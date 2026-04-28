Защо двигателят отказва да запали, когато е горещ?

28 Април, 2026 12:00 767 4

Капризите при „горещ“ старт често споделят едни и същи корени с тези при студения

Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Всяко утро започва по един и същи начин – завъртате ключа или натискате старт бутона и двигателят оживява мигновено. Когато обаче стрелката на температурата достигне работната си зона и спрете за кратко, в някои случаи ситуацията внезапно се променя. Вместо бодрото ръмжене, чувате само мъчителното въртене на стартера или, в най-лошия случай, пълна тишина. Парадоксално е, че капризите при „горещ“ старт често споделят едни и същи корени с тези при студения, но термичното разширение и промененият вискозитет на флуидите добавят щипка техническо главоболие.

Първият заподозрян в този криминален сюжет обикновено е горивната система. През горещите летни месеци некачественото гориво лесно може да образува парни тапи, но по-честият виновник е бързата загуба на налягане в рейката. Ако възвратният клапан на помпата или дюзите не държат, налягането се срива веднага след изгасяне на мотора, вместо да се запази в продължение на часове. Когато добавим към това и „заминали“ датчици – като тези за температурата на антифриза или положението на коляновия вал – електронният блок за управление (ECU) просто се обърква. Той решава, че двигателят все още е студен, и сервира богата смес, която буквално „удавя“ горещия агрегат.

Диагностиката „на ухо“ често е най-добрият съветник. Ако чувате как стартерът се бори с маховика сякаш е в гъст петрол, значи проблемът е в самия него. Маслото при висока температура е по-рядко и трябва да улеснява движението, но ако стартерът е на преклонна възраст, вътрешното термично разширение го кара да засича или да „консумира“ целия ток на акумулатора без резултат. Добрата новина тук е, че тези възли подлежат на качествена реновация – смяната на четки, лагери и втулки често връща агрегата към нов живот на разумна цена.

При дизеловите машини ситуацията е сходна, но финансово по-болезнена

Тежкото гориво става изключително рядко при загряване и ако горивната помпа за високо налягане (ГНП) е износена, тя не успява да създаде нужния напор за старт. Загубата на компресия в цилиндрите или „пикаещи“ дюзи са другите класически сценарии, които превръщат горещото стартиране в лотария. Тук ремонтите не търпят отлагане, защото дизеловата горивна апаратура е капризна и далеч по-скъпа от бензиновите аналози.

Не бива да пренебрегваме и „периферните“ дразнители. Замърсена дроселова клапа или неизправен дебитомер (MAF) могат да прекъснат притока на въздух точно когато е най-необходим. Дори един стар акумулатор, който сутрин е имал сили, може да се „предаде“ под влияние на жегата в двигателния отсек.

Превенцията, както винаги, е най-доброто лекарство. Редовната смяна на филтри, почистването на клемите на батерията и вниманието към всяка светнала лампа по таблото ще ви спестят неудобството да чакате на някой паркинг колата ви „да изстине“, за да благоволи да потегли. В крайна сметка, една изправна машина не трябва да познава разлика между леден старт в планината и горещо палене в градския трафик.


  • 1 Ония с фордо

    0 0 Отговор
    Имам ли съм кола със "старт-стоп" система и никога не съм имал подобни проблеми ! Явно Радо пак е преписа от някъде статия в която срава въпрос за презокеанските таралясници !

    12:17 28.04.2026

  • 2 Бай Джап

    1 1 Отговор
    Това за някакви немски дараци важи, японските си палят от четвъртинка😉

    12:22 28.04.2026

  • 3 Щото

    1 0 Отговор
    На двигателя му е омръзнанало от тъпи списвачи и разбирачи

    12:28 28.04.2026

  • 4 6135

    0 0 Отговор
    Щото му е свършило горивото!

    12:35 28.04.2026