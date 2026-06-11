САЩ нанесоха нова мощна вълна от въздушни удари по множество цели в Иран ВИДЕО

Съединените щати нанесоха нова мощна вълна от въздушни удари по множество цели в Иран в нощта срещу 11 юни 2026 г., застрашавайки сериозно временното примирие, предаде Al Jazeera.

Атаката бе потвърдена официално от U.S. Central Command (CENTCOM) като операция по „самоотбрана“ в отговор на продължаващата иранска агресия. Операцията започна в 17:15 ч. източно американско време на 10 юни (00:15 ч. българско време на 11 юни). Това е втора поредна нощ на тежки американски бомбардировки.

Иранските медии съобщават за силни експлозии и задействане на противовъздушната отбрана в столицата Техеран, както и в стратегически южни региони около Ормузкия проток – градовете Бандар Абас, Сирик, Минаб и остров Кешм.

Ударите са били насочени главно към военна инфраструктура, включително радарни системи, противовъздушна отбрана и командни пунктове за дронове.

Американският президент заяви, че Иран „протака преговорите за мирно споразумение“ и трябва „да плати цената“. Малко след ударите той обяви пред Fox News, че бомбардировките скоро ще спрат и че ирански представители са се свързали с него с молба за прекратяване на огъня.

Официален Иран категорично отрече да е имало какъвто и да е контакт с Тръмп, наричайки твърденията му „лъжа, целяща да избегне пълномащабна война“. Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страната му ще остане твърда срещу американския натиск.

В директен отговор на новата американска атака, Ислямският революционен гвардейски корпус (IRGC) обяви пълно затваряне на стратегическия Ормузки проток за всички търговски кораби и петролни танкери, заплашвайки, че всеки плавателен съд, който се опита да премине, ще бъде атакуван.

Иранските сили обявиха, че вече са поразили два кораба, опитали се да преминат нелегално през пролива. Междувременно, според информация от The Times of Israel, Иран е предприел ответна атака с дронове срещу Пети американски флот в Бахрейн.

Като съюзник в НАТО, България подкрепя стабилността в Близкия изток, но конфликтът засилва риска за българските контингенти в международни мисии в региона. Ескалацията на глобалното напрежение между САЩ и съюзниците на Иран (включително Русия) допълнително дестабилизира сигурността около Черно море.

Външното министерство на България (МВнР) се очаква да повиши нивото на опасност и да призове българските граждани незабавно да напуснат Иран и съседните рискови държави. Българските моряци и карго кораби в района на Персийския залив и Арабско море са изложени на директна опасност от ирански атаки или задържане.