Стив Джобс през 2010 година, че вертикалните сензорни повърхности водят до изтощителна умора на ръката, то настоящия шеф на хардуерния отдел Джон Тернус, подчерта, че Mac е напълно оптимизиран за непряко управление с показалец. Известният информатор от веригата за доставки Instant Digital публикува в Weibo необичайно категорично изявление, в което твърди, че предстоящият флагмански лаптоп на Apple с активен сензорен екран вече е „100% потвърден“.

Докато ранните слухове от инженерните среди предварително свързваха този сензорен дисплей със стандартната линия MacBook Pro, нарастващите данни от индустрията сочат, че Apple подготвя изцяло ново хардуерно подразделение - MacBook Ultra. Планиран за потенциално представяне в шоурумите още през третото тримесечие на тази година, този ултра-премиум компютър е проектиран да съчетае производителността на висок клас работна станция с изцяло нова хардуерна естетика.

Изтичането на информация за хардуера идва в изключително стратегически момент, непосредствено след Световната конференция на разработчиците на Apple. Разглеждайки под капака на новосъздадената бета версия за разработчици на macOS 27 Golden Gate, инженерите разкриха ясни софтуерни данни, проектирани специално за директно въвеждане с пръст.

Най-очевидният намек се намира в рамките на Sidecar, което позволява на iPad да действа като вторичен десктоп дисплей. За първи път потребителите, използващи macOS 27, могат да докосват, плъзгат и взаимодействат с елементи на десктоп интерфейса директно на екрана на свързания таблет с пръсти, докато предишните версии ограничаваха навигацията строго до мишка или тракпад. Освен това Apple тихо е внедрила жестове, характерни за мобилните устройства, директно в основните десктоп приложения като Safari, Mail и News, които вече поддържат команди за обновяване чрез плъзгане надолу.

На хардуерно ниво изтекла информация от веригата за доставки на Samsung Display показва, че производствените линии успешно са преминали критичен етап, постигайки огромен добив от 90% на усъвършенстван хибриден OLED панел от 8,6-то поколение, предназначен за 14,3-инчовите и 16,3-инчовите лаптопи на Apple. Тази хибридна архитектура съчетава оксидни тънкослойни транзистори (TFT) с авангарден RGB тандем OLED процес на наслагване. Чрез наслагване на два светлоизлъчващи слоя в тандем, дисплеят може да постигне невероятни нива на яркост и изключителна точност на цветовете, като същевременно консумира значително по-малко енергия от традиционните еднослойни панели, осигурявайки точното ниво на ефективност, от което Apple се нуждае, за да вгради тази технология в ултратънко, леко алуминиево шаси.

Физическото оформление на дисплея ще се откаже от спорния статичен изрез в екрана, като го замени с плавен изрез Dynamic Island. Тази цифрова граница ще има двойна функция в macOS, разширявайки се в контекстуални подменюта и зони за докосване в зависимост от точното място, където потребителят поставя пръстите си върху стъклото. Изчислителната мощност ще се осигурява изцяло от чиповете от следващо поколение M6 Pro и M6 Max на Apple, което бележи огромен архитектурен скок, който изцяло прескача конфигурациите от по-нисък клас за този модел.

Ранните модели за финансови прогнози, проследяващи разходите за материали на Apple, предполагат, че купувачите на луксозни продукти трябва да се подготвят за рязка корекция на цените на дребно. Прогнозира се, че първоначалните конфигурации от входно ниво за MacBook Ultra със сензорен екран ще имат рязко увеличение на цената с 20 процента в сравнение с хардуера на MacBook Pro от настоящото поколение M5.