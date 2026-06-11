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Вучич може да подаде оставка като президент, планира да се кандидатира за премиер

Вучич може да подаде оставка като президент, планира да се кандидатира за премиер

11 Юни, 2026 06:37, обновена 11 Юни, 2026 06:40 685 4

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Търся достоен заместник от партията, заяви държавният глава на Сърбия

Вучич може да подаде оставка като президент, планира да се кандидатира за премиер - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че може да подаде оставка като държавен глава, предаде РБК. В интервю за Радио Белград, обсъждайки времето за предсрочни избори, той заяви, че напускането му няма да е изненада.

Вучич предположи, че ще напусне поста си след „три до четири месеца“, а евентуално и по-рано. Той отбеляза, че вече е започнал постепенно да разчиства офиса си.

„Започнах да събирам книгите си от президентския кабинет. Попитах приятелите си кой може да приеме 500 книги. Ще даря 1200-те, които получих по време на мандата си, на някоя институция, все още решавам на коя“, каза той.

Вучич също така призна, че обмисля да се кандидатира за министър-председател и търси достоен президентски наследник от сегашното правителство.

Той описа бъдещия кандидат за президент като „отговорен, образован и енергичен човек, който знае какво представлява държавата“.

В края на май Вучич вече беше предложил „бърза оставка“, но заяви, че няма намерение да съкращава президентския си мандат.

Вучич е президент на Сърбия от 31 май 2017 г. Той е преизбран за втори мандат през 2022 г., който официално изтича през май 2027 г. Според сръбската конституция едно и също лице може да служи като президент не повече от два петгодишни мандата.


Сърбия
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    И в Сърбия както и в България (до вчера), мазни политици , са "заръфали" кокъла ,
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