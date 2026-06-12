Mazda извади хибридна система от ново поколение

Японците от Хирошима за пореден път доказват, че не обичат да вървят по утъпкани пътеки, особено когато става въпрос за инженерна мисъл. Докато по-голямата част от автомобилната индустрия просто копира и преправя вече съществуващи хибридни схеми, Mazda реши да обяви война на един от най-дразнещите проблеми при модерните екологични коли – влудяващото забавяне между натискането на педала на газта и реалното ускорение. Резултатът от това упорство е напълно нова, революционна хибридна система, изградена около следващото поколение двигатели Skyactiv-Z, която ще дебютира под капака на дългоочакваното ново поколение на кросоувъра Mazda CX-5.

Ръководителят на проекта за следващата Mazda CX-5, Коичиро Ямагучи, чистосърдечно признава, че екипът му е подложил на безмилостни тестове десетки хибриди на конкурентни марки. Заключението обаче било категорично: нито един модел на пазара не е успял да задоволи високите критерии на бранда за динамика и удоволствие от шофирането. „Карал съм много хибридни системи от други производители, но никоя от тях не ме удовлетвори. Затова решихме да създадем наш собствен хибрид“, отсича Ямагучи. За японската марка сухите цифри в каталога за разход на гориво не значат нищо, ако се изгуби прословутата философия Jinba Ittai – усещането за пълна синергия между водача и машината. Целта е ясна: мигновена, предвидима и линейна реакция при всяко подаване на газ, без изкуствени паузи и придърпвания.

В сърцето на тази технологична магия застава чисто нов 2,5-литров четирицилиндров бензинов агрегат от фамилията Skyactiv-Z. Той ще работи в перфектна симбиоза с електромотор, чиято основна задача е да запълва „дупките“ в тягата на конвенционалния мотор с вътрешно горене, предимно в ниските обороти. Така Mazda умишлено търси златната среда, съчетавайки бруталната икономичност на съвременния хибрид с живия, чистокръвен характер на класически бензинов автомобил. Първата голяма сцена за тази технология ще бъде следващата генерация на бестселъра Mazda CX-5, чийто световен блясък се очаква в края на 2027 г. Оттам нататък кросоувърът ще повлече крак за цялостната нова екологична офанзива на марката.

Разработването на Skyactiv-Z е и хитър стратегически ход за оцеляване в ерата на затягащите се екологични примки. От централата обясняват, че ако бяха тръгнали по пътя на най-малкото съпротивление – просто да модернизират сегашните си мотори Skyactiv-G и Skyactiv-X, за да покрият задаващите се норми – това е щяло да „убие“ до 30% от тяхната мощност. Вместо подобен болезнен компромис, инженерите са създали изцяло нов мотор, готов от раз да прескочи драконовските изисквания на стандарта Euro 7 на Стария континент и EPA Tier 4 зад Океана. След премиерата си в Mazda CX-5, тази задвижваща концепция ще бъде внедрена в цялата моделна гама, като архитектурата на Skyactiv-Z ще послужи и като база за бъдещите големи редови „шестаци“ на марката, предназначени за по-големите кросоувъри със задно задвижване.