Китайците от Dreamee представиха суперкола с ракетни двигатели

4 Май, 2026 15:32 423 2

  • dreamee-
  • прахосмукачки-
  • автомобили-
  • суперколи-
  • хиперколи

Ускорението до 100км/ч отнема 0.9 секунди

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След като се закани на Bugatti и някой от най-известните компании в света на хиперколите, гигантът в областта на потребителската електроника Dreame, традиционно известен със своите високоефективни уреди за почистване, направи нов завой в автомобилния сектор с представяне, което привлече вниманието. На събитието DREAME NEXT в Сан Франциско компанията представи Nebula NEXT 01 JET Edition – концептуален автомобил, който предизвиква традиционните граници на производителността на хиперколите чрез вграждането на ракетни ускорители на твърдо гориво. Със способността си да ускорява от 0 до 100 км/ч за невероятните 0,9 секунди, концепцията се позиционира в територията на производителността, която обикновено се доминира от изтребители и професионални състезатели по драг рейсинг. Двойната ракетна система на твърдо гориво осигурява зашеметяваща тяга от 100 kN и се отличава с мигновено време за реакция от едва 150 милисекунди, служейки като смела инженерна демонстрация на технологичните възможности на марката.

Под драматичния екстериор с ракетно задвижване Nebula NEXT 01 JET Edition е изпълнен с усъвършенствана и изключително практична автомобилна технология. Автомобилът е оборудван с твърдотелна батерия на базата на сулфид, която се отличава с впечатляваща енергийна плътност от над 450 Wh/kg и е проектирана да осигурява по-голям пробег и по-кратко време за зареждане за ежедневните шофьори. Освен това концепцията разполага с усъвършенствана архитектура „drive-by-wire“, която елиминира традиционните физически връзки за управление и спиране в полза на електрически сигнали, за да подобри отзивчивостта и да оптимизира пространството в кабината.

Безопасността и автономността също са в центъра на дизайна на концепцията, подчертани от интеграцията на новия LiDAR сензор DHX1 на Dreame. Сензорът е способен да открива обекти на разстояние до 600 метра с висока разделителна способност, а не само размазани очертания, и е проектиран да поддържа асистирано шофиране L2+, като в близко бъдеще се очаква ъпгрейд към автономност L3. Вътре в кабината автомобилът функционира като мобилен команден център и хъб за умен дом, позволяващ на пътниците да взаимодействат с домакинските си уреди и дигиталната си екосистема, докато са в движение.

Докато вариантът с ракетни ускорители остава чисто концептуален модел, демонстриращ инженерните постижения на марката, Dreame планира да пусне на пазара през 2027 година версия, готова за серийно производство – седана Nebula Next 01X, без ускорителите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шофьор

    3 0 Отговор
    Предочитам Пепси. Оригиналното, без ракетен двигател.

    15:38 04.05.2026

  • 2 Някой

    0 0 Отговор
    Ако някой се е залепил да кара след тях, този пламък няма ли да пречи и да му изгори колата? ;)

    15:45 04.05.2026