Вече втори месец Google не може да се справи с проблем засягащ всички Pixel устройства

Цикълът на актуализациите през април се превърна в маратон на разочарования за общността на Google Pixel. След вълна от сигнали от потребители на модели от Pixel 6 до наскоро пуснатата серия Pixel 10, Google официално потвърди наличието на сериозен проблем с прекомерното изразходване на батерията и прегряването. Макар че месечните актуализации обикновено включват оптимизация на фоновите процеси, която може да доведе до временно изразходване на батерията, този конкретен бъг се оказа траен проблем на системно ниво, който ефективно намали наполовина живота на батерията за хиляди потребители.

Техническият анализ от Issue Tracker на Google предполага, че виновникът е повреда в режима Deep Doze на Android. Въведена в „Pixel Drop“ от март, тази грешка изглежда затваря процесора в безкраен цикъл на запитване, който се задейства приблизително четири пъти в секунда. Тази постоянна фонова активност не позволява на процесора да премине в състояние на почивка с ниска консумация на енергия, дори когато екранът е изключен.

Важно е, че разследващите доклади на Android Authority и 9to5Google сочат, че проблемът продължава да съществува дори в самолетен режим. Това подсказва, че проблемът не е просто стандартна грешка при синхронизацията на мрежата, а по-скоро „буря от хардуерни прекъсвания“, вероятно свързана с базовия модул/GNSS (GPS) на Samsung Exynos. Този конкретен конфликт между хардуера и софтуера държи процесора Tensor в състояние на активност за неопределено време, което води до загряване на устройствата, дори когато стоят в джоба в режим на готовност.

Докладите не се ограничават до по-стария хардуер; дори флагманът Pixel 10 Pro XL и моделът от среден клас Pixel 9a показват идентични симптоми. Потребителите описват опит от типа при който телефони, които преди издържаха 16 до 18 часа, сега се нуждаят от зареждане в средата на следобеда. Генерирането на топлина, свързано с това блокиране на процесора, също доведе до опасения за дългосрочното състояние на батерията, което накара някои потребители да деактивират функцията „80% ограничение на зареждането“, само за да изтръгнат достатъчно време за работа, за да издържат до края на пътуването.

Инженерните екипи на Google активно събират доклади за бъгове, но все още не са пуснали окончателен пач. Макар че априлската актуализация за сигурност беше предназначена да отстрани съществуващите бъгове, тя не съдържаше поправка за тази конкретна грешка в управлението на енергопотреблението.

За потребителите, засегнати от изтощаването на батерията, някои временни решения, предложени от общността, са показали смесен успех:

Преминаването към Настройки > Приложения > Виж всички приложения > Възстановяване на настройките на приложенията е възстановило живота на батерията за малка част от потребителите, макар че това изисква повторно предоставяне на разрешения за всяко приложение на устройството.

Въпреки че грешката продължава да се проявява в самолетен режим, някои потребители са установили, че преминаването към LTE намалява общото термично натоварване на модема, което леко забавя изтощаването на батерията.