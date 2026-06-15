САЩ и Иран официално постигнаха мирно споразумение ВИДЕО

Съединените щати и Иран официално постигнаха мирно споразумение, което беше обявено от посредника в преговорите – Пакистан, предаде DW.
Потвърждение за сключения мир дойде както от пакистанския премиер Шехбаз Шариф, така и от американския президент Доналд Тръмп. Очаква се официалната церемония по подписването на договора да се състои в Швейцария.
Споразумението включва незабавно и трайно спиране на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан.
Иран се задължава незабавно да отвори Ормузкия проток за безпрепятствено преминаване на всички търговски кораби.
САЩ вдигат блокадата си над иранските пристанища и разрешават свободното корабоплаване.
Вашингтон временно премахва част от ограниченията върху износа на ирански петрол и се ангажира да не налага нови санкции до сключването на финалния договор.
САЩ ще освободят около 25 милиарда долара от замразените ирански активи чрез директни преводи и кредитни линии.
Иран поема ангажимент да не разработва ядрени оръжия и да замрази сегашното състояние на ядрената си програма, като контролът върху обогатения уран ще премине към САЩ.
Макар Техеран първоначално да запазваше по-предпазлива позиция относно финалните детайли и точния график, посредниците потвърдиха, че сделката е факт след интензивни дипломатически преговори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лъже рижавото
А дори да има нещо, трябва да го чуем от Иран, а не от този прошляк.
04:29 15.06.2026
2 Чудесно!
04:31 15.06.2026
3 Иван
04:33 15.06.2026
4 Целта е
Тръмпунгерът иска да си запише червени точки след многото черни които натрупа, но оранжевият костюм по делото епщайн го чака, няма връщане.
04:42 15.06.2026
5 Хаха
05:05 15.06.2026
6 1234
Такъв бизнесмен е необходим на България за Министърпредседател..
На, като досегашните Мунчовци(които ние си ги избирахме)... Само си спомнете "академик" Денков СМЯХ, Кирил Петков - МНОГО голям смях, Бойко Борисов, Сергей Станишев - без нито един ден трудов стаж Тъжно.... и списъка съвсем не е пълен...
Коментиран от #7
05:09 15.06.2026
7 1234
До коментар #6 от "1234":Някой да неси помисли, че съм пропуснал Мунчо..
05:10 15.06.2026
8 БУКВАТА "Ч"
иии ще раберете, къде отиват световните пари!
05:28 15.06.2026