Stellantis пуска автономни бусове в Европа

Борбата за надмощие в областта на автономните превозни средства в Европа стига нови висоти, след като Bolt, пионерът в софтуера за автономно шофиране Pony.ai и световният производствен гигант Stellantis официално дадоха старт на пилотна програма за автономни превозни средства по обществени пътища. Използвайки изключително прогресивната регулаторна среда в Люксембург като лаборатория за тестове в реални условия, триото има за цел да заобиколи известните с фрагментираността си транспортни бюрокрации в Европа, за да изработи цялостен план за мащабируеми градски роботизирани таксита.

Механичното оръжие, избрано за това европейско внедряване, е специализиран, задвижван с батерия ван, доставян директно от търговското подразделение Pro One на Stellantis — конкретно използващ архитектурата на Peugeot e-Traveller. Превозното средство излиза от производствената линия, оборудвано с патентованата от Stellantis, фабрично интегрирана „L4-Ready Platform“, шаси проектирано извън стандартните рамки, както и задълбочени предпазни мрежи за разпределение на мощността, необходими за поддържане на напълно безпилотна работа.

Pony.ai се занимава с изкуствения интелект, монтирайки своя авангарден автономен хардуерен пакет върху интегрираната архитектура на релсите на покрива на вана. Този сензорен модул безпроблемно съчетава масив с висока разделителна способност от твърдотелни LiDAR единици, оптични камери и радарни сензори, за да предостави на бордовата компютърна система „Virtual Driver“ пълно, непрекъснато 360-градусово зрително поле. Софтуерният пакет чете сложната градска телеметрия в реално време, което позволява на превозното средство безопасно да изпълнява навигация на ниво 4 по SAE („без поглед, без ръце“), да анализира променливите европейски пътни знаци, да проследява бързо движещи се пешеходци и да преминава през тесни кръстовища с няколко ленти без нито капка човешка намеса.

Физическите тестови прототипи са облечени в зелено-бяла фирмена ливрея с висока видимост, вановете гордо носят корпоративните емблеми на Bolt и Pony.ai, заедно с фабричната марка на Stellantis, подчертана от високотехнологичния набор от открити лазери и лещи, увенчаващи линията на покрива.

Оперативната пътна карта следва строго изчислена програма за разширяване в рамките на строг 12-месечен цикъл. Първата фаза на тестване в момента набира скорост в спокойния трафик на Бисен, което позволява на инженерите да сравнят базовите данни за локализация и калибрирането на сензорите. След като системата потвърди целостта на софтуера си в предградията, оперативният периметър бавно ще се разширява, като в крайна сметка ще картографира и проникне в свръхгъстото средновековно пространство и натоварените транспортни мрежи на град Люксембург.

Проектът стартира с първоначален обхват от само пет автономни вана. Докато локализираните невронни мрежи натрупват километри и доказват абсолютната си надеждност, операторите постепенно ще увеличават автопарка до максимално разгръщане от 30 автономни вана, работещи едновременно.