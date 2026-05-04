Китайците от Dreamee представиха суперкола с ракетни двигатели

След като се закани на Bugatti и някой от най-известните компании в света на хиперколите, гигантът в областта на потребителската електроника Dreame, традиционно известен със своите високоефективни уреди за почистване, направи нов завой в автомобилния сектор с представяне, което привлече вниманието. На събитието DREAME NEXT в Сан Франциско компанията представи Nebula NEXT 01 JET Edition – концептуален автомобил, който предизвиква традиционните граници на производителността на хиперколите чрез вграждането на ракетни ускорители на твърдо гориво. Със способността си да ускорява от 0 до 100 км/ч за невероятните 0,9 секунди, концепцията се позиционира в територията на производителността, която обикновено се доминира от изтребители и професионални състезатели по драг рейсинг. Двойната ракетна система на твърдо гориво осигурява зашеметяваща тяга от 100 kN и се отличава с мигновено време за реакция от едва 150 милисекунди, служейки като смела инженерна демонстрация на технологичните възможности на марката.

Под драматичния екстериор с ракетно задвижване Nebula NEXT 01 JET Edition е изпълнен с усъвършенствана и изключително практична автомобилна технология. Автомобилът е оборудван с твърдотелна батерия на базата на сулфид, която се отличава с впечатляваща енергийна плътност от над 450 Wh/kg и е проектирана да осигурява по-голям пробег и по-кратко време за зареждане за ежедневните шофьори. Освен това концепцията разполага с усъвършенствана архитектура „drive-by-wire“, която елиминира традиционните физически връзки за управление и спиране в полза на електрически сигнали, за да подобри отзивчивостта и да оптимизира пространството в кабината.

Безопасността и автономността също са в центъра на дизайна на концепцията, подчертани от интеграцията на новия LiDAR сензор DHX1 на Dreame. Сензорът е способен да открива обекти на разстояние до 600 метра с висока разделителна способност, а не само размазани очертания, и е проектиран да поддържа асистирано шофиране L2+, като в близко бъдеще се очаква ъпгрейд към автономност L3. Вътре в кабината автомобилът функционира като мобилен команден център и хъб за умен дом, позволяващ на пътниците да взаимодействат с домакинските си уреди и дигиталната си екосистема, докато са в движение.

Докато вариантът с ракетни ускорители остава чисто концептуален модел, демонстриращ инженерните постижения на марката, Dreame планира да пусне на пазара през 2027 година версия, готова за серийно производство – седана Nebula Next 01X, без ускорителите.