DJI съди конкуренцията за копиране на Osmo Pocket

Битката за надмощие в сектора на преносимите камери със стаблизиратор официално премина в залите на федералните съдилища. Само няколко дни след като Insta360 хвърли представи своя дългоочакван конкурент от класа на джобните стабилизатори – Luna Ultra, гигантът в производството на дронове DJI отговори с незабавна и мащабна правна офанзива. Страхувайки се от масивна загуба на пазарен дял в полза на своя исторически съперник в областта на екшън камерите, DJI заведе срещу Insta360 две отделни дела за нарушение на патенти в САЩ, организирайки мащабна корпоративна офанзива, целяща напълно да блокира новото преносимо устройство, преди то да набере скорост на северноамериканска земя.

Агресивната правна маневра следва силно спорна линия на поведение между двата китайски хардуерни титана. По-рано тази година DJI започна ожесточена правна кампания на собствена територия, съдейки Insta360 в китайски съдилища по обвинения в корпоративен шпионаж и системно привличане на таланти. В първоначалната жалба се твърди, че Insta360 активно е набелязвала и привличала старши инженерни кадри на DJI, след което е използвала откраднати патентовани данни от научноизследователска и развойна дейност, за да регистрира редица фалшиви патенти, свързани с дронове, под марката Insta360. Като пренася борбата във федералните съдилища на САЩ, изпълнителният комитет на DJI явно разчита на по-строга система за защита на интелектуалната собственост, за да спре глобалния възход на конкурента си.

Първият съдебен процес е насочен пряко към физическата опаковка на устройството, като DJI обвинява Insta360 в грубо копиране на защитената визуална идентичност на своята серия Osmo Pocket. Макар че стандартната еволюция в индустрията често води до известна степен на визуална конвергенция, DJI твърди, че серията Luna отива далеч отвъд случайното вдъхновение, като извършва копиране и поставяне на основната структурна архитектура на продукта. Искът цели незабавна и всеобхватна предварителна заповед, която да принуди американските търговци на дребно да изтеглят Luna Ultra от рафтовете си и да спрат завинаги всички вътрешни вносове на устройството.

За да си осигури тази така желана забрана на продажбите, правният съвет на DJI е изготвил изключително подробна разбивка на своите действащи патенти за дизайн, като е изолирал точните естетически белези, които според тях Insta360 е откраднала от чертожните дъски. Искът изрично посочва декоративния дизайн на основната структура на камерата, като се фокусира върху конкретната геометрия на удълженото тяло за ръчно носене и точната конфигурация на шарнирната връзка, свързваща долната част на дръжката с активния стабилизатор. Вторичният дизайн обхваща разположението на модулната горна част на камерата, точните размери на въртящия се дисплей и рамката около него, местоположението на страничния слот за разширение с физически аксесоари и точното разположение на отвора за високоскоростен порт за данни, изрязан в основата на дръжката. Правният екип допълнително е фиксирал точното разположение на долния контролен панел за взаимодействие с потребителя, твърдейки, че физическото разстояние и подреждането на вграденото колелце за превъртане до специалния бутон за запис представляват пряко нарушение на защитения търговски облик на DJI.

Докато делото за дизайна се води за външния облик, второто, далеч по-опасно дело е насочено към цифровите мозъци и механичната нервна система, работещи под металния корпус на Luna Ultra. DJI е представила четири различни, изключително фундаментални патента за полезност, за които твърди, че Insta360 активно използва без лиценз, като по този начин ефективно претендира за собственост върху основните софтуерни и хардуерни цикли, които правят съвременните джобни стабилизатори използваеми за ежедневните видеооператори.

Първият патент за полезност, за който става въпрос, обхваща логиката на физическия интерфейс на контролите на дръжката, като защитава специализирана система за маршрутизиране на контролите, която позволява на оператора да превключва мигновено между режими на плавно проследяване и твърда фиксирана ориентация на проследяването чрез един-единствен многофункционален бутон. Останалите три стълба на патентите за полезност засягат директно самостоятелната оперативна логика на камерата, като защитават високотехнологичните вътрешни системи, които позволяват интелигентно проследяване на обекта и видео на живо изцяло на вградения дисплей на камерата. Техническата същност на тези претенции за проследяване се фокусира върху автоматизирана верига за управление на мотора, в която вътрешният процесор за изображения на устройството анализира постъпващия кадър на целта и преобразува тази телеметрия на видеото в реално време директно в незабавни, предсказуеми актуализации на моторизираната ориентация. Като претендира за изключителни права върху тази самостоятелна верига за проследяване на цели в реалния свят, DJI ефективно се опитва да монополизира законно целия пазар на субкомпактни стабилизатори. Ако съдилищата в САЩ потвърдят тези претенции за полезност, Insta360 няма просто да претърпят незначителни промени във външния си вид, те ще бъдат принудени да пренапишат изцяло софтуера си за стабилизация от нулата, което ще превърне тази търговска битка в истинска борба за оцеляване.