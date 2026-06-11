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Столичната полиция разкри високотехнологична оранжерия за наркотици, бягащ дилър удари две патрулки

Столичната полиция разкри високотехнологична оранжерия за наркотици, бягащ дилър удари две патрулки

11 Юни, 2026 04:55, обновена 11 Юни, 2026 04:01 419 2

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  • наркотици-
  • акции

Старши комисар Николай Пелтеков поема поста директор на СДВР

Столичната полиция разкри високотехнологична оранжерия за наркотици, бягащ дилър удари две патрулки - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

При акция на столичната полиция е разкрита високотехнологична оранжерия за наркотици, в която са открити над 200 стръка от вида на канабиса, съобщи на брифинг новият директор на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) старши комисар Николай Пелтеков.

Има задържан, който е известен на органите на полицията. Наркотикът в лабораторията е бил с цел разпространение на територията на София, добави Пелтеков.

При втора операция на столичната полиция е задържано лице, разпространяващо наркотични вещества от вида на амфетамин и канабис, съобщи още директорът на СДВР.

Трета операция е проведена във връзка с информация за човек, разпространяващ наркотични вещества. “При опит да го задържат с автомобила, същият се удря в два служебни автомобила на СДВР и прави опит да избяга”, каза Пелтеков. По думите му, след кратко преследване, мъжът е задържан, докато се е опитвал да изхвърли наркотични вещества. В автомобила са намерени различни по вид наркотици, добави Пелтеков. Той отбеляза, че няма пострадали, но в резултат на преследването има нанесени материални щети по служебни автомобили на полицията и автомобили на граждани.

По-рано вчера от МВР съобщиха за БТА, че старши комисар Николай Пелтеков поема поста директор на СДВР. Досега Пелтеков заемаше поста заместник-директор на СДВР. Директорският пост бе овакантен, след като титулярът Любомир Николов бе назначен за изпълняващ длъжността главен секретар на МВР поради оставката на Георги Кандев.

Попитан за приоритети му като директор на СДВР Пелтеков обясни, че приоритетите на цялото министерство, са заложени от правителството и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Противодействие на корупцията, противодействие на разпространението на наркотични вещества, особено около училищата, както и противодействие на пътния травматизъм, поясни Пелтеков.

Той отбеляза, че по отношение на пътния травматизъм днес в СДВР е проведена работна среща с всички институции, които имат отношение към темата.


София / България
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