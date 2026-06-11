Министър Стоянов и адм. Ефтимов ще наблюдават демонстрацията на способности от участниците в учението STRIKE BACK

Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще наблюдават демонстрацията на способности от участниците в учението STRIKE BACK 26, което ще се проведе днес на Учебен полигон "Корен", съобщиха от пресцентъра на ведомството, цитирани от БТА.



В учението участват над 1 500 военнослужещи с 420 броя бойна и спомагателна техника от въоръжените сили на България, Румъния, Турция, САЩ и от състава на Многонационалната бойна група на НАТО в България.

„STRIKE BACK 26“ (превеждано у нас и като „Ответен удар 26“) започна на 29 май и трябва да завърши днес.

Основното ядро на учението е българският 42-ри механизиран батальон от състава на Втора Тунджанска механизирана бригада. Основната цел е подобряване на координацията, планирането и провеждането на бойни действия в съюзен формат на НАТО.