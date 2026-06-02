Toyota патентоваше ново поколение дръжки на врати

Японците от Toyota изглежда са напът да сложат край на едно от най-досадните недоразумения в модерното автомобилостроене – така наречените скрити дръжки на вратите. Макар този дизайнерски трик да изглежда изключително технологично и да изчиства силуета на колата, реалността често ни кара да въздишаме тежко пред затворената врата. Сега, инженерният екип от Страната на изгряващото слънце е патентовал коренно различен подход, който обещава хем вълкът да е сит, хем агнето – цяло.

През последните години потъващите в каросерията елементи се превърнаха в истинска мода, продиктувана най-вече от преследването на по-ниско аеродинамично съпротивление при електромобилите. В реалния живот обаче нещата не са толкова розови. Едва ли има шофьор, който да не е изпитвал тиха ярост, опитвайки се да подходи към колата си с пълни ръце, в люта зима с дебели ръкавици или просто при проливен дъжд. Електрическите сервомоторчета често отказват, а замръзването им през януари е класика в жанра. Да не говорим за кошмарните сценарии след пътнотранспортно произшествие, когато блокиралата електроника може буквално да капанира хората в купето.

Проблемът вече е толкова сериозен, че регулаторите започнаха да размахват пръст. В Китай например вече е в ход подготовката на нов закон за 2027 г., който ще задължи абсолютно всеки нов автомобил на пазара да разполага с механична система за отваряне, напълно независима от батерии и кабели.

Вместо обаче да се връща десетилетия назад към ретро решенията, Toyota залага на хитроумен компромис. Според официалните скици от патентното ведомство (заведено под номер 20260139527), профилът на вратата остава идеално гладък и аеродинамичен. Магията се случва при докосване – тогава част от самия механизъм се завърта навътре, освобождавайки дълбока и удобна ниша за пръстите. Така човек получава стабилен, напълно естествен захват, без да се налага да „воюва“ с изскачащи пластмаси.

Всъщност става дума за еволюция на концепция, която марката вече пробва да внедри в своя Highlander EV. Сега обаче ергономията е изведена на съвсем различно ниво, улеснявайки максимално възрастните хора или тези с по-слаб хват.

Разбира се, както при всеки пресен патент, все още е рано да гърмим шампанското. Концерните регистрират хиляди гениални идеи всяка година, голяма част от които прашасват в архивите. Но предвид задаващите се солени регулации и масовото недоволство на купувачите, нищо чудно точно това интелигентно решение много скоро да се превърне в стандарт за бъдещите модели на марката.