Стигат ли оръжия от Украйна до черния пазар в Европа

Когато испанската полиция се опитва да хване наркодилър близо до Марбея, те откриват огън по тях - с арсенал от автоматични оръжия, които по-късно са конфискувани. Това не е изолиран случай - испанските разследващи полицаи казват пред германската обществена медия АРД, че почти всяка седмица конфискуват модерни оръжия и муниции по време на операции срещу наркопласьори. "Това са бойни оръжия, ние сме обикновени полицаи, които имат само пистолети, не можем да се защитаваме срещу такива оръжия”, казва полицай Оскар Санчес.
Става дума за стандартни за НАТО муниции. Експертът по оръжията на испанската полиция смята, че тези оръжия идват от Източна Европа - от войната в Украйна. Друг следовател споделя тази оценка - Агустин Давид Домингес от испанската гвардия е убеден, че ако не оръжията, то поне мунициите са оттам. Тези оценки не могат към момента да бъдат проверени от независими източници.
Стигат ли оръжия от Украйна до черния пазар?
Тези наблюдения обаче повдигат един сериозен въпрос - стигат ли оръжия и муниции от фронта в Украйна до черния пазар в Европа? Конфискации на бойни оръжия се извършват не само в Испания, но и другаде в Европа.
Германската обществена медия АРД е помолила бивш представител на специалните части да разгледа кадри с конфискувано оръжие в Европа. неговото заключение, е че някои от тези оръжия категорично са предназначени за военна употреба. А най-лесният начин подобни оръжия да се озоват в криминалния контингент в Европа е от Украйна - например да бъдат откраднати от убити войници, казва той в популярното публицистично предаване на АРД "Репорт Майнц".
Така например автоматите АК-47 са особено разпространени в държавите от бившия Източен блок, а в началото на войната, Украйна получи големи количества от тях. Много от тези бойни оръжия не са регистрирани надлежно и е възможно след това да са били продадени на черно, предполага експертът.
На този проблем обръщат внимание и политическите лидери в Европейския съюз (ЕС), пише АРД. В конфиденциална комуникация между Брюксел и Берлин, видяна от журналистите на германската обществена медия, за проблема се знае още от пролетта на 2022 г. В доклади на Европол само няколко месеца след началото на войната вече се говори, че "незаконната търговия вече е започнала и може да се увеличи”. През юли 2022 г. заместник-началникът на Фронтекс информира комисията по вътрешни работи в Бундестага, че има подозрения, че престъпници пласират незаконно оръжия от фронта в държавите от ЕС.
Липсват механизми за контрол
Според експерта по тероризъм Ханс-Якоб Шиндлер оръжията, които съюзниците на Украйна изпращат на Киев, също се озовават на черния пазар. Държавите от ЕС прикриват този проблем, твърди Шиндлер: "Никое правителство, което доставя оръжия в конфликтен регион, най-вече германското, не иска да си признае, че оръжията му се използват за нещо различно от предназначението им”, казва експертът. По думите му голямото количество оръжия във военни конфликти неизбежно привлича престъпници, както е било и преди - в Ливан и Афганистан например. Проблемът обаче е, че няма ефективни механизми за контрол.
Шиндлер смята, че трябва да има централизирана система с всички серийни номера на оръжията, които се изпращат в Украйна. Липсата на такава прави невъзможно да се проследява локацията на оръжията.
Следователите в Испания също се оплакват, че въпреки наличието на сериен номер на оръжията, те не могат да бъдат проследени. Този проблем е регистриран на дипломатическо ниво, пише АРД, като се позовава на конфиденциална кореспонденция на германското външно министерство, в която е отбелязано, че систематичната проверка на местоположението на оръжията е невъзможна. Агенцията за информационни технологии на Европейския съюз също отбелязва, че продаването на оръжия на черния пазар в Европа е сериозен проблем - от около 35 млн. незаконни оръжия на континента, само 620 000 са регистрирани в информационната система на Шенген.
В отговор на запитване от АРД германското Министерство на вътрешните работи и Службата на криминална полиция в Германия потвърждават проблема. Експертът по сигурността от партията на Зелените в германския Бундестаг Константин фон Нотц призовава правителството да работи за споделени европейски бази данни за оръжията. Нидерландия например вече разполага с такива - тяхната система Black Box се използва от следователите, за да се сравняват серийни номера на оръжия.
Според експерти обаче създаването на общоевропейска подобна система ще е много трудно. "В момента не сме в позиция да разработим такава база данни”, казва пред АРД полицай Рихард Мартенс.
Автори: Флориан Барт | Ахмет Сенюрт | АРД
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ИЗИ, ИЗИ
06:58 11.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Последния Софиянец
07:08 11.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Исторически парк
07:09 11.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Зеленото:
07:11 11.06.2026
10 Механик
Трета година при нас в сервиза идват едни момчета с няколко коли с литовска и естонска регистрация. Говорят руски и твърдят че са укри, но аз с и мисля че са молдовци понеже някои от тях са тъмнички. Та тия пичове предлагат ръчно огнестрелно оръжие и то на добри цени. Лично аз не изпитвам нужда, защото си имам законно оръжие и не ми трябват ядове с полицията, но вероятно има и хора които купуват. Така че ОРЪЖИЕТО СТИГА. Стига и артисва.
07:13 11.06.2026
11 Точно това е целта
До коментар #1 от "тези задават отговор направо":Обединена Европа е заплаха за САЩ.
Коментиран от #15
07:15 11.06.2026
12 Топ
До коментар #3 от "гост":Е и.
07:16 11.06.2026
13 Механик
Абе, а ти ще идеш ли да правиш обир със законното си оръжие, чиято балистика се в оди на теб? М?
п.п.
Яко си изтрещял, мале. Болестта ти прогресира.
07:16 11.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Механик
До коментар #11 от "Точно това е целта":Е то кое не е заплаха за САЩ? Аз от моя живот до сега съм видял, че за САЩ всичко е заплаха. Като се почне от Корея и Виетнам, та се стигне до Иран.
07:20 11.06.2026
16 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #20, #66
07:23 11.06.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #14 от "Йордан":еми то и трябва да си ,,вътрешен човек,, явно ///трупат им се бонуси ли , незнам-аз пиша от скука , безплатно//пък и двамата изтривачи са на различни полюси ,политически
07:25 11.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ще продават
07:26 11.06.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "ГОЛЕМ СМЕХ":За НЕходилите в казарма-
защото е най-надежден❗
Коментиран от #24
07:29 11.06.2026
21 свидетел
07:30 11.06.2026
22 Айляк
Просяци
07:31 11.06.2026
23 Стигат
Коментиран от #25
07:33 11.06.2026
24 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Терористи с калашници по целия свят.
Русия направо им ги подарява за терористична дейност.
Коментиран от #27, #30
07:42 11.06.2026
25 Я пъ тоа
До коментар #23 от "Стигат":Хизбула и Хамас само руски калашници размахват.
Били най евтини.
07:49 11.06.2026
26 Урсулите
на ФашистаЗеленски, се превръщат в Златни тоалетни и се
Вливат в лични сметки, а ЕС се Разпада и Загива икономически.
Коментиран от #28, #57
07:51 11.06.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #24 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Е те толкова оръжие и техника,
колкото САШтинците бягащи като
би-ти ПЕ€РаZи от Афганистан,
рашките трудно могат да подарят 😀❗
Ама ти откъде да знаеш,
ОТпосолствоТО не ти дават да четеш такива статии❗
Коментиран от #29
07:54 11.06.2026
28 Я пъ тоа
До коментар #26 от "Урсулите":Кой дава пари в брой или по сметка бе
Само оръжия в натура.
Иначе спрямо Путин, Зеленски е бедняк.
Коментиран от #31
07:54 11.06.2026
29 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #27 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":То и СССР остави бая оръжия на талибаните в Афганистан при бягството си.
Калашниците заляха пещерняците терористи за нула време.
Коментиран от #33, #35
07:56 11.06.2026
30 Летописец
До коментар #24 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Подаряват ги марионетките на алианса : Още непосредствено след Майданския преврат бе стоварено оръжие на купчини по улиците на Киев . Когато хунтата на Порошенко прикани Десен сектор и Азов да предадат оръжие . Те отказаха , и продължиха да стрелят по цивилни рускоезични . За да ги озапти малко , Зеленски даде на азовци и Десен сектор висши военни постове . Видя се , че няма контрол на оръжието в у крайна .
07:58 11.06.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #28 от "Я пъ тоа":Е да, те СеРеУ така правят -
"Иран- контри" иначе казано
Оръжия срещу заложници❗
07:59 11.06.2026
32 ВВП
07:59 11.06.2026
33 Факти
До коментар #29 от "ГОЛЕМ СМЕХ":След изтеглянето на американските войски от Афганистан през август 2021 г., в страната остана военно оборудване на стойност над 7 милиарда долара, което премина под контрола на талибаните. Тази техника първоначално беше доставена от САЩ за нуждите на бившата Афганистанска национална армия. Въпреки че в публичното пространство се тиражираха суми от порядъка на 85 милиарда долара, официалните доклади на Пентагона потвърждават реалната стойност на изоставения арсенал на около 7,12 милиарда долара
Коментиран от #36, #38
08:00 11.06.2026
34 ВВП
08:02 11.06.2026
35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Абе смИшник, СССР се изтегли от Афганистан ОРГАНИЗИРАНО, даже командването напусна последно ❗
А не като джЯНКИТЕ, дето САМИ гориха САШтинските флагове и висяха като гроздове по колесниците на самолетите❗
Ама ти откъде да знаеш,
ПОсолствоТО няма да ти каже истината я❗
Коментиран от #39, #59
08:02 11.06.2026
36 Я пъ тоа
До коментар #33 от "Факти":При 1 ТРИЛОН военен бюджет на САЩ,
Това е 1% от оръжията. Нищо работа.
За колко милиарда долара оръжия остави СССР в Афганистан, никой не казва.
Коментиран от #41
08:04 11.06.2026
37 ВВП
08:04 11.06.2026
38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #33 от "Факти":Ама ти верно ли очакваш ШЕСТАЦИТЕ от ПЕТОЪГЪЛНИКА да потвърдят сумата от
ОСЕМДЕСЕТ милиарда❗❓
Коментиран от #40
08:04 11.06.2026
39 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #35 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Изтеглянето на СССР бе организирано само по ТЕЛЕВИЗИЯТА.
Иначе бягаха като мишки от талибаните.
Коментиран от #46
08:05 11.06.2026
40 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #38 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Тва си е работа на ПЕНТАГОНА.
А ти очакваш ли Руснаците да кажат за колко милиарда са оставили оръжия в Афганистан.
Коментиран от #44
08:07 11.06.2026
41 Нищо
До коментар #36 от "Я пъ тоа":Не остави СССР в Афганистан! Изтегли се организирано като на парад, без никой да виси по колесниците!!!
Коментиран от #48
08:07 11.06.2026
42 ВВП
08:08 11.06.2026
43 Хм…
Коментиран от #52
08:09 11.06.2026
44 Я пъ тоа
До коментар #40 от "ГОЛЕМ СМЕХ":При изтеглянето си от Афганистан през 1989 г., СССР остави огромно количество бойна техника, тежко и стрелково оръжие, голяма част от което беше прехвърлено на просъветското афганистанско правителство (ДРА) или изоставено поради невъзможност за евакуация. Тези арсенали около 100 милиарда долара, по-късно попаднаха в ръцете на муджахидините, а днес части от тях все още се използват от талибаните.
Коментиран от #49, #51
08:10 11.06.2026
45 Бай онзи
08:11 11.06.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #39 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Това от Дядо си ли го научи🤔❓
08:11 11.06.2026
47 СЛОНА
И ТОВА Е ПУБЛИЧНА ТАЙНА !!!
ЗАВИСИ ЗА КАКВИ МЕРОПРИЯТИЯ СЕ ИЗПОЛЗВА....
Коментиран от #50
08:11 11.06.2026
48 Остави, остави
До коментар #41 от "Нищо":Остави камари оръжия, остави милион и половина убити афганистанци, остави и някакви уж комунисти на власт, дето муджахидините набързо им взеха главите, а на тях пък талибаните. Съветски оръжия в Афганистан има и до днес.
08:13 11.06.2026
49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #44 от "Я пъ тоа":Това, 100 милиарда, заради
онези 85 милиарда ли го написа🤔❓
😀😀😀😀😀
08:14 11.06.2026
50 СЛОНА
До коментар #47 от "СЛОНА":ТАКА БЯХА ПРЕДИ 20 ГОДИНИ ,А СЕГА ВЕЧЕ ДОПУСКАМ ,ЧЕ И ЛАЗЪР С РАДАР ЗА ДРОНОВЕ ИМАТ!!!
08:17 11.06.2026
51 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #44 от "Я пъ тоа":Оръжия оставени от избягалите съветски войски
от Афганистан за близо 100 милиарда долара.
Танкове: Основно съветски танкове Т-55 и Т-62. Много от тях се превърнаха в известни „гробници за танкове“, но част останаха в движение.
Бронетранспортьори и БМП: Машини от серията БТР-60, БТР-70, БТР-80 и бойни машини на пехотата БМП-1 и БМП-2.
Артилерия и ракетни системи: Ракетни системи за залпов огън БМ-21 „Град“, минохвъргачки (82-мм и 120-мм), както и гаубици Д-30.
АвиацияХеликоптери: Легендарните транспортни Ми-8 и Ми-17, както и щурмовите Ми-24 „Крокодил“.
Любопитен факт е, че след 2001 г. САЩ и НАТО също закупуваха руски вертолети Ми-17 за афганистанската армия, тъй като местните пилоти бяха обучени да летят именно на тях.
Самолети: Изтребители и щурмоваци като МиГ-21 и Су-22, по-голямата част от които бързо станаха нефункционални поради липса на поддръжка.
Огромни количества леко стрелково и преносимо оръжие
Коментиран от #53, #54, #55
08:18 11.06.2026
52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #43 от "Хм…":Истината е, че НЕ СА жертва на руската агресия❗
Жертва са на САШтинската алчност и заблуда❗
Нямаха проблем докато си стояха кротко ❗
08:18 11.06.2026
53 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #51 от "ГОЛЕМ СМЕХ":😀😀😀😀😀
Ама ти верно си ГЛЯМ СМиШНИК
😀😀😀😀😀
Хем в Афганистан след 40 години
още ползвали руското оръжие,
хем то скоро след като го оставили
станало негодно
😀😀😀😀😀
Да се чуди човек откъде ви копат такива НЕумни 🤔🤔🤔🤔🤔
08:22 11.06.2026
54 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #51 от "ГОЛЕМ СМЕХ":СССР оставя на правителствената армия в Афганистан стотици танкове (основно модели T-54, T-55 и T-62) при изтеглянето си през 1989 г.
Точният брой не е строго фиксиран, тъй като техниката е прехвърляна поетапно за поддържане на местните сили, но според исторически данни се оценява на около 200 до 300+ танка.
Основни модели: Преобладават средните танкове T-55 и основните бойни танкове T-62 (включително модификации T-62M).Състояние към 2026 г.: Голяма част от тази техника е унищожена, изоставена (формирайки т.нар. "гробища за танкове") или разграбена за скрап през десетилетията на граждански войни. Въпреки това, малки бройки продължават да бъдат поддържани в движение чрез канибализиране на части.
Коментиран от #67
08:23 11.06.2026
55 абе льо льо
До коментар #51 от "ГОЛЕМ СМЕХ":А какво оставиха каубоите, като си тръгнаха от Афганистан? "Половин милион американски оръжия, придобити от талибаните в Афганистан, са били изгубени, продадени или контрабандно прехвърлени на въоръжени групи, съобщи Би Би Си, позовавайки се на източници от страната". Пишеш за руските Калашници..."САЩ изоставиха десетки хиляди автомата АК-47 в Афганистан"! А, то не може само Баширов и Петров да са ти виновни и Путин да е в гардероба ти!
08:25 11.06.2026
56 ГОЛЕМ СМЕХ
По време на съветската окупация (1979–1989 г.) и последвалата гражданска война, СССР оставя в Афганистан огромен арсенал. До края на 80-те години съветската армия снабдява про-съветското правителство на Демократична република Афганистан с над 240 самолета и стотици хеликоптери.
Основни модели летателни апарати, оставени от СССР:Щурмовици и бомбардировачи: Су-17, Су-22 и Су-25 (използвани за близка въздушна поддръжка).
Изтребители: МиГ-17 и МиГ-21.Транспортни самолети: Ан-24, Ан-26 и малък брой Ил-76.Хеликоптери: Легендарните щурмови Ми-24 ("Летящ танк") и многоцелеви Ми-8 / Ми-17.
08:30 11.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 ВИКТОР БУТ
КРАЖБИТЕ от МАГУЧАЯ
къде отиват ?
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
08:34 11.06.2026
59 ТОЛКОВА ОРГАНИЗИРАНО СЕ
До коментар #35 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ИЗТЕГЛИХА РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ
ОТ АФГАНИСТАН
ЧЕ НАПРАВО
РУЗЗИЯ ФАЛИРА СЛЕД ТОВА .
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
08:36 11.06.2026
60 А КОЛКО
ОСТАНА ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА
ЗАШО МЪЛЧИТЕ
БРЕ
УШАНКИ ВЪШЛИВИ?
РА РА РА
Коментиран от #65
08:38 11.06.2026
61 ГОЛЕМ СМЕХ
Основните модели съветски бронетранспортьори включват:
BTR-60 (версия BTR-60PB):
Първият масово използван 8x8 бронетранспортьор от тази серия, въоръжен с 14.5-милиметрова картечница в малка куполна установка.BTR-70:
Осмоколесна машина с подобрена фронтална броня и странични врати, позволяващи по-безопасно слизане на екипажа. Страда от сериозни проблеми с леснозапалимите си бензинови двигатели и уязвимост при попадения.
BTR-80: Въведен в армията през 80-те години, той е оборудван с по-надежден дизелов двигател, което решава част от проблемите на предшествениците му.
BTR-D: Верижен бронетранспортьор, използван широко от съветските въздушно-десантни войски (ВДВ) заради високата си мобилност в планинския терен
Коментиран от #64
08:39 11.06.2026
62 Е, къс да не моат
08:43 11.06.2026
63 ГОЛЕМ СМЕХ
След изтеглянето си през 1989 г., СССР оставя в Афганистан огромни арсенали.
Тези запаси включват легендарни автомати АК-47 и АКМ, картечници ДШК, РПД и ПКМ, реактивни гранатомети РПГ-7, противотанкови оръдия СПГ-9 и снайпери Драгунов (СВД).
Тези оръжия са широко използвани през годините и съставляват голяма част от арсенала на страната.
Щурмови пушки: Автоматите серия Калашников са най-масовото оръжие, включително базовия 7.62-мм модел, както и по-късните 5.45-мм АК-74.
Леки и тежки картечници: От пехотните РПК до тежките 12.7-мм ДШК и НСВ, използвани за монтиране на пикапи или като стационарни зенитни оръдия.
Противотанкови средства: Безоткатните оръдия СПГ-9 и леките противотанкови гранатомети РПГ-7.Снайперски пушки: СВД (Снайперска пушка Драгунов) за поразяване на жива сила на далечни разстояния.Тази техника за е била фундаментът на въоръжените сили в региона.
08:47 11.06.2026
64 Я пъ тоа
До коментар #61 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Янките избягаха от Афганистан преоблечени като жени с фереджета и висяха по колесниците на самолетите,най важното ,оставиха оръжеен арсенал за $ 80 млрд .
08:49 11.06.2026
65 Чиниш ми се
До коментар #60 от "А КОЛКО":ПП педикюр минед.Чиа ,истински лама петроханец !
08:50 11.06.2026
66 Освен, че е най-надежден е и
До коментар #16 от "ГОЛЕМ СМЕХ":безотказен и с огромна поразяваща сила, което при тероризъм е най-важно. При Калаша с подходящия боеприпас, пронизваш релса без проблем, какво останало до бронирани автомобили. Те и за това при брониран на автомобил се ползва термина предпазва дори и от Калашник. Повече не ти се полага да те ограмотяване суббезмозъчни суб биологична единицо.
08:51 11.06.2026
67 Гресиран козяк
До коментар #54 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Но въпреки всичко ,надда. Рени мачовци ,оставят редовно телесни течности в га,zyндера тии ☝️😬!
08:53 11.06.2026