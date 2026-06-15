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САЩ и Иран официално постигнаха мирно споразумение ВИДЕО

САЩ и Иран официално постигнаха мирно споразумение ВИДЕО

15 Юни, 2026 04:02, обновена 15 Юни, 2026 04:09 1 140 8

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  • споразумение

Потвърждение за сключения мир дойде както от пакистанския премиер Шехбаз Шариф, така и от американския президент Доналд Тръмп

САЩ и Иран официално постигнаха мирно споразумение ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати и Иран официално постигнаха мирно споразумение, което беше обявено от посредника в преговорите – Пакистан, предаде DW.

Потвърждение за сключения мир дойде както от пакистанския премиер Шехбаз Шариф, така и от американския президент Доналд Тръмп. Очаква се официалната церемония по подписването на договора да се състои в Швейцария.

Споразумението включва незабавно и трайно спиране на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан.

Иран се задължава незабавно да отвори Ормузкия проток за безпрепятствено преминаване на всички търговски кораби.

САЩ вдигат блокадата си над иранските пристанища и разрешават свободното корабоплаване.

Вашингтон временно премахва част от ограниченията върху износа на ирански петрол и се ангажира да не налага нови санкции до сключването на финалния договор.

САЩ ще освободят около 25 милиарда долара от замразените ирански активи чрез директни преводи и кредитни линии.

Иран поема ангажимент да не разработва ядрени оръжия и да замрази сегашното състояние на ядрената си програма, като контролът върху обогатения уран ще премине към САЩ.

Макар Техеран първоначално да запазваше по-предпазлива позиция относно финалните детайли и точния график, посредниците потвърдиха, че сделката е факт след интензивни дипломатически преговори.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лъже рижавото

    7 6 Отговор
    и вече никой не му вярва.
    А дори да има нещо, трябва да го чуем от Иран, а не от този прошляк.

    04:29 15.06.2026

  • 2 Чудесно!

    8 7 Отговор
    А Иран знае ли за тая сделка?

    04:31 15.06.2026

  • 3 Иван

    6 1 Отговор
    Гнусния хазарски коварен евреин Бенямин Нетаняху вече е нарушил примирието.

    04:33 15.06.2026

  • 4 Целта е

    2 3 Отговор
    пропагандният ефект.
    Тръмпунгерът иска да си запише червени точки след многото черни които натрупа, но оранжевият костюм по делото епщайн го чака, няма връщане.

    04:42 15.06.2026

  • 5 Хаха

    1 1 Отговор
    Евреите ще съботират всякакво споразумение и САЩ ще бъдат върнати обратно във войната до няколко седмици.

    05:05 15.06.2026

  • 6 1234

    3 2 Отговор
    Чичо Дончо е бизнесмен. Политик- бизнесмен с невероятна ерегия за политика и безнес. С торба с номера, ако не мине един пробва втори трети до печалба макар и минимална..
    Такъв бизнесмен е необходим на България за Министърпредседател..
    На, като досегашните Мунчовци(които ние си ги избирахме)... Само си спомнете "академик" Денков СМЯХ, Кирил Петков - МНОГО голям смях, Бойко Борисов, Сергей Станишев - без нито един ден трудов стаж Тъжно.... и списъка съвсем не е пълен...

    Коментиран от #7

    05:09 15.06.2026

  • 7 1234

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "1234":

    Някой да неси помисли, че съм пропуснал Мунчо..

    05:10 15.06.2026

  • 8 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Изгледайте в ютюб: "Milko Kalaydzhiev Biser King - Hilife kyuchek М. Калайджиев и Бисер Кинг - Хайлайф кючек I 2025"

    иии ще раберете, къде отиват световните пари!

    05:28 15.06.2026