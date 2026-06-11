Новини
България »
Министър Стоянов и адм. Ефтимов ще наблюдават демонстрацията на способности от участниците в учението STRIKE BACK

Министър Стоянов и адм. Ефтимов ще наблюдават демонстрацията на способности от участниците в учението STRIKE BACK

11 Юни, 2026 06:48, обновена 11 Юни, 2026 06:53 843 23

  • strike back 26-
  • учение-
  • военни-
  • полигон-
  • министър димитър стоянов

То ще се проведе днес на Учебен полигон "Корен"

Министър Стоянов и адм. Ефтимов ще наблюдават демонстрацията на способности от участниците в учението STRIKE BACK - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще наблюдават демонстрацията на способности от участниците в учението STRIKE BACK 26, което ще се проведе днес на Учебен полигон "Корен", съобщиха от пресцентъра на ведомството, цитирани от БТА.

В учението участват над 1 500 военнослужещи с 420 броя бойна и спомагателна техника от въоръжените сили на България, Румъния, Турция, САЩ и от състава на Многонационалната бойна група на НАТО в България.

„STRIKE BACK 26“ (превеждано у нас и като „Ответен удар 26“) започна на 29 май и трябва да завърши днес.

Основното ядро на учението е българският 42-ри механизиран батальон от състава на Втора Тунджанска механизирана бригада. Основната цел е подобряване на координацията, планирането и провеждането на бойни действия в съюзен формат на НАТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    11 4 Отговор
    Мирчев ще наблюдава участниците на праида

    06:55 11.06.2026

  • 2 Те вечно

    15 1 Отговор
    нещо наблюдават и освен лъжи , обещания и харчове - нищо продуктивно !

    06:59 11.06.2026

  • 3 Не е смешно

    3 1 Отговор
    Ученията "СРАПАК26" и "увреденурко26"

    07:03 11.06.2026

  • 4 Ветеран

    6 1 Отговор
    Това ако е армия

    07:06 11.06.2026

  • 5 какви способности бе ?

    5 4 Отговор
    гола вода сме. ако е дал на фашистите 20 броя т72 банкянският циганин трябва да виси на най високата лампа на паветата

    Коментиран от #15

    07:07 11.06.2026

  • 6 Хасковски каунь

    7 2 Отговор
    Преди дни пътувайки за Свиленград мина колона БТР-и, и се изненадахме че имаше черен аскер, ама не от нашите гета.
    А то каква била работата.

    Коментиран от #8

    07:08 11.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Свободен

    5 1 Отговор
    Видимо по физиономията му, това е просто един жалък страхливец - предател на България!
    По-бързо да се разкарва и зеления чорап, докато още имаме някаква репутация в цивилизования свят!

    07:15 11.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дзак

    3 0 Отговор
    Империята на Злото отвръща на удара!

    07:16 11.06.2026

  • 14 Боруна Лом

    2 2 Отговор
    ДАНО ИМА КРИВА РАКЕТА!

    07:22 11.06.2026

  • 15 Боруна Лом

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "какви способности бе ?":

    А КОЛКО САМОХОДНИ ГАУБИЦИ Е ДАЛ?

    07:24 11.06.2026

  • 16 На тоя лакей Митьо

    1 1 Отговор
    как му беше никнейма?

    07:30 11.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Коста

    0 0 Отговор
    Време е България да се намеси и да помогне на нещастниците американски

    07:51 11.06.2026

  • 20 Хо хо

    3 1 Отговор
    Митьо - винтоверта на аероплан и мъжка секретарка бъкел не разбира от управление в армията. Тия хора още живеят в архаичните времена на Варшавския договор. Получаваме още от същото на сл. правителства на Радев и неговите проксита. Преоблякъл се Илия, погледнал се и пак в тия. Р. Радев достигна нивото си на некомпетентност още 2016 когато беше инсталиран от Агент Гоце и ген.Решетников.

    07:52 11.06.2026

  • 21 ШЕКЕЛИТЕ ИСКАТ

    1 1 Отговор
    Да вкарат всички славяни в братоубийствена война.

    08:03 11.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 !!!

    0 1 Отговор
    И да триете, и да не триете, физиономията на синмката е опвече от отвратителна?! Само като я погледне човек и бяга да повръща!

    08:43 11.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове