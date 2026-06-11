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Стигат ли оръжия от Украйна до черния пазар в Европа
  Тема: Украйна

Стигат ли оръжия от Украйна до черния пазар в Европа

11 Юни, 2026 06:50 1 830 67

  • украйна-
  • оръжия-
  • русия-
  • европа-
  • контрабанда

При полицейски акции в Европа все по-често бива откривано и бойно оръжие. Както показва разследване на популярно публицистично предаване в Германия, много от тези оръжия вероятно произхождат от Украйна.

Стигат ли оръжия от Украйна до черния пазар в Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Когато испанската полиция се опитва да хване наркодилър близо до Марбея, те откриват огън по тях - с арсенал от автоматични оръжия, които по-късно са конфискувани. Това не е изолиран случай - испанските разследващи полицаи казват пред германската обществена медия АРД, че почти всяка седмица конфискуват модерни оръжия и муниции по време на операции срещу наркопласьори. "Това са бойни оръжия, ние сме обикновени полицаи, които имат само пистолети, не можем да се защитаваме срещу такива оръжия”, казва полицай Оскар Санчес.

Става дума за стандартни за НАТО муниции. Експертът по оръжията на испанската полиция смята, че тези оръжия идват от Източна Европа - от войната в Украйна. Друг следовател споделя тази оценка - Агустин Давид Домингес от испанската гвардия е убеден, че ако не оръжията, то поне мунициите са оттам. Тези оценки не могат към момента да бъдат проверени от независими източници.

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Стигат ли оръжия от Украйна до черния пазар?

Тези наблюдения обаче повдигат един сериозен въпрос - стигат ли оръжия и муниции от фронта в Украйна до черния пазар в Европа? Конфискации на бойни оръжия се извършват не само в Испания, но и другаде в Европа.

Германската обществена медия АРД е помолила бивш представител на специалните части да разгледа кадри с конфискувано оръжие в Европа. неговото заключение, е че някои от тези оръжия категорично са предназначени за военна употреба. А най-лесният начин подобни оръжия да се озоват в криминалния контингент в Европа е от Украйна - например да бъдат откраднати от убити войници, казва той в популярното публицистично предаване на АРД "Репорт Майнц".

Така например автоматите АК-47 са особено разпространени в държавите от бившия Източен блок, а в началото на войната, Украйна получи големи количества от тях. Много от тези бойни оръжия не са регистрирани надлежно и е възможно след това да са били продадени на черно, предполага експертът.

На този проблем обръщат внимание и политическите лидери в Европейския съюз (ЕС), пише АРД. В конфиденциална комуникация между Брюксел и Берлин, видяна от журналистите на германската обществена медия, за проблема се знае още от пролетта на 2022 г. В доклади на Европол само няколко месеца след началото на войната вече се говори, че "незаконната търговия вече е започнала и може да се увеличи”. През юли 2022 г. заместник-началникът на Фронтекс информира комисията по вътрешни работи в Бундестага, че има подозрения, че престъпници пласират незаконно оръжия от фронта в държавите от ЕС.

Липсват механизми за контрол

Според експерта по тероризъм Ханс-Якоб Шиндлер оръжията, които съюзниците на Украйна изпращат на Киев, също се озовават на черния пазар. Държавите от ЕС прикриват този проблем, твърди Шиндлер: "Никое правителство, което доставя оръжия в конфликтен регион, най-вече германското, не иска да си признае, че оръжията му се използват за нещо различно от предназначението им”, казва експертът. По думите му голямото количество оръжия във военни конфликти неизбежно привлича престъпници, както е било и преди - в Ливан и Афганистан например. Проблемът обаче е, че няма ефективни механизми за контрол.

Шиндлер смята, че трябва да има централизирана система с всички серийни номера на оръжията, които се изпращат в Украйна. Липсата на такава прави невъзможно да се проследява локацията на оръжията.

Следователите в Испания също се оплакват, че въпреки наличието на сериен номер на оръжията, те не могат да бъдат проследени. Този проблем е регистриран на дипломатическо ниво, пише АРД, като се позовава на конфиденциална кореспонденция на германското външно министерство, в която е отбелязано, че систематичната проверка на местоположението на оръжията е невъзможна. Агенцията за информационни технологии на Европейския съюз също отбелязва, че продаването на оръжия на черния пазар в Европа е сериозен проблем - от около 35 млн. незаконни оръжия на континента, само 620 000 са регистрирани в информационната система на Шенген.

В отговор на запитване от АРД германското Министерство на вътрешните работи и Службата на криминална полиция в Германия потвърждават проблема. Експертът по сигурността от партията на Зелените в германския Бундестаг Константин фон Нотц призовава правителството да работи за споделени европейски бази данни за оръжията. Нидерландия например вече разполага с такива - тяхната система Black Box се използва от следователите, за да се сравняват серийни номера на оръжия.

Според експерти обаче създаването на общоевропейска подобна система ще е много трудно. "В момента не сме в позиция да разработим такава база данни”, казва пред АРД полицай Рихард Мартенс.

Автори: Флориан Барт | Ахмет Сенюрт | АРД


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ИЗИ, ИЗИ

    55 3 Отговор
    УТРЕ СЪЩИТЕ ЕВРООТПАДЪЦИ КОИТО ВЪОРЪЖАВАТ БАНДЕРОАЗОВСКАТА МА ФИЯ ЩЕ СИ ЗАДАВАТ ВЪПРОСА ,......АМА НИЕ ЛИ ВЪОРЪЖИХМЕ ТАКА ДОБРЕ ЕВРОМАФИЯТА

    06:58 11.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    25 2 Отговор
    Корабите на кмета на Варна пренасят оръжие от Одеса до Близкия изток.

    07:08 11.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Исторически парк

    33 2 Отговор
    През украйна се снабдяват джихадистите в европа!

    07:09 11.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Зеленото:

    33 2 Отговор
    Продавам, каквото ми падне. Всичко правя за пари, бандеровчетата ми- също!

    07:11 11.06.2026

  • 10 Механик

    27 0 Отговор
    Аааа, стигат.. Стигат, че и хартисват.
    Трета година при нас в сервиза идват едни момчета с няколко коли с литовска и естонска регистрация. Говорят руски и твърдят че са укри, но аз с и мисля че са молдовци понеже някои от тях са тъмнички. Та тия пичове предлагат ръчно огнестрелно оръжие и то на добри цени. Лично аз не изпитвам нужда, защото си имам законно оръжие и не ми трябват ядове с полицията, но вероятно има и хора които купуват. Така че ОРЪЖИЕТО СТИГА. Стига и артисва.

    07:13 11.06.2026

  • 11 Точно това е целта

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "тези задават отговор направо":

    Обединена Европа е заплаха за САЩ.

    Коментиран от #15

    07:15 11.06.2026

  • 12 Топ

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Е и.

    07:16 11.06.2026

  • 13 Механик

    10 3 Отговор
    "американското и израелското примерно се продават ЗАКОННО и НАПЪЛНО СВОБОДНО"
    Абе, а ти ще идеш ли да правиш обир със законното си оръжие, чиято балистика се в оди на теб? М?
    п.п.
    Яко си изтрещял, мале. Болестта ти прогресира.

    07:16 11.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Механик

    25 0 Отговор

    До коментар #11 от "Точно това е целта":

    Е то кое не е заплаха за САЩ? Аз от моя живот до сега съм видял, че за САЩ всичко е заплаха. Като се почне от Корея и Виетнам, та се стигне до Иран.

    07:20 11.06.2026

  • 16 ГОЛЕМ СМЕХ

    10 5 Отговор
    Що ли в терористичните групи по света най е разпространен калашника.

    Коментиран от #20, #66

    07:23 11.06.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Йордан":

    еми то и трябва да си ,,вътрешен човек,, явно ///трупат им се бонуси ли , незнам-аз пиша от скука , безплатно//пък и двамата изтривачи са на различни полюси ,политически

    07:25 11.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ще продават

    9 4 Отговор
    Ще продават разбира се. Наще червени корумпета през 90-те изпратиха всички складове продавайки оръжие на разни терористи. Големи сте лицемери.

    07:26 11.06.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 2 Отговор

    До коментар #16 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    За НЕходилите в казарма-
    защото е най-надежден❗

    Коментиран от #24

    07:29 11.06.2026

  • 21 свидетел

    18 0 Отговор
    а, златните кенефи с какви пари !?

    07:30 11.06.2026

  • 22 Айляк

    22 1 Отговор
    Бандерите така правят - продават изпросеното и после пак просят.
    Просяци

    07:31 11.06.2026

  • 23 Стигат

    15 0 Отговор
    И още как. И то не само до черния пазар в Европа. Да не си мислите, че Хис Була воюват с прашки и гранатомети.

    Коментиран от #25

    07:33 11.06.2026

  • 24 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 16 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Терористи с калашници по целия свят.
    Русия направо им ги подарява за терористична дейност.

    Коментиран от #27, #30

    07:42 11.06.2026

  • 25 Я пъ тоа

    2 6 Отговор

    До коментар #23 от "Стигат":

    Хизбула и Хамас само руски калашници размахват.
    Били най евтини.

    07:49 11.06.2026

  • 26 Урсулите

    13 3 Отговор
    Оръжията, боеприпасите и Милиардите, които Подаряваме
    на ФашистаЗеленски, се превръщат в Златни тоалетни и се
    Вливат в лични сметки, а ЕС се Разпада и Загива икономически.

    Коментиран от #28, #57

    07:51 11.06.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор

    До коментар #24 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Е те толкова оръжие и техника,
    колкото САШтинците бягащи като
    би-ти ПЕ€РаZи от Афганистан,
    рашките трудно могат да подарят 😀❗
    Ама ти откъде да знаеш,
    ОТпосолствоТО не ти дават да четеш такива статии❗

    Коментиран от #29

    07:54 11.06.2026

  • 28 Я пъ тоа

    1 6 Отговор

    До коментар #26 от "Урсулите":

    Кой дава пари в брой или по сметка бе
    Само оръжия в натура.
    Иначе спрямо Путин, Зеленски е бедняк.

    Коментиран от #31

    07:54 11.06.2026

  • 29 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 8 Отговор

    До коментар #27 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    То и СССР остави бая оръжия на талибаните в Афганистан при бягството си.
    Калашниците заляха пещерняците терористи за нула време.

    Коментиран от #33, #35

    07:56 11.06.2026

  • 30 Летописец

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Подаряват ги марионетките на алианса : Още непосредствено след Майданския преврат бе стоварено оръжие на купчини по улиците на Киев . Когато хунтата на Порошенко прикани Десен сектор и Азов да предадат оръжие . Те отказаха , и продължиха да стрелят по цивилни рускоезични . За да ги озапти малко , Зеленски даде на азовци и Десен сектор висши военни постове . Видя се , че няма контрол на оръжието в у крайна .

    07:58 11.06.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Я пъ тоа":

    Е да, те СеРеУ така правят -
    "Иран- контри" иначе казано
    Оръжия срещу заложници❗

    07:59 11.06.2026

  • 32 ВВП

    5 1 Отговор
    Окропистан е един тумор ,който трябва да се изреже до здравата плът ...Черна дупка ,от която няма да излезе нещо хубаво..Финансова пирамида..За оране на пари от ЕССР..

    07:59 11.06.2026

  • 33 Факти

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    След изтеглянето на американските войски от Афганистан през август 2021 г., в страната остана военно оборудване на стойност над 7 милиарда долара, което премина под контрола на талибаните. Тази техника първоначално беше доставена от САЩ за нуждите на бившата Афганистанска национална армия. Въпреки че в публичното пространство се тиражираха суми от порядъка на 85 милиарда долара, официалните доклади на Пентагона потвърждават реалната стойност на изоставения арсенал на около 7,12 милиарда долара

    Коментиран от #36, #38

    08:00 11.06.2026

  • 34 ВВП

    7 0 Отговор
    Румен да натири окропите в незалежная...Те вече победиха Путин..И РФ ..Тия опортюнисти са проблематични боклуци..

    08:02 11.06.2026

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 2 Отговор

    До коментар #29 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Абе смИшник, СССР се изтегли от Афганистан ОРГАНИЗИРАНО, даже командването напусна последно ❗
    А не като джЯНКИТЕ, дето САМИ гориха САШтинските флагове и висяха като гроздове по колесниците на самолетите❗
    Ама ти откъде да знаеш,
    ПОсолствоТО няма да ти каже истината я❗

    Коментиран от #39, #59

    08:02 11.06.2026

  • 36 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "Факти":

    При 1 ТРИЛОН военен бюджет на САЩ,
    Това е 1% от оръжията. Нищо работа.
    За колко милиарда долара оръжия остави СССР в Афганистан, никой не казва.

    Коментиран от #41

    08:04 11.06.2026

  • 37 ВВП

    4 1 Отговор
    Големите инвестиции в България ще дойдат от Изток.. От Китай и РФ..От Есср няма нищо .там е свободно падане ..Пране на пари ,и подстрекателство към война .кенеф..

    08:04 11.06.2026

  • 38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #33 от "Факти":

    Ама ти верно ли очакваш ШЕСТАЦИТЕ от ПЕТОЪГЪЛНИКА да потвърдят сумата от
    ОСЕМДЕСЕТ милиарда❗❓

    Коментиран от #40

    08:04 11.06.2026

  • 39 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 7 Отговор

    До коментар #35 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Изтеглянето на СССР бе организирано само по ТЕЛЕВИЗИЯТА.
    Иначе бягаха като мишки от талибаните.

    Коментиран от #46

    08:05 11.06.2026

  • 40 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 6 Отговор

    До коментар #38 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тва си е работа на ПЕНТАГОНА.
    А ти очакваш ли Руснаците да кажат за колко милиарда са оставили оръжия в Афганистан.

    Коментиран от #44

    08:07 11.06.2026

  • 41 Нищо

    9 1 Отговор

    До коментар #36 от "Я пъ тоа":

    Не остави СССР в Афганистан! Изтегли се организирано като на парад, без никой да виси по колесниците!!!

    Коментиран от #48

    08:07 11.06.2026

  • 42 ВВП

    6 1 Отговор
    Киев ,продаде оръжието от СССР ,и туй ще продаде .. Окропите са много кални душици..

    08:08 11.06.2026

  • 43 Хм…

    7 1 Отговор
    Истината е, че в Украйна има такава престъпност и корупция, че жална ни майка като ги приемем в Евросъюза. Това, че са жертва на руската агресия по никакъв начин не ги прави по-добри.

    Коментиран от #52

    08:09 11.06.2026

  • 44 Я пъ тоа

    1 4 Отговор

    До коментар #40 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    При изтеглянето си от Афганистан през 1989 г., СССР остави огромно количество бойна техника, тежко и стрелково оръжие, голяма част от което беше прехвърлено на просъветското афганистанско правителство (ДРА) или изоставено поради невъзможност за евакуация. Тези арсенали около 100 милиарда долара, по-късно попаднаха в ръцете на муджахидините, а днес части от тях все още се използват от талибаните.

    Коментиран от #49, #51

    08:10 11.06.2026

  • 45 Бай онзи

    3 0 Отговор
    В западна Европа си нямат представа какво ще става в бъдеще.Имат 65 мил.емигранти,плюс местните банди от наркоразпространители,трафик на хора и нелегална търговия с органи,оръжия и.т.н....

    08:11 11.06.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Това от Дядо си ли го научи🤔❓

    08:11 11.06.2026

  • 47 СЛОНА

    1 0 Отговор
    ДА ТЕСА ПРЕДОСТАТЪЧНИ,ДАЖЕ ЗНАМ ХОРА ДЕТО ВСЕКИ ДЕН СЕ РАЗХОЖДАТ С БАЗУКА В ПЪЛНА БОЙНА ГОТОВНОСТ!!!
    И ТОВА Е ПУБЛИЧНА ТАЙНА !!!
    ЗАВИСИ ЗА КАКВИ МЕРОПРИЯТИЯ СЕ ИЗПОЛЗВА....

    Коментиран от #50

    08:11 11.06.2026

  • 48 Остави, остави

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Нищо":

    Остави камари оръжия, остави милион и половина убити афганистанци, остави и някакви уж комунисти на власт, дето муджахидините набързо им взеха главите, а на тях пък талибаните. Съветски оръжия в Афганистан има и до днес.

    08:13 11.06.2026

  • 49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Я пъ тоа":

    Това, 100 милиарда, заради
    онези 85 милиарда ли го написа🤔❓
    😀😀😀😀😀

    08:14 11.06.2026

  • 50 СЛОНА

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "СЛОНА":

    ТАКА БЯХА ПРЕДИ 20 ГОДИНИ ,А СЕГА ВЕЧЕ ДОПУСКАМ ,ЧЕ И ЛАЗЪР С РАДАР ЗА ДРОНОВЕ ИМАТ!!!

    08:17 11.06.2026

  • 51 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "Я пъ тоа":

    Оръжия оставени от избягалите съветски войски
    от Афганистан за близо 100 милиарда долара.

    Танкове: Основно съветски танкове Т-55 и Т-62. Много от тях се превърнаха в известни „гробници за танкове“, но част останаха в движение.

    Бронетранспортьори и БМП: Машини от серията БТР-60, БТР-70, БТР-80 и бойни машини на пехотата БМП-1 и БМП-2.

    Артилерия и ракетни системи: Ракетни системи за залпов огън БМ-21 „Град“, минохвъргачки (82-мм и 120-мм), както и гаубици Д-30.
    АвиацияХеликоптери: Легендарните транспортни Ми-8 и Ми-17, както и щурмовите Ми-24 „Крокодил“.
    Любопитен факт е, че след 2001 г. САЩ и НАТО също закупуваха руски вертолети Ми-17 за афганистанската армия, тъй като местните пилоти бяха обучени да летят именно на тях.

    Самолети: Изтребители и щурмоваци като МиГ-21 и Су-22, по-голямата част от които бързо станаха нефункционални поради липса на поддръжка.

    Огромни количества леко стрелково и преносимо оръжие

    Коментиран от #53, #54, #55

    08:18 11.06.2026

  • 52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Хм…":

    Истината е, че НЕ СА жертва на руската агресия❗
    Жертва са на САШтинската алчност и заблуда❗
    Нямаха проблем докато си стояха кротко ❗

    08:18 11.06.2026

  • 53 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    😀😀😀😀😀
    Ама ти верно си ГЛЯМ СМиШНИК
    😀😀😀😀😀
    Хем в Афганистан след 40 години
    още ползвали руското оръжие,
    хем то скоро след като го оставили
    станало негодно
    😀😀😀😀😀
    Да се чуди човек откъде ви копат такива НЕумни 🤔🤔🤔🤔🤔

    08:22 11.06.2026

  • 54 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    СССР оставя на правителствената армия в Афганистан стотици танкове (основно модели T-54, T-55 и T-62) при изтеглянето си през 1989 г.

    Точният брой не е строго фиксиран, тъй като техниката е прехвърляна поетапно за поддържане на местните сили, но според исторически данни се оценява на около 200 до 300+ танка.

    Основни модели: Преобладават средните танкове T-55 и основните бойни танкове T-62 (включително модификации T-62M).Състояние към 2026 г.: Голяма част от тази техника е унищожена, изоставена (формирайки т.нар. "гробища за танкове") или разграбена за скрап през десетилетията на граждански войни. Въпреки това, малки бройки продължават да бъдат поддържани в движение чрез канибализиране на части.

    Коментиран от #67

    08:23 11.06.2026

  • 55 абе льо льо

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    А какво оставиха каубоите, като си тръгнаха от Афганистан? "Половин милион американски оръжия, придобити от талибаните в Афганистан, са били изгубени, продадени или контрабандно прехвърлени на въоръжени групи, съобщи Би Би Си, позовавайки се на източници от страната". Пишеш за руските Калашници..."САЩ изоставиха десетки хиляди автомата АК-47 в Афганистан"! А, то не може само Баширов и Петров да са ти виновни и Путин да е в гардероба ти!

    08:25 11.06.2026

  • 56 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор
    Самолети на СССР изоставени при бягството им от Афганистан.

    По време на съветската окупация (1979–1989 г.) и последвалата гражданска война, СССР оставя в Афганистан огромен арсенал. До края на 80-те години съветската армия снабдява про-съветското правителство на Демократична република Афганистан с над 240 самолета и стотици хеликоптери.

    Основни модели летателни апарати, оставени от СССР:Щурмовици и бомбардировачи: Су-17, Су-22 и Су-25 (използвани за близка въздушна поддръжка).
    Изтребители: МиГ-17 и МиГ-21.Транспортни самолети: Ан-24, Ан-26 и малък брой Ил-76.Хеликоптери: Легендарните щурмови Ми-24 ("Летящ танк") и многоцелеви Ми-8 / Ми-17.

    08:30 11.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ВИКТОР БУТ

    0 1 Отговор
    Бизнеса си върви .

    КРАЖБИТЕ от МАГУЧАЯ
    къде отиват ?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    08:34 11.06.2026

  • 59 ТОЛКОВА ОРГАНИЗИРАНО СЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ИЗТЕГЛИХА РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ
    ОТ АФГАНИСТАН

    ЧЕ НАПРАВО

    РУЗЗИЯ ФАЛИРА СЛЕД ТОВА .

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    08:36 11.06.2026

  • 60 А КОЛКО

    1 0 Отговор
    РУСКО ОРЪЖИЕ И ТЕХНИКА

    ОСТАНА ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА

    ЗАШО МЪЛЧИТЕ
    БРЕ
    УШАНКИ ВЪШЛИВИ?

    РА РА РА

    Коментиран от #65

    08:38 11.06.2026

  • 61 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор
    БТРи изоставени от СССР, близо 400 броя, при бягството си от Афганистан.

    Основните модели съветски бронетранспортьори включват:

    BTR-60 (версия BTR-60PB):
    Първият масово използван 8x8 бронетранспортьор от тази серия, въоръжен с 14.5-милиметрова картечница в малка куполна установка.BTR-70:

    Осмоколесна машина с подобрена фронтална броня и странични врати, позволяващи по-безопасно слизане на екипажа. Страда от сериозни проблеми с леснозапалимите си бензинови двигатели и уязвимост при попадения.

    BTR-80: Въведен в армията през 80-те години, той е оборудван с по-надежден дизелов двигател, което решава част от проблемите на предшествениците му.

    BTR-D: Верижен бронетранспортьор, използван широко от съветските въздушно-десантни войски (ВДВ) заради високата си мобилност в планинския терен

    Коментиран от #64

    08:39 11.06.2026

  • 62 Е, къс да не моат

    1 0 Отговор
    да съ проверят? По номера излиза всичко, даже и кой го е произвел, кога и къде е за минало. А, натовски ще са, нали и тези пропадналяци са у нату и дават ли дават на укронаzzистите. Сега с нейните камбани по техните кухи хралупи на раменете. Путин отдавна ви предупреждаваше за това.

    08:43 11.06.2026

  • 63 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    Леко стрелково оръжие изоставено от СССР при бягството им от Афганистан.

    След изтеглянето си през 1989 г., СССР оставя в Афганистан огромни арсенали.

    Тези запаси включват легендарни автомати АК-47 и АКМ, картечници ДШК, РПД и ПКМ, реактивни гранатомети РПГ-7, противотанкови оръдия СПГ-9 и снайпери Драгунов (СВД).
    Тези оръжия са широко използвани през годините и съставляват голяма част от арсенала на страната.

    Щурмови пушки: Автоматите серия Калашников са най-масовото оръжие, включително базовия 7.62-мм модел, както и по-късните 5.45-мм АК-74.

    Леки и тежки картечници: От пехотните РПК до тежките 12.7-мм ДШК и НСВ, използвани за монтиране на пикапи или като стационарни зенитни оръдия.

    Противотанкови средства: Безоткатните оръдия СПГ-9 и леките противотанкови гранатомети РПГ-7.Снайперски пушки: СВД (Снайперска пушка Драгунов) за поразяване на жива сила на далечни разстояния.Тази техника за е била фундаментът на въоръжените сили в региона.

    08:47 11.06.2026

  • 64 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Янките избягаха от Афганистан преоблечени като жени с фереджета и висяха по колесниците на самолетите,най важното ,оставиха оръжеен арсенал за $ 80 млрд .

    08:49 11.06.2026

  • 65 Чиниш ми се

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "А КОЛКО":

    ПП педикюр минед.Чиа ,истински лама петроханец !

    08:50 11.06.2026

  • 66 Освен, че е най-надежден е и

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    безотказен и с огромна поразяваща сила, което при тероризъм е най-важно. При Калаша с подходящия боеприпас, пронизваш релса без проблем, какво останало до бронирани автомобили. Те и за това при брониран на автомобил се ползва термина предпазва дори и от Калашник. Повече не ти се полага да те ограмотяване суббезмозъчни суб биологична единицо.

    08:51 11.06.2026

  • 67 Гресиран козяк

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Но въпреки всичко ,надда. Рени мачовци ,оставят редовно телесни течности в га,zyндера тии ☝️😬!

    08:53 11.06.2026

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