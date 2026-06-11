Министър Стоянов и адм. Ефтимов ще наблюдават демонстрацията на способности от участниците в учението STRIKE BACK

Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще наблюдават демонстрацията на способности от участниците в учението STRIKE BACK 26, което ще се проведе днес на Учебен полигон "Корен", съобщиха от пресцентъра на ведомството, цитирани от БТА.
В учението участват над 1 500 военнослужещи с 420 броя бойна и спомагателна техника от въоръжените сили на България, Румъния, Турция, САЩ и от състава на Многонационалната бойна група на НАТО в България.
„STRIKE BACK 26“ (превеждано у нас и като „Ответен удар 26“) започна на 29 май и трябва да завърши днес.
Основното ядро на учението е българският 42-ри механизиран батальон от състава на Втора Тунджанска механизирана бригада. Основната цел е подобряване на координацията, планирането и провеждането на бойни действия в съюзен формат на НАТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
06:55 11.06.2026
2 Те вечно
06:59 11.06.2026
3 Не е смешно
07:03 11.06.2026
4 Ветеран
07:06 11.06.2026
5 какви способности бе ?
Коментиран от #15
07:07 11.06.2026
6 Хасковски каунь
А то каква била работата.
Коментиран от #8
07:08 11.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
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10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Свободен
По-бързо да се разкарва и зеления чорап, докато още имаме някаква репутация в цивилизования свят!
07:15 11.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Дзак
07:16 11.06.2026
14 Боруна Лом
07:22 11.06.2026
15 Боруна Лом
До коментар #5 от "какви способности бе ?":А КОЛКО САМОХОДНИ ГАУБИЦИ Е ДАЛ?
07:24 11.06.2026
16 На тоя лакей Митьо
07:30 11.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Коста
07:51 11.06.2026
20 Хо хо
07:52 11.06.2026
21 ШЕКЕЛИТЕ ИСКАТ
08:03 11.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 !!!
08:43 11.06.2026