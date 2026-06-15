САЩ и Иран официално постигнаха мирно споразумение ВИДЕО

Съединените щати и Иран официално постигнаха мирно споразумение, което беше обявено от посредника в преговорите – Пакистан, предаде DW.

Потвърждение за сключения мир дойде както от пакистанския премиер Шехбаз Шариф, така и от американския президент Доналд Тръмп. Очаква се официалната церемония по подписването на договора да се състои в Швейцария.

Споразумението включва незабавно и трайно спиране на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан.

Иран се задължава незабавно да отвори Ормузкия проток за безпрепятствено преминаване на всички търговски кораби.

САЩ вдигат блокадата си над иранските пристанища и разрешават свободното корабоплаване.

Вашингтон временно премахва част от ограниченията върху износа на ирански петрол и се ангажира да не налага нови санкции до сключването на финалния договор.

САЩ ще освободят около 25 милиарда долара от замразените ирански активи чрез директни преводи и кредитни линии.

Иран поема ангажимент да не разработва ядрени оръжия и да замрази сегашното състояние на ядрената си програма, като контролът върху обогатения уран ще премине към САЩ.

Макар Техеран първоначално да запазваше по-предпазлива позиция относно финалните детайли и точния график, посредниците потвърдиха, че сделката е факт след интензивни дипломатически преговори.